"Puerto del Rosario está peor que nunca, sólo vemos en el gobierno un circo"

Como todos, con mucha preocupación. Nos estamos jugando sobre todo la salud, pero también la subsistencia de muchas familias, negocios y autónomos que no podrían sobrevivir a un nuevo confinamiento. La responsabilidad individual es vital pero las administraciones deben tomar medidas para darnos seguridad y confianza. Seguimos insistiendo en mascarillas gratis para los sectores más vulnerables, test masivos en puertos y aeropuertos y dotar de más personal y medios a la sanidad de Fuerteventura.

¿Por qué no cree que haya mejorado durante esta legislatura la sanidad en la isla?

La Covid 19 ha sido la puntilla pero los problemas siguen siendo los mismos: falta de especialistas, hospital en obras, listas eternas de espera agravadas por los lógicos protocolos de pandemia, etc. El Gobierno de Canarias ha reconocido que ni siquiera reforzó con médicos y enfermeros a la isla durante el confinamiento. Seguimos esperando las UCIs de refuerzo que anunciaron. Como ves, la isla continúa abandonada en sanidad.

Y con la vuelta al cole en apenas 15 días

Entendemos la preocupación de las familias y su desconfianza ante un Gobierno que actúa a golpe de improvisación. Canarias es un caos: dimitió la consejera en plena crisis y aún no han hecho una estrategia clara para empezar las clases. Exigimos bajar los ratios, que se hagan test a profesores de forma periódica y que se ponga en cada centro un enfermero escolar. Además, no va a ser fácil la conciliación laboral y familiar, y menos aún, si el gobierno sigue olvidando a todos los padres que son autónomos y que no pueden pedir bajas, ni excedencia, ni teletrabajo. En Fuerteventura seguimos, un año más, esperando por la terminación de los colegios.

¿Es partidario de test en puertos y aeropuertos?

Absolutamente. Hemos perdido la temporada de verano, que se ha atenuado solo en parte con el turismo canario y peninsular; y estamos a punto de perder también la temporada de invierno. Es inconcebible que ni el Gobierno de España y ni el de Canarias tengan un plan de contingencia para salvar el turismo. El PP lleva mucho tiempo pidiendo en el Parlamento test en origen o en destino, los RETE flexibles y hasta final de año, la bajada de impuestos y más promoción turística. El Cabildo de Fuerteventura ni está ni se le espera y ha desaprovechado la oportunidad de explotar la imagen de seguridad que debería proyectar nuestra isla, con kilómetros de playas, sin aglomeraciones, que hace que el turista pierda el miedo. Pero, ser presidente y consejero de Turismo, a la vez, es lo que tiene, no haces bien ninguna de las dos. Además, creo que la Covid 19 nos está confirmando que no podemos depender solo del turismo y hay que diversificar nuestra economía.

¿ Qué le pareció el acuerdo de cambio de nombre del aeropuerto ?

Una ocurrencia más para tapar la falta de gestión del grupo de gobierno. Son un alcalde y 10 concejales, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, alejados de la realidad económica y social que sufren sus vecinos, la peor en años. Y, aunque parezca mentira, lo que se les ocurre es cambiar el nombre del aeropuerto. Es una pena la falta de gestión y que se pierdan oportunidades todos los días.

Y además, el caso del presunto acoso de un concejal a una ex asesora con el Alcalde también salpicado por la querella.

Hemos sido absolutamente escrupulosos con este tema. Por un lado, rechazamos cualquier tipo de violencia y damos nuestro apoyo a todas las mujeres que la sufren. Y, por otro, respetando la presunción de inocencia, hemos pedido explicaciones a los denunciados pero no han querido darlas. Estoy indignado porque mientras que Puerto del Rosario está peor que nunca, solo vemos en el grupo de gobierno un circo: donde hoy dimiten, mañana no, uno se querella contra otro, no se atiende a los vecinos, se inventan un protocolo de acoso que no existe; y decepcionado por la doble moral de la izquierda, ¿qué hubiera pasado si el concejal y el alcalde denunciados hubiesen sido del Partido Popular?

Y el Cabildo, ¿lo ve mejor gestionado?

El mejor ejemplo de la falta de gestión del Cabildo se sufre cada día en nuestras casas, cuando una familia en pleno siglo XXI abre el grifo y no tiene agua. Esto es responsabilidad del gobierno actual, pero también del anterior, formado por CC y PSOE, a los que desde la anterior legislatura, les reclamamos un gerente profesional sin color político, un plan de obras ambicioso e importante en producción, distribución y almacenamiento y, que la creación de la mesa del agua en consenso con todas las fuerzas política. Pero esto mismo llévelo a turismo, empleo, obras, apoyo a los autónomos detrás de los anuncios no hay nada. Cada vez tenemos más barrios aquejados de ocupaciones ilegales mientras que Fuerteventura se queda fuera de las acciones de vivienda. La isla necesita de todos, y aunque este gobierno no se deja ayudar, el Partido Popular va a seguir tendiendo la mano, haciendo propuestas y aportando soluciones.

Usted es vecino de El Barrio de El Charco donde los vecinos han denunciado una oleada de robos este verano.

Es cierto que los vecinos de El charco muchas veces nos sentimos abandonados, por ejemplo, con la central eléctrica. Pero creo que la inseguridad no solo es un problema exclusivo de nuestro barrio ya que, lamentablemente, se ha generado un sentimiento de pueblo sin ley en Puerto del Rosario por la nefasta gestión en materia de personal y medios de la Policía Local. Tenemos un cuerpo al 50% de lo que marca la ratio y no se han creado nuevas plazas, solo se han convocado las que estaban aprobadas en la legislatura pasada y no se reponen las jubilaciones en la plantilla.