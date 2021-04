“Él me violó, yo no quería y me forzó”, asegura una víctima de agresión sexual en Puerto del Rosario

Los hechos se remontan a la madrugada del 17 de enero de 2016 cuando ambos se conocieron en una discoteca, la afectada de 45 años reseña que fue el acusado quien se le acercó mientras ella bailaba sola y le invitó a tomar algo, pero como ya se estaba haciendo de día le dijo que mejor desayunaban. El procesado, según la versión de la agredida, le dijo que la llevaría a casa para que conociera a su madre y, aunque a ella no le interesaba, se fue con él con la condición de ir a desayunar.

Sin embargo, la víctima aseveró que llegaron a un descampado en el barrio El Charco donde este le pidió que se pasaran a la parte trasera de su vehículo “para hablar” y fue allí cuando la “empezó a maltratar y a violar” para después robarle el móvil y el dinero que tenía. “El me violó, yo no quería y me forzó, le dije que no quería nada con él y pese a eso insistió”, apuntó la agraviada.

Después, y según su relato, la dejó abandonada en el descampado tras sacarla desnuda del coche y tirarle la ropa a la vez que le decía que se “buscara la vida”. “Se negó a darme mi móvil, me dio el bolso y mucho fue”, añadió a la vez que matizó que tuvo que “rogarle” para que le devolviera sus pertenencias. Además, sostuvo que recibió un “pisotón” por parte del acusado que después “limpió el coche con un paño y se marchó”.

La mujer con un grado de discapacidad del 66% indicó que estaba “desconcertada y bloqueada” por lo que, a pesar de encontrarse a una persona mientras intentaba llegar a casa, optó por no pedirle ayuda, sino preguntarle en dónde se encontraba para saber cómo llegar a su domicilio.

Una vez que llegó a su vivienda la madre sobre las 10.00 horas la recibió “nerviosa” porque había intentado contactar con ella por teléfono sin éxito y resolvió contarle todo, bañarse y acudir a la Guardia Civil para interponer la denuncia.

El investigado de 32 años, origen rumano y que llevaba diez años radicado en España negó haber agredido sexualmente a la afectada y alegó que la conoció en la discoteca cuando él salió a fumar. “Me preguntó que si yo tenía coche y le dije que sí”, expresó a la vez que insistió en que él le preguntó si quería tener relaciones sexuales y tras la respuesta afirmativa de ella, resolvió llevarla a una playa pequeña para tener sexo dentro del vehículo. Al terminar le preguntó si la llevaba a casa y ella, según el investigado, prefirió quedarse en el lugar tras discutir porque no encontraba su móvil. Por lo que manifestó que él no le robó el teléfono a la agredida y que le dijo que revisara todo el coche a ver si estaba dentro.

El procesado añadió además que no le vio ningún grado de discapacidad alguna y menos porque esa noche había consumido alcohol y un gramo de cocaína. Una versión con la que concordaron los peritos y es que admitieron que “no era fácil” saberlo ni para quien la ve en la calle a plena luz del día y es que apostillaron que ellos tuvieron conocimiento del retraso mental porque se les indicó que ella ya lo tenía reconocido.

"Si me condena me daña la vida", declaró ante la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo, en su derecho a la última palabra.

La Fiscalía ha pedido una condena total de nueve años de prisión por los delitos de abuso sexual y robo con violencia, así como una multa de 540 euros por un delito leve de lesiones y que indemnice a la víctima con 6310 euros por los daños y secuelas ocasionadas. El juicio ha quedado visto para sentencia.