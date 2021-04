David de Vera: “Para consolidar el sector primario hay que ir a la profesionalización”

David de Vera Cabrera ( Puerto del Rosario, 1978) es el nuevo consejero insular del Sector Primario y Aguas. Licenciado en Ciencias del Mar y Diplomado de Estudios Avanzados (DEA) conoce al sector primario tras sus experiencias en la Dirección General de Ganadería y como gerente del Grupo de Desarrollo Local GDR Maxorata. Considera necesario que para consolidar el sector primario hay que favorecer la profesionalización del mismo.

Llega al gobierno del Cabildo para dirigir un área que ya conoce tras su paso por el Gobierno de Canarias como director general de Ganadería

Tras haber tenido la oportunidad de trabajar por el sector ganadero en el Gobierno de Canarias, ahora en esta etapa como consejero insular asumo con ilusión este nuevo reto y quien me conoce sabe de mi implicación en poner en valor el esfuerzo y la dedicación de los profesionales del sector primario en Fuerteventura .

¿Cómo se ha encontrado la Consejería después de su toma de posesión?

Estando en la oposición ya teníamos conocimiento de las debilidades de la Consejería y manifestamos nuestra disconformidad a través de las iniciativas plenarias, y además ofreciendo alternativas de forma constructiva. Ahora que nos toca gobernar, no voy a perder ni un minuto en acusaciones o justificaciones de tiempos pasados, apenas me quedan dos años para poner en práctica las medidas que exigíamos y que realmente puedan ayudar a los hombres y mujeres del sector primario de Fuerteventura.

¿Cuáles son los objetivos que se ha trazado en esta nueva etapa de responsabilidad?

En primer lugar he querido recuperar el nombre de la Consejería que realmente define al sector primario de Fuerteventura, es decir Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca como los principales pilares que estructuran los objetivos de esta Consejería, además de incorporar un área tan importante como es el agua y su vinculación agraria. Si realmente queremos consolidar el sector agrícola, ganadero y pesquero de Fuerteventura tenemos que favorecer su profesionalización, su consolidación como complemento del motor económico insular y que la diversificación de la economía sea una realidad. Para ello debemos abrir de nuevo la Consejería al campo y a la mar de Fuerteventura, asesorando de forma directa con los técnicos de la Consejería y tutelando las nuevas iniciativas de los jóvenes emprendedores.

¿Hay que ir hacia la profesionalización del sector primario?

Sin lugar a dudas. Actualmente el sector primario en Canarias y concretamente en Fuerteventura necesita del apoyo de las diferentes administraciones y nosotros tenemos la obligación de trabajar de forma conjunta para favorecer su desarrollo y consolidación. Debemos ser conscientes que existen diferentes realidades entre los agricultores, o ganaderos o pescadores de Fuerteventura y tenemos que ser muy responsables en los cambios y políticas a aplicar, sin dejar a nadie atrás, pero con un objetivo claro.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el sector en estos momentos de crisis económica?

Son varios y ninguno nuevos, es decir, los individualismos, la falta de asociacionismo en el sector, la falta de un agua de uso agrícola abundante y de calidad, la doble insularidad, tanto en la importación como en la exportación, todos estos problemas son viejos conocidos entre los productores locales, que se ven incrementados en este momento con las limitaciones derivadas por la covid. Para ello no hay varita mágica para que se solucione de la noche a la mañana, pero sí que es necesario que la Administración Pública esté ahí para apoyar y afrontarlos de forma conjunta.

¿No cree que es necesario disponer de un sello de calidad para los productos majoreros?

La excelencia de la producción local viene determinada también por la certificación que amparan los sellos de calidad, como pueden ser la Denominación de Origen del Queso Majorero, la Identificación Geográfica Protegida, la Producción Ecológica, la denominación de Origen del Vino Islas Canarias, pero carecemos de una marca que englobe a todos los producto locales de Fuerteventura y que sea representativa de la excelencia y calidad de sus productos. Ya en 2010 y siendo gerente del grupo de Acción Local de Fuerteventura GDR-Maxorata, publicamos un estudio sobre la valorización de los productos locales de Fuerteventura, que está colgado en la página www.gdrmaxorata.org, en al que se determinaba crear un sello identificativo de todos los productos locales de Fuerteventura, denominado “Productos de Fuerteventura” y es una de mis propuestas al sector como medida de identificación y promoción del producto local de la isla de Fuerteventura.

