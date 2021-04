Xabi, un doctor con mucha vista

El doctor Xabier Rodríguez Alonso (Puerto del Rosario, 1995) siguió los pasos de sus padres Javier y Nekane y estudió óptico-optometrista. Tuvo que desplazarse a estudiar la carrera de óptica a Madrid, puesto que en Canarias no es posible cursar dichos estudios. Culminó los mismos con sobresaliente, recibió el premio de la Universidad como el mejor estudiante de su promoción y en la lectura de la tesis doctoral obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Además, presume de haberse formado en la escuela pública.

“Me considero muy afortunado por haber contado con una educación base de lujo desde la educación pública de Fuerteventura, y cuando llegué a Madrid me sentí muy cómodo con mi preparación previa”, afirma el doctor Rodríguez.

En Fuerteventura comenzó sus estudios en el colegio Agustín Millares Carló, y después en el instituto San Diego de Alcalá, dónde compaginó sus estudios entre semana con programas complementarios avanzados los fines de semana, como el STALMAT (Estímulo del Talento Matemático) o el PREMUN (Programa de Mentoría Universitaria).

Durante su etapa en este instituto obtuvo, entre otros, el premio al mejor estudiante de la ESO y el del mejor estudiante de Bachillerato del municipio de Puerto del Rosario, además de matrícula de honor en bachillerato con una media de 10.

Ya en la universidad, mientras estudiaba el Grado en Óptica y Optometría en la Universidad Europea de Madrid, participó en el Top Program de dicha universidad, un programa de estudios que le permitió acceder a colaborar con los mejores alumnos de las diferentes facultades y áreas de estudio de lo más dispar, así como participar en encuentros con personajes destacados de la actualidad del momento como Bill Clinton, Felipe de Borbón o diferentes ministros europeos, así como mejorar sus capacidades y competencias transversales e introducirse en el mundo de la investigación científica.

Durante sus cuatro cursos académicos del grado obtuvo, entre otros reconocimientos, la Beca a la Excelencia Universitaria de la Comunidad de Madrid por cuatro años consecutivos.

“Muchas situaciones de fracaso escolar se debe a una mala calidad visual”

Durante su última etapa de estudios del grado, tuvo la oportunidad de desplazarse temporalmente a estudiar como invitado a la facultad de optometría con más solera de Estados Unidos: el Illinois College of Optometry y la clínica Illinois Eye Institute, ambas en Chicago.

Finalizando los estudios de Grado, con calificación sobresaliente, recibió el Premio al Talento Óptico Universitario, que le reconocía como el mejor estudiante del grado en óptica y optometría de su promoción en la Universidad Europea.

Para continuar su formación como investigador, realizó a continuación el Máster en Optometría y Visión de la Universidad Complutense de Madrid, con una orientación clínica e investigadora. Posteriormente, fue contratado por dicha Universidad como investigador en formación, etapa que culminó el pasado 16 de marzo con la lectura de su tesis doctoral, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude.

Xabi se ha marcado como retos profesionales su colaboración al control de la miopía en la población, sobre todo en relación al uso masivo de pantallas digitales. ”El uso intensivo de pantallas digitales debería de compensarse con actividades visuales de exterior. Este desequilibrio es cada vez mayor, y esto está contribuyendo a un importante aumento de la miopía en el mundo”, señala el majorero. Además, añade, que “también quiero colaborar en la mejora del rendimiento visual entre niños y jóvenes, tanto desde la investigación como en la práctica clínica o en la divulgación. Mejorando nuestro rendimiento visual podremos mejorar tanto nuestros resultados académicos como deportivos. Muchas situaciones de fracaso escolar se deben a una mala calidad visual, y ésta no siempre va asociada a falta de vista o necesidad de gafas. A veces necesitamos un entrenamiento visual específico para mejorar nuestro rendimiento visual, en función de nuestras necesidades específicas”.

El joven doctor también tiene otras inquietudes al margen del mundo clínico e investigador. “Me encanta el mundo del cine y de la interpretación. Hasta ahora he participado como extra en algunas películas y series rodadas aquí en Fuerteventura. Estos días también he trabajado como óptico poniendo lentillas a los actores de una serie de Apple TV que se está rodando parcialmente en la isla.... Por eso estoy enormemente ilusionado con la idea de que en Fuerteventura se establezca una plataforma estable para el rodaje de películas”.

Respecto a si tiene algún secreto para mejorar los resultados académicos de las próximas generaciones de estudiantes de Fuerteventura, señala que no. “ No hay secretos. A los padres les pediría que inviertan todo el tiempo que puedan en sus hijos, que sigan su evolución día a día, que les premien y estimulen desde temprano y que colaboren activamente con sus profesores”. Además, considera que “tanto el deporte como tiempo de ocio diario son tan importantes como el estudio. Pero en cualquiera de estas actividades es importante el acompañamiento y la implicación activa de los padres. Un entorno estable y razonablemente feliz es la mejor base para ser un buen estudiante, porque ya hemos tenido y tenemos profesores vocacionales y sobradamente preparados, pero los padres no deberían de desentenderse en ningún momento de la formación de sus hijos”.

Xabi muestra una gratitud a todos los profesores que han pasado por su vida académica, aunque destaca en su etapa del colegio Millares Carló a Andrea Armas; en el Instituto San Diego de Alcalá a Roberto martín, Jesús Giraldez, Eladio Domínguez, Damián y Bernardo, mientras que durante su estancia en la Universidad al catedrático César Villa y a la doctora Celia Sánchez.