Jessica de León Verdugo: “Sin temporada de verano la pérdida de empleo será terrible”

¿Menudo papel le ha tocado asumir como consejera de Turismo ante el ‘cero turístico’ ?

Nunca nadie imaginó ver la isla sin turistas. Es duro ver las zonas turísticas cerradas, miles de familias sin empleo, empresas a punto de cerrar. No va a ser fácil recuperar la conectividad en un momento con tanta incertidumbre donde nuestros principales mercados emisores Alemania y el Reino Unido están apostando por las restricciones para viajar como fórmula para frenar la pandemia. Sin embargo, es el momento perfecto para reinventarnos, hacer las cosas bien en casa y avanzar en las nuevas fórmulas de comercialización y segmentos. Y en eso estamos trabajando

¿Cuáles han sido las primeras acciones que ha desarrollado como nueva consejera de Turismo?

Ordenar la casa por dentro. La Consejería tiene dos patas: promoción que es el Patronato de Turismo y, la otra, infraestructuras, ordenación, obras o embellecimiento. Me he encontrado un Patronato casi sin recursos para posicionar una marca líder en el mundo. Pero lo conseguiremos gracias a sus trabajadores. Hay que darles más herramientas y esa ha sido la tarea estos días, intentar conseguirlas en el corto, medio y largo plazo y, después, diseñar una estrategia de cara a 2021 y, sobre todo, al 2022. Es un trabajo que no se va a ver, pero creo que es el más necesario. La otra pata de la Consejería, Turismo, casi camina sola porque el equipo humano tiene las cosas muy claras y muchísimas ganas de conseguir financiación para proyectos que harán mejor a Fuerteventura. Y evidentemente, retomar el diálogo constante con el sector y los ayuntamientos. Sin ellos, no habría marca Fuerteventura.

La Covid-19 se ha llevado por delante el principal motor económico de Fuerteventura?

Está en la UCI. Las ayudas del Gobierno de España no han llegado y Canarias ha reaccionado tarde. Las empresas y autónomos siguen pagando gastos de funcionamiento, seguros, tasas a los ayuntamientos, sin ingresos o facturando la mitad. Miles de pequeños autónomos que dependían de la actividad turística ven sus negocios peligrar. El sector no termina de arrancar, la campaña de vacunación no va al ritmo que se anunció y, para colmo, el Gobierno de España no ha entendido la singularidad de islas como Fuerteventura donde el 88% de nuestra economía depende del turismo. El Cabildo seguirá apostando por las ayudas a autónomos y pymes pero no va a ser suficiente. Tenemos que salvar la temporada de verano y que eso permita inyectar liquidez a las empresas o la destrucción de empleo será irreparable

¿Cómo va a favorecer actuaciones que permitan una mejora turística de calidad?

Queremos poner en marcha proyectos y obras que revaloricen los sellos de gran calidad que tenemos en la isla y por los que nos reconocen en el resto del mundo: Reserva de la Biosfera, el binomio Turismo- deporte, Reserva Starlight, Ecoturismo y, todo eso, conectado al producto local. Digitalizar toda la oferta turística, vender la isla en su conjunto donde no solo se puede ir a la playa, sino que también tenemos senderos con paisajes increíbles y únicos y recorridos por una oferta gastronómica que tiene como carta de presentación los mejores quesos del mundo. Nadie más puede ofrecer esto en el mundo y es nuestra diferenciación con el resto de mercados competidores: tenemos el mejor producto turístico de Canarias y hay que unir todo, darle contenido, y mimar nuestra isla desde aquí para que el que nos visita, la quiera como la queremos nosotros. Odio ese complejo de inferioridad que nos dicen que “aquí no hay nada”. Sí lo ofrecemos y, además, con calidad. Es un orgullo.

La mayor parte de los hoteles y la planta extrahotelera están cerrados. ¿Un futuro lleno de incertidumbre y pesimismo?

Incertidumbre sí. Pesimismo no. Fuerteventura sigue siendo el destino preferido en los principales buscadores precisamente, por lo que ofrecemos: la calidad que ofertan nuestros profesionales y la isla que nos han legado nuestros abuelos. Pero la incertidumbre, cierres y aperturas casi al minuto, están provocando la ruina de muchas empresas y familias. Sin embargo, soy de las optimistas. Fuerteventura remontará y será de los primeros destinos en hacerlo de Canarias

Ha anunciado que la Semana Santa se da por perdida. ¿Y la temporada de verano...?