“Este gobierno tiene como uno de sus principales objetivos el abastecimiento de agua en la Isla”

¿Hay que apostar por la diversificación del sector primario en la Isla?

Como decía anteriormente, existen diferentes realidades de los productores locales de Fuerteventura y teniendo en cuenta esas realidades, debemos establecer los apoyos para favorecer la diversificación de la agricultura, la ganadería y la pesca sin dejar a nadie atrás, pero es la única manera de que el sector primario insular tenga posibilidad de desarrollo, siendo cada vez más competitivo y siendo una alternativa real en la consolidación económica

Una de las quejas del sector agrario es la falta de agua agrícola para su actividad.

En Fuerteventura no tenemos una línea exclusiva o independiente de producción de agua agrícola, es decir, las mismas plantas de producción suministran el consumo doméstico, industrial y el agrícola y dada nuestra condición semiárida y las bajas precipitaciones, no favorecen otras alternativas. Por ello debemos continuar con las ayudas directas al agua agrícola a los profesionales y no profesionales, como parte del apoyo a las producciones locales y mantenimiento de la actividad agraria en Fuerteventura.

¿Y qué tiene previsto para conseguir este objetivo?

Es nuestra responsabilidad desarrollar proyectos alternativos a la producción y distribución de agua agrícola, como es el caso del proyecto de regadíos para la isla de Fuerteventura, concretamente el proyecto del Valle del Aceitún a Tesejerague, incluido en el Plan Hidrológico insular, con una balsa de almacenamiento de 35.000 metros cúbicos y producción con energía eólica, que permitirá reforzar la cuenta agraria del centro sur de Fuerteventura, y todo ello deberá estar finalizado antes de l año 2026.

También se critica la falta de una gestión eficaz de la maquinaria agrícola.

La maquinaria agrícola ha sido una de nuestras reivindicaciones en poner a disposición del sector agrario en Fuerteventura y su gestión desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca. El pasado 6 de abril y tras la reunión de coordinación con los concejales del sector primario de cada ayuntamiento, establecimos el inicio de la cooperación en el uso de la maquinaria agrícola según las necesidades de los agricultores de cada municipio y con el objetivo principal de poner en uso la mayor superficie de suelo agrícola útil en Fuerteventura.

¿Estudia ayudas agropecuarias para el sector primario?

Esta anualidad 2021 tenemos previsto sacar las ayudas agropecuarias destinadas a garantizar la sanidad animal a través de las ADSG (Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas) y las ayudas a gastos estructurales del sector, sin vincularlos a inversión, como medida de apoyo a las dificultades que han venido atravesando los profesionales del sector por la incidencia covid.

¿Habría que potenciar más los productos kilómetro cero?

Productos de cercanía, de kilómetro cero y de producción ecológica, serán referentes entre los diferentes mercados que se desarrollan a lo largo de Fuerteventura. Tenemos que favorecer las actuaciones en comercialización del producto local, apoyando a las iniciativas existentes y permitiendo el inicio de otras posibles. Concretamente en el Mercado Agrario de la Biosfera somos conscientes que debemos mejorar tanto las instalaciones, como la promoción y divulgación del mismo, para lo cual en breve estaremos en disposición de comunicar las mejoras que estamos trabajando para conseguir este objetivo.

Como consejero de Aguas y del CAAF los vecinos se quejan de las continuas averías y cortes de agua. ¿ Cómo se corrige esta situación?

Somos conscientes de ello, y es uno de los principales objetivos de este grupo de gobierno el abastecimiento de agua y la mejora de las instalaciones e infraestructuras hidráulicas de la Isla. Para ello estamos desarrollando el Plan de Cooperación Insular para el Abastecimiento de agua potable, por valor de más de 157 millones de Euros y en las que participan no sólo el Consorcio de Aguas, el Consejo Insular de Aguas y la Consejería de Infraestructuras del Cabildo. No es una solución inmediata, pero si están ya determinadas las obras y la financiación necesaria para llevarlas a término en el periodo 2020/2025.

La cooperativa de Gran Tarajal lleva dos zafras cerradas. ¿Tiene previsto alguna iniciativa para reactivarla?

Recientemente tuve una reunión con la nueva directiva con la voluntad de reactivar la actividad y recuperar el servicio esencial que desarrollaba a todos los agricultores de Fuerteventura.