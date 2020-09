"Necesitamos ser un destino seguro y no es momento de experimentos"

Estos son tiempos difíciles para todos. Hay mucho miedo e incertidumbre. Soy muy consciente. Luchamos contra un enemigo que ni siquiera podemos ver? Pero en momentos como estos que nos toca vivir hay que distinguir entre lo urgente y lo importante. Desde el Cabildo Insular lo verdaderamente urgente ahora es combatir eficazmente el Covi19 para garantizar una relativa normalidad en el comienzo del curso escolar y para tratar de salvar la temporada turística de invierno. Tenemos que ser responsables, todos, y cuidar la salud, y tratar de mantener la economía en funcionamiento. Y lo importante es no dejar a nadie atrás y que nuestra Isla no pierda el paso, que no se pare nada y proyectarnos con pulso firme hacia el 2030, porque esto pasará, esperemos que más pronto que tarde

¿Se siente ninguneado por el Estado, donde gobierna su partido, por no haber actuado con diligencia ante la situación de la inmigración irregular en Fuerteventura?

Ninguneado no es la palabra. Creo que la cuestión de la inmigración en Europa es un problema estructural, no coyuntural, y desde luego muy serio, y va para largo. Y sobre todo es de ámbito europeo, incluso mundial. No es una cuestión de Fuerteventura o del Gobierno de España. Aquí recibimos a las pateras y les acogemos como mejor podemos, como no puede ser de otra manera. Somos la frontera sur de Europa, y una isla muy solidaria y ademas no se nos olvida nuestro pasado, que también fuimos emigrantes, pero necesitamos medios y recursos para hacerlo como debe ser y como hay que hacer estas cosas. Con todas las garantías. Llevamos más de veinte años improvisando soluciones. Ya es hora de organizar esto. Ese es mi criterio. Quiero ver al Frontex de la UE aquí, viviendo esto con nosotros

El Cabildo se ofreció al Estado para colaborar en la rehabilitación del CIE de El Matorral y acoger a los migrantes llegados en patera. ¿Por qué no le han hecho caso?

Pues pregúntele usted al Ministro competente en la materia. La oferta del Cabildo de Fuerteventura sigue en pie. Podemos adelantar los fondos para la rehabilitación del CIE, ya lo hemos dicho allí donde hay que decir estas cosas, y además creo que esta puede ser una solución, pero necesitamos un compromiso firme. No es que no me hagan caso a mí, o a quien estuvo antes que yo. El problema es que hace falta definir una política europea de inmigración, de un a vez y con fundamento, con planificación, gestión y hechos.

Usted anunció que denunciaría el traslado de inmigrantes a hoteles. ¿Dos expediciones ya están hospedadas en un complejo de Corralejo?

Creo que he sido muy claro y contundente a este respecto. Desde el primer momento. El que no lo haya entendido que se lo mande a mirar. En este momento, que estamos peleando duro para salvar la temporada turística de invierno en nuestra Isla, y necesitamos tener y transmitir una imagen de destino seguro, no es momento para experimentos. Y en esto estamos todos a una. El que va a lo suyo sin pensar en lo de todos que aguante su vela y luego no venga a reclamar si le vienen mal dadas.

¿Cree que la presencia de migrantes en establecimientos turísticos puede dañar la imagen del destino majorero?

Entiendo a quienes han pensado en esa medida como una solución temporal. Pero como Presidente del Cabildo de Fuerteventura tengo que decir que no han pensado en la repercusión que esa medida tiene sobre nuestra Isla. En mi opinión, y sobre todo en estos momentos, no es la medida adecuada, ni de lejos. No pueden darse mensajes erróneos al mundo con decisiones políticas que no miden el retorno ni la magnitud ni las consecuencias? No es el momento de apostar por las soluciones fáciles.

Ha apostado desde el inicio de la crisis migratoria por utilizar dependencias militares que están vacías y sin uso para acoger a estas personas. ¿ Por qué no le han hecho caso ?

El CIE es la mejor solución para afrontar el problema de la inmigración en Fuerteventura. Y si además viene acompañado de recursos económicos, técnicos y humanos mejor. Nos ahorraremos otra década exigiendo que así sea. El Cabildo que yo presido apuesta por esto. Todo lo demás son parches y ya llevamos más de veinte años parcheando. Suficiente. Toca hacer las cosas bien.

¿Le han llamado la atención desde las instancia del PSOE por criticar al Estado de abandonar la isla en materia de inmigración?

Tengo muy claro lo que significa ser Presidente del Cabildo de Fuerteventura. Me debo a mi isla, y por encima de siglas o disciplinas de partido, incluso de mis propios intereses, está la isla. Si tengo que ser crítico con la política del Estado o con el Gobierno de Canarias, en lo que afecte a mi gente y a mi isla, que nadie tenga ninguna duda. Y además tengo la suerte de pertenecer a un partido donde este tipo de posicionamiento, siempre que sean constructivos, se respetan, e incluso se valoran.

La industria turística se tambalea tras la decisión de los principales países emisores de incluir a Canarias en zonas de riesgo por la Covid. ¿Cómo ve el futuro del sector?

Ese tambaleo que menciona no es solo en Fuerteventura. La industria turística se tambalea en todo el mundo actualmente. Y también se tambalean la industria del petróleo, y la del automóvil, y muchas otras. A nosotros nos afecta muy directamente la turística y por eso el Cabildo está en permanente contacto con directivos de cadenas hoteleras, touroperadores y lineas aéreas con las que Fuerteventura trabaja desde hace décadas y en 17 mercados europeos diferentes y, sinceramente, creo que tenemos muchas posibilidades de salvar el invierno 2020/21 por varias razones. En los países de donde proceden nuestros turistas también las están pasando mal, y la industria turística está deseando comercializar destinos como el nuestro para no acrecentar su propia crisis financiera. Además Fuerteventura tiene muchos visitantes fidelizados desde hace tiempo, sobre todo en invierno, y sigue siendo un destino seguro y muy atractivo. El esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es en mantener bajos los datos de contagio y controlar aquellos que se produzcan. Y lo estamos haciendo,

La Covid también está marcando el devenir económico y social de Fuerteventura. ¿Cúal es el futuro que espera a los habitantes de la isla ?

No solo de Fuerteventura. En realidad de todo el planeta. Y nosotros los majoreros, para bien y para mal somos también habitantes del planeta, permítame la broma. Nuestro futuro es esperanzador. No tengo ninguna duda. Piense en de dónde venimos, y dónde estamos. Hoy Fuerteventura es una sociedad compleja, multicultural, abierta al mundo, comunicada, conectada, y que reúne los parámetros de cualquier sociedad moderna occidental. Con nuestros problemas, como todos, pero ya no administramos miseria, gestionamos la complejidad. Y ademas tenemos a la generación de hijos de esta tierra mejor preparada de nuestra historia. Ser pesimista ahora es ser un agorero?

La curva epidemiológica continúa creciendo. ¿Qué se puede hacer para reducir los contagios?

Responsabilidad, responsabilidad y responsabilidad, individual y colectiva. No me canso de repetirlo una y otra vez. Esto es algo que nos concierne a todos, y todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En estos momentos hemos reactivado el Plan Insular de Emergencias precisamente para que toda la población seamos conscientes de la importancia de lo que nos estamos jugando. No vale echar las culpas al otro cuando vienen mal dadas. Tenemos que hacernos todos responsables. Pido a la población responsabilidad.