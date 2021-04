José Landa: “Hay que crear reservas marinas para proteger el mar canario”

¿Has notado cambios en el medio marino de la isla de Fuerteventura, tales como menor abundancia de peces o especies nuevas?

Naturalmente, se nota menor abundancia en general, especies nuevas e invasoras, como los cangrejos Cronius ruber que ya forman parte de todos nuestros fondos, peces cirujano y otras especies llegadas en las plataformas y otras que dejan de aparecer con la abundancia de antes debido a causas que desconocemos, como la majuga y que aparejan la ausencia de otras especies depredadoras

¿Son sostenibles la pesca recreativa y la submarina?

La pesca recreativa en sus diferentes modalidades emplean artes de bajo impacto, anzuelos y el arpón la pesca submarina, por norma se pescan los peces de uno en uno. En el caso de la submarina además, el pescasub ve el pez antes de decidir pescarlo, evitando capturas equivocadas en especie o talla. Además toda la pesca recreativa está muy limitada en cupos diarios, tallas y especies permitidas, bien empleada no genera impacto. La pesca profesional no está sujeta a los límites y cupos diarios de la pesca recreativa, pudiendo emplear además artes de mayor impacto y efectividad, como las nasas, aunque hay que reconocer que en general los pescadores de Fuerteventura son un ejemplo en artes sostenibles para con el resto del Archipiélago, donde el abuso de la nasa es total e incluso pescan con artes de enmalle también prohibidos aquí.

¿ Y compatibles la pesca recreativa y la profesional?

Son perfectamente compatibles ambas. Además el mar y sus recursos son bienes públicos y todos tenemos el derecho de su uso y disfrute, con las regulaciones lógicas consensuadas y necesarias. También quiero citar la importancia económica y de generación de empleo que genera la pesca recreativa, el comercio minorista, pymes, empresas náuticas, puertos deportivos, etcétera. A ello, hay que sumarle el pago de licencias e impuestos que genera toda esta actividad, sin consumir ayudas o recursos públicos. Somos pagadores netos. También es necesario resaltar el importante factor de autoconsumo de pescado fresco para el hogar familiar, que aporta la pesca recreativa. En muchos hogares el pescado fresco que se consume proviene en exclusiva de esta fuente. Al precio del pescado fresco muchos canarios encuentran en la pesca recreativa la manera de llevar este aporte a su hogar y además les añade una actividad y distracción sana al aire libre o directamente en el mar, que en estos momentos de crisis y pandemias suponen todo un balón de oxígeno a la economía y al espíritu

Las capturas incontroladas ponen en peligro el futuro del medio marino. ¿Son necesarias las Reservas Marinas para garantizar la conservación de las especies?

Indudablemente y abogamos por la implantación en cada isla de su reserva o reservas, pero que sean integrales, donde nadie pueda pescar y de verdad se respeta a la fauna marina sin excepciones y no las Reservas Marinas de Interés Pesquero que están implantando donde se permite la pesca profesional y no la recreativa. Deberían cambiarles por el nombre más apropiado de Cotos Marinos Profesionales. Debería existir una pequeña red de reservas integrales en cada isla, tenemos el Veril de Jandía sin proteger, la zona de Las Salinas también sería un candidato perfecto para una reserva o el Faro del Tostón, entre otras zonas. Reservas de no demasiada extensión para no generar problemas a las poblaciones y pescadores aledaños, pero repartidas por el territorio para que irradien su riqueza a las aguas circundantes. Estas que cito al estar próximas a zonas habitadas se vigilarían solas, pues mucha gente vive enfrente, ejerciendo de vigilancia disuasoria.

¿Hay vigilancia suficiente o su ausencia afecta a la pesca ilegal y al furtivismo?

Indudablemente la falta de vigilancia favorece la pesca furtiva e ilegal del tipo y sector que sea. Por mucho que hayan prohibiciones y ciudadanos que las respeten, la falta de vigilancia favorece la picaresca, el furtivismo y el abuso. Los mismos pescadores profesionales de Fuerteventura se quejan de la competencia desleal de otros pescadores de otras islas que calan aquí sus artes prohibidos, nasas y redes de enmalle, donde los de aquí no los utilizan y todo por falta de medios y vigilancia, además con las pateras las prioridades son otras. También faltan por implementar otras medidas disuasorias, como los precintos de primera venta y tal vez un mayor control en restaurantes, que son demasiadas veces los receptores de la pesca furtiva. Si el furtivo no puede vender tampoco le interesa pescar.

Desde su óptica de conocedor del mar y sus profundidades. ¿ Cuáles son los principales problemas que afectan a nuestro medio marino?

La verdad es que no le veo grandes problemas en general, salvo los comentados de pesca furtiva y la falta de algunas reservas integrales en puntos estratégicos para preservar el futuro de nuestro medio marino y sus especies. Ah...¡ y una mayor vigilancia.

¿Es necesario educar desde la sostenibilidad para respetar el medio marino?

Para mi hay una laguna fundamental que debemos subsanar y es la educación desde la óptica de la sostenibilidad. La pesca forma parte de la idiosincrasia canaria, debemos fomentarla y respetarla, pero de forma sostenible. Debemos educar en pesca sostenible a nuestra juventud, ese viejo concepto del cuanto más mejor lo debemos desterrar. Al mar se debe ir a pescar lo suficiente, a no pasarse de cupos, a respetar las tallas y las vedas. Pescar es bueno porque aporta el alimento necesario, pero debemos pescar de forma responsable. Esa educación en cuanto a nuestra relación con el mar y con la naturaleza, la debemos enseñar a nuestros jóvenes desde temprana edad..., pescar sí pero de forma sostenible.