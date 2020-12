Los empresarios alertan del cierre masivo de negocios ante la ausencia de ayudas

Los empresarios y trabajadores reclaman al Consistorio norteño la suspensión de las tasas, impuestos o cánones que están estipuladas para los locales, terrazas " en definitiva negocios y pedimos que se cumplan con el plan de ayudas al sector", apuntó uno de los organizadores.

" No maten a más empresas", " Sin ocio no hay negocio" o " Ayudas a las empresas. No más mentiras". Esta fueron algunos de los eslóganes que portaban los manifestantes durante la jornada de protesta por las nulas ayudas que provoca el cierre de un gran número de establecimientos.

Los participantes en la jornada de protesta convocada por la Asociación de Empresarios y de Ocio de La Oliva ( ASEMCO) recorrieron la avenida principal de Corralejo, arteria comercial del pueblo de Corralejo, y se desplazaron hasta la fachada de la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva, ubicada en la citada localidad, donde leyeron un manifiesto e incluso intervino, además de los representantes del colectivo, el abogado Domingo García.

Los empresarios consideran que las normas impuestas por la pandemia y la ausencia de turistas supone afrontar numerosos gastos, como el alquiler, salarios de los trabajadores, impuestos o tasas "sin obtener ningún tipo de ingresos o ayudas por parte de las instituciones. Esta situación supone una hecatombe económica".

El presidente de ASEMCO, Daniel Alberti, valoró la manifestación señalando que "fue todo un éxito ya que superó todas las previsiones que teníamos. Fueron unas 200 personas que respetaron la distancia de seguridad así como el orden ya que era una protesta pacífica y ordenada. Ahora debemos esperar y exigir a las instituciones que se nos conteste. Vamos a dar un par de días para ver si los políticos cumplen por lo menos con decirnos lo que van hacer, en que tiempo y en qué forma y las ayudas prometidas".