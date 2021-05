Los pescadores recreativos se hartan

Los pescadores recreativos de Fuerteventura, al igual que sus compañeros de las ocho islas canarias, han mostrado su rechazo al borrador del Real Decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que regula la pesca de recreo en aguas exteriores. Además, acusan al Gobierno de Canarias de no implicarse en el problema que afecta a este importante sector con unos 100.000 practicantes y demandan la dimisión del actual director general de Pesca y piden al Ejecutivo regional un cargo idéntico de pesca recreativa.

Las principales críticas a esta nueva normativa se localiza en que el texto que pretende aprobar el Estado prohíbe la captura de hasta 46 especies, la pesca desde Kayak, la zonificación para la pesca submarina o los engorrosos trámites para solicitar la licencia, entre otras restricciones.

Aseguran que en las islas canarias existen 100.000 practicantes que realizan esta actividad marítima

La calle peatonal de Primero de Mayo, en la capital majorera, se convirtió en un varadero de Kayak, cañas, aparejos, fusiles, flotadores reflectasteis, etc. donde cerca de 400 pescadores recreativos y de autoconsumo criticaron el endurecimiento y los efectos negativos de esta nueva norma a una actividad que se ha transmitido de generación en generación.

“Somos un colectivo con 100.000 practicantes en unas islas donde desde el primero hasta el último canario tiene agua salada en sus venas. Se ha llegado muy lejos y hemos aguantado bastante. Con nuestra pasión y el alimento que obtenemos del mar no se juega. Se ha atacado aquello con lo que nuestros antepasados pudieron comer pescado y matar el hambre”, señalaron.

José Landa, de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos responsables (ACPSR), define el Real Decreto « de fantasmada ya que funcionará para quien puso estas normas pero no para el colectivo de pescadores submarinos». Además, añadió, que «quieren seguir privándonos de un derecho que nos asiste sin ningún tipo de estudios».

Más contundente se mostró Landa al anunciar que en el texto del polémico documento del Gobierno estatal «ponen regulaciones a la pesca del mero y la lubina, que se pueden capturar desde superficie, ósea desde tierra o desde barco. En cambio no la contempla en pesca submarina».

La norma prohíbe, entre otras medidas, la pesca desde Kayak y capturas de 46 especies

Más contundente se mostró este pescador submarino al añadir que «de forma que los profesionales pueden seguir pescando estas especies (mero y lubina) con todo tipo de artes, y en cambio a la pesca recreativa le exigen que tenga un permiso especial y además tienes que solicitarlo con un mes de antelación y no admiten el silencio administrativo».

También critica el listado de especies permitidas en la pesca recreativa. «Hemos hecho un seguimiento y 46 especies habituales como el abae, el jurel, el pejeperro, medregales o morenas, entre otras, que aquí se pescan, no la podrán capturar los pescadores recreativos. En cambio a los profesionales le ponen un listado de especies protegidas con lo cual todo lo que no esta protegido se puede pescar. Todas esas especies la pueden pescar ellos y nosotros no. Es indignante. Quiero aclarar que no tenemos nada en contra de los profesionales».