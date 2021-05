La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto condenas que oscilan entre los seis meses y el año y tres meses y prisión a los 13 miembros de la directiva de un club de fomento del consumo del cannabis y sus derivados con sede social en la isla de Fuerteventura (Las Palmas).

Según detalla la sentencia -dictada tras alcanzarse un acuerdo de conformidad entre las partes en la que los acusados admitieron su culpa y reconocieron como cierto el relato del fiscal-, a los distintos miembros de la directiva del club se les incautaron entre 2012 y 2014, y en un total de 13 registros de domicilios y locales comerciales, de más de 145 kilos de marihuana y derivados cannábicos.

La resolución judicial declara probado que todos los procesados, “para tratar de otorgar una apariencia de legalidad a su actividad de ilícita venta de droga a terceros”, utilizaron la forma jurídica de asociación, constituyendo la denominada Asociación del Cannabis Medicinal de Fuerteventura (Acmefuer), y dándole la apariencia de asociación sin ánimo de lucro, “para a través de los locales de la misma y del local de la entidad Bigrown (…) proceder a lucrarse mediante la venta a terceros de marihuana y hachís, previo el cultivo de la marihuana y la fabricación de parte del hachís que vendían a terceros”.

Agrega la Sala que estos terceros “compraban en los locales las drogas referidas y se las llevaban consigo para su consumo fuera de las instalaciones, si así lo deseaban”.

Detalla la resolución que el club llegó a tener “dos mil” socios, cuando el numero fijado jurisprudencialmente como tope para este tipo de locales en los que se consume cannabis y sus derivados no puede superar la “treintena”. Matiza que, según el presidente de la asociación, a “numerosos de ellos” no se les había dado de baja, es decir, que en realidad no ejercían.

La sentencia condena a los acusados como autores de un delito de tráfico de drogas de notoria importancia en la modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y de otro de asociación ilícita, y les impone multas por valor de cientos de miles de euros. El fallo ordena además la disolución de la asociación Acmefuer.