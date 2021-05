«Tenemos el reto de ayudar a las familias más necesitadas»

Adargoma Hernández Rodríguez ( La Oliva, 1986) es uno de las promesas de Coalición Canaria. Diplomado en Ciencias Empresariales y con una amplia experiencia en la gestión pública afronta ahora la Consejería de Políticas Sociales del Cabildo con el objetivo de hacer frente a la crisis social.

¿Cómo lleva estar al frente de unas áreas tan delicadas en estos momentos de crisis por la pandemia?

Afronto este mandato con ilusión y responsabilidad. Cuando se decide dar un paso al frente tan importante como este, debe hacerse poniendo todas las ganas. Estamos en un momento delicado en el que las políticas sociales están, más que nunca, en el punto de mira. Aún así, Fuerteventura cuenta con un potente tejido social y equipos insulares en el Cabildo y en los ayuntamientos que trabajan con todo su empeño para paliar las consecuencias derivadas de esta crisis. Debo agradecer además el apoyo de mis compañeros y compañeras de equipo de gobierno, con los que puedo contar y así me lo han demostrado, ya que mucho de los problemas no deben solucionarse solo desde el departamento de Políticas Sociales, sino que las medidas deben aplicarse en conjunto o de forma transversal.

El fenómeno de la inmigración nos ha desbordado. ¿Cómo se afronta desde el Cabildo esta situación?

Es cierto que la situación nos ha desbordado, pero no es algo nuevo, ya que existen precedentes de llegada masiva de migrantes a las islas. Por ello, es una pena que las administraciones competentes aún no estén preparadas para hacer frente a este fenómeno. Desde el minuto uno, este grupo de gobierno se puso en contacto con el Ministerio, manifestándole nuestra preocupación por la situación y solicitando entablar una comunicación fluida entre administraciones. Aunque no es competencia del Cabildo de Fuerteventura, hemos mostrado nuestra disposición total para colaborar y así hemos estado haciendo con lo que hasta ahora nos han pedido. Pero a la vez exigiendo que cumplan con sus obligaciones. Lo que no se puede hacer es que las autoridades competentes estén improvisando, ni que se estén tomando decisiones a espaldas de las instituciones locales, ya que se trata de un asunto en el que entran en juego los derechos humanos de las personas.

¿ Y cuándo observa que se están vulnerando los derechos humanos de estas personas?

Ante esta situación, no podemos mirar hacia otro lado. Por ello, exigimos un rumbo claro y no improvisar. Ninguna persona se merece que se les vulnere sus derechos y deben ser garantizados. Son personas que sólo piden ir con sus familias e, incluso, volver a su país, porque la situación al llegar aquí no es la que esperaban. Por ello, hemos solicitado al Gobierno del Estado que inicie el proceso de repatriaciones y derivaciones para que puedan volver a sus hogares o con sus familiares, dado que la mayoría de estas personas no quieren permanecer en la Isla. Desde el Cabildo agradecemos además la labor de vecinos, vecinas y colectivos que se han implicado y ayudado a estas personas en unos momentos tan duros. Rechazamos además cualquier manifestación vinculada con la xenofobia o el racismo.

Con el tema de la inmigración africana existe cierta hipocresía porque nadie se preocupa de la otra inmigración irregular que entra por los aeropuertos y puertos. ¿No lo cree así?

En efecto. De hecho, las asociaciones y colectivos relacionados con migración me han trasladado la importancia de no olvidar el gran porcentaje de migración que llega a través de otros medios, un fenómeno que también necesita su atención. Se habla a diario de la gran crisis migratoria que vivimos con la migración que llega en patera, pero no debemos olvidar otras realidades.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha trazado en las Consejerías que preside?

Desde el área de Políticas Sociales debemos seguir mejorando la prestación de los servicios y trabajar de manera coordinada con ayuntamientos y entidades del sector, los cuales realizan un gran trabajo en nuestra Isla. Una de nuestras principales líneas de actuación es apoyar a los ayuntamientos con el fin de que, entre todos, podamos ayudar a las familias y personas que sufren dificultades debido a la situación actual. Además, debemos continuar ejecutando las infraestructuras sociosanitarias e ir planificando futuras actuaciones en este campo. Es nuestra obligación además potenciar las políticas de prevención y formación, que puedan evitar problemas en el futuro. En el caso de Igualdad, es una lástima que aún quede tanto por conseguir para lograr una igualdad plena. Desde las administraciones tenemos que seguir impulsando políticas en este sentido.

¿Y desde el área de Recursos Humanos?

Nos hemos propuesto la mejora de la comunicación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, dar mayor estabilidad al personal y reforzar los canales de comunicación de las convocatorias de empleo público. Otra de nuestras prioridades es extender la formación al personal de ayuntamientos.

¿Cuándo espera cerrar el Pacto Social con los ayuntamientos

En el momento de negociar los Presupuestos Generales de 2021, el actual grupo de gobierno exigió el aumento de las partidas sociales, algo que se reflejó finalmente en el incremento de más de un millón de euros de las partidas destinadas a los convenios de calidad de vida y dependencia con los ayuntamientos. El último Pleno del Cabildo autorizó los compromisos de gastos plurianuales que surgen de estos convenios, lo que permite que los ayuntamientos puedan mejorar la planificación y proporcionar una mayor agilidad a la hora de gestionar los recursos. En estos momentos, desde Políticas Sociales estamos gestionando los expedientes para poder firmar los convenios lo antes posible y que las instituciones locales puedan disponer ya de estos créditos.

¿En qué situación se encuentra el Plan insular de Infraestructuras Sociales y Sociosanitarias?

Actualmente, en Puerto del Rosario, se ejecuta la construcción de la nueva Residencia Sociosanitaria y Centro de Día para mayores y la Residencia de Salud Mental está en fase de supervisión del proyecto. En el caso de la Residencia Sociosanitaria para mayores y Centro de Día de Gran Tarajal, se está trabajando desde el Cabildo para poder aprobar su interés insular. Además, se están realizando actuaciones para la apertura del Centro de Día para Mayores Josefina Plá de la localidad de Corralejo. Todas ellas son infraestructuras prioritarias y deben culminarse lo antes posible, ya que existen personas pendientes de ocupar plazas sociosanitarias y en lista de espera.

¿Será una realidad el Consorcio de Viviendas para la promoción de vivienda pública?

La situación actual de la vivienda en la Isla exige medidas urgentes, para poder dar solución al derecho de la ciudadanía de disponer de una vivienda digna. No sé si será a través de consorcio u otros mecanismos, pero sí estoy convencido de que desde Cabildo y ayuntamientos debemos trabajar unidos en esta tarea y lograr avanzar en políticas de vivienda pública en la Isla. Todo ello desde la cooperación y coordinación institucional.

Las familias de los usuarios de la Residencia de Casillas del Ángel han denunciado el servicio que se presta. ¿Ha evaluado el Cabildo la prestación de este servicio?

Desde Políticas Sociales se hace un seguimiento ordinario. Ante cualquier denuncia se actúa de inmediato, porque puede tener claro que ni yo como consejero, ni el personal del servicio, va a permitir una acción inadecuada. En este sentido, me reuniré con los trabajadores y familiares todas las veces que sean necesarias y atenderé sus demandas y quejas. Pediría cierto cuidado y respeto por los profesionales que trabajan tanto en la Consejería de Políticas Sociales, como los que trabajan en la Residencia, y evitar informaciones que no son del todo ciertas y que lo único que consiguen es alarmar. Aprovecho para aclarar que la Residencia sí cuenta con enfermeros. Hay alguna baja, pero sí hay enfermeros.