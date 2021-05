El alcalde Pedro Armas admite que no tiene motivos para expulsar al PSOE

Armas, señaló tras concluir una reunión de los alcaldes majoreros con el Cabildo de Fuerteventura respecto a la situación de la migración en la Isla, que «lo que me esta pasando en Pájara no es plato de buen gusto porque he estado gobernando con el grupo socialista, del cual no puede decir nada de los concejales, sino todo lo contrario porque hemos sido un equipo». Además, añadió que «los pactos están para cumplirlos y si bien es verdad que PP y CC firmaron un pacto, que no firmé yo, pero si AMF y ahora soy presidente en funciones, los pactos hay que cumplirlos».

El regidor sureño reconoció que el pasado lunes le comunicó su decisión a los ocho ediles del grupo socialista. «Les comunique a los compañeros del PSOE que se está en negociaciones y que posiblemente hay un plazo para poder ejecutar ese acuerdo con el cese de ellos y la entrada de los nuevos compañeros».

Armas aseguró que conoce bien a los nuevos compañeros ( en referencia a los concejales de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular), porque a principio de legislatura estuve trabajando con ellos y sé que son muy eficientes».

Los ediles a los que hizo referencia Armas como nuevos compañeros del grupo de gobierno, son los siete de CC y los dos del PP, que fueron expulsados del gobierno municipal el 21 de noviembre de 2019 cuando el propio alcalde posibilitó un nuevo acuerdo de gobernabilidad con el PSOE.

«Yo dije que ojalá pudiéramos entrar todos y estaba dispuesto a que entrasen todos a gobernar, pero los dos grandes partidos políticos (CC y PP) no se pusieron de acuerdo. Yo tengo que tomar la decisión del pacto que ha hecho AMF con CC y PP. Ellos han cumplido en el Cabildo y nosotros tenemos que cumplir en Pájara», afirmó el alcalde. También añadió que «hicimos un pacto a nivel insular entre PSOE y AMF. Incumplieron en Puerto del Rosario y lo arreglamos, pero hubo un incumplimiento en el Cabildo insular y de ahí se ha trasladado al resto de los ayuntamientos».

Los secretarios generales de CC y PP, Fernando Clavijo y María Australia Navarro, respectivamente, cerraron el acuerdo el pasado fin de semana en la isla con AMF para cambiar el gobierno de Pájara, tratar de lograr Tuineje y si se puede, Puerto del Rosario.