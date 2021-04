AMF abre una crisis en el Cabildo al pedir a Sandra Domínguez el acta insular

Treinta y seis días. Este es el tiempo que ha tardado el nuevo gobierno en el Cabildo de Fuerteventura, tras la moción de censura al socialista Blas Acosta, en sufrir su primera crisis. Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) ha solicitado al presidente insular, Sergio Lloret, que rescate las competencias que tiene delegadas su compañera Sandra Domínguez, del mismo partido, al tiempo que demandan a la parlamentaria y consejera insular la entrega del acta. Sin embargo, Lloret continúa manteniendo la mayoría con los doce consejeros que le proporcionan Coalición Canaria (7), Partido Popular (4) y el propio presidente. No se descarta que próximamente se refuerce el gobierno con la entrada de Alejandro Jorge (Nueva Canarias). Domínguez ha anunciado que no renunciará a su acta en el Cabildo de Fuerteventura ni en el Parlamento de Canarias.

El comité de dirección de AMF acordó en su reunión del pasado miércoles, celebrada en Antigua, solicitar al presidente del Cabildo majorero que retire las competencias de Ordenación del Territorio y Gestión de Bienes a Sandra Domínguez, consejera que propició y avaló la censura contra Blas Acosta. Además, los insularistas reclaman a la consejera la entrega del acta tras haber presentado su renuncia a continuar militando en AMF.

Domínguez se enteró de la decisión de AMF por los periodistas. “Nadie me ha comunicado nada. Me entero ahora mismo por ustedes que me llamaron para pedirme mi opinión. Me he quedado perpleja y bastante defraudada ya que nadie me ha trasladado ninguna decisión en este sentido. No renunciaré a mi acta, ni al Cabildo ni al Parlamento”, comentó.

Domínguez aseguró que el ser despojada del área de planeamiento “no tiene nada que ver con la política sino con el Plan Insular”. “Descubrí tras llegar al Cabildo algunas situaciones urbanísticas y de ordenación del territorio que no me gustaron nada de nada”, explicó.

Respecto a Sergio Lloret aseguró que no le representa. “No es de AMF porque concurrió en nuestra lista como independiente y luego quien los asesora en la sombra tampoco es del partido porque lo abandonó hace tiempo. Ambos quieren controlar el planeamiento insular al margen del interés general. Me opuse rotundamente a esto. Aquí venimos a defender el interés de los ciudadanos”, sentenció.