Dependemos de la Semana Santa. Por eso, todo el grupo de gobierno pide a los ciudadanos que cumplan estrictamente las medidas de seguridad: los aforos, las distancias, el uso de mascarilla. Si la incidencia y la presión hospitalaria sigue siendo la misma, pondremos en jaque la temporada de verano.

¿Hay que buscar nuevos nichos de mercado?

Sin duda. Y hay empresas, hoteles, que han sabido adaptarse a la nueva oferta y están teniendo buenos niveles de ocupación pese a las restricciones con, por ejemplo, los nómadas digitales, el teletrabajo. Tenemos que adelantarnos a todo eso y posicionarnos.

¿Qué medidas pretende adoptar desde el Cabildo para reactivar el turismo?

Dos vías: reformar la cooperación con turoperadores para garantizar conectividad y, al mismo tiempo, abrir nuevos canales de comercialización. En este sentido, a través de las nuevas tecnologías, la puesta en marcha de las redes sociales, apps del destino y la big data. Aquí empezamos casi de cero y es un cambio que se va a notar en muy poco tiempo y esta vez, de verdad y para siempre.

Los empresarios denuncian la presión fiscal que sufren con sus establecimientos cerrados.

Es injusto. Las instituciones debemos ponernos al servicio de los que generan empleo y compensar el pago de tasas e impuestos a autónomos, pymes y grandes empresas para evitar la destrucción de empleo. Es fundamental que el Gobierno de España, modifique la Ley de Subvenciones para que los autónomos que hayan perdido ingresos y no hayan podido hacer frente a sus pagos a la Seguridad Social por el Covid, puedan acogerse a las distintas ayudas. Y, al mismo tiempo, los ayuntamientos deben suspender el pago de tasas por servicios que no están prestando como la basura industrial, por ejemplo, para establecimientos cerrados.

¿Tiene previsto el Cabildo un Plan de Rescate a través de ayudas para el sector turístico?

Sí. El Cabildo prevé ayudas a pymes, autónomos y empresas que siempre hemos apoyado pero debemos hacer que lleguen a los que más lo necesitan y no a aquellos que, sin justificar pérdidas, han sido beneficiarios en la anterior convocatoria. El grupo de gobierno con el presidente Lloret a la cabeza tiene como prioridad salvar el turismo porque con ello, salvamos la economía y también a miles de familias.

¿Es necesario impulsar acciones para la modernización y renovación de la planta alojativa?

El propio empresario está renovando la planta hotelera conscientes de que esto es necesario para seguir compitiendo con otros mercados. Tenemos muchos ejemplos en Corralejo, Lobos Bahía, o Morro Jable, la última de la RIU, donde complejos hoteleros han impulsado mejoras y subidas de categorías que permiten una mayor calidad. Esto, de hecho, es lo que pretende la Riu en el Hotel Riu Oliva Beach y el Gobierno de España sigue frenando esta inversión de 40 millones de euros que ahora mismo servirían no solo para renovar la planta alojativa, sino también, crear puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción. Hay 400 familias con su empleo en el aire. Inexplicable.

La formación en el sector turístico es una asignatura pendiente.

En estos momentos, el Cabildo ha puesto en marcha una iniciativa “Recualifícate” que precisamente persigue el reciclaje y formación de trabajadores así como la formación en nuevos nichos de mercado, como el cine. Es una de las apuestas que todos los grupos hicimos al anterior gobierno y que pronto será una realidad.

¿Prevé algún cambio en el Patronato de Turismo?

Muchos. Lo primero y urgente es poner en valor lo que hace el equipo de la Consejería y el Patronato de Turismo, darles herramientas y todo el apoyo que necesiten a todos los niveles. Competimos con islas que nos llevan años de ventaja porque han reforzado sus cuadros y adaptado a los nuevos tiempos: todo lo contrario que en Fuerteventura. Más que nunca es necesario combinar estrategias de promoción tradicionales y darles un impulso al marketing digital que no hacemos.

¿Se ha aprovechado el parón turístico para hacer una reflexión sobre el modelo a instaurar en la isla?

La gente está cansada de escucharnos reflexionar para después seguir haciendo lo mismo. Sin embargo, ahora estamos en una encrucijada: o nos adaptamos a los cambios de tendencias y modelos impuestos tras la pandemia, o morimos. Tenemos la obligación de repensar el modelo hacia la sostenibilidad y la calidad.