Los padres del Sur, en pie de guerra

Los familiares de los estudiantes, así como el personal docente y no docente rechazan las intenciones del Gobierno autónomo de no trasladar a los alumnos del CEIP El Ciervo, ubicado junto al nuevo centro para posibilitar que este espacio que quedaría vacío se integre al Instituto de Morro Jable para poder ampliar la oferta educativa en Secundaria y evitar que alumnos de Costa Calma, perteneciente también al municipio de Pájara, se vean obligados a tener que desplazarse a otro municipio distinto al que residen para estudiar.

El nuevo colegio Morro Jable II es uno de los centros más modernos y de mayor capacidad del Archipiélago canario, con espacio para 700 alumnos y 27 unidades. Es accesible y cuenta con dos canchas deportivas –una de las cuales está techada–, espacios polivalentes, biblioteca, aulas de música y plástica, así como con un aula independiente de comedor cuyo servicio será sea subcontratado para la gestión directa.

La localidad turística de Morro Jable tiene tres centros educativos de titularidad pública: Los CEIP El Ciervo y Morro Jable I, con capacidad aproximada para 450 y 540 alumnos, respectivamente, mientras que el primero cuenta con un barracón y el segundo dispone de seis de estas estructuras metálicas para impartir clase. También está el IES Jandía, totalmente saturado con más de medio millar de estudiantes.

La Federación Insular de Madres y Padres (Fimapa) rechaza las intenciones de Educación de mantener abiertos los tres centros de infantil y primaria a la mitad de su capacidad. «La Consejería quiere desplazar a 130 alumnos de El Ciervo y ponerlos en el nuevo centro. No se lo han consultado a los padres, han cambiado a los niños obligados y solamente a los que van en transportes. Han hecho una exclusión y marginación en toda regla», denuncia Gremi González, presidenta del citado colectivo.

Además, González añade que «la Consejería no es sensible con la situación educativa del Sur de Fuerteventura. Se abre un nuevo colegio en Morro Jable, el más grande de Canarias, y en lugar de trasladar a todo el alumnado de uno de los colegios actuales (El Ciervo) y aprovecharlo para ampliar el IES Jandia que está enfrente, van a mantener los tres colegios a media ocupación. Y nuestros hijos seguirán trasladándose al municipio de Tuineje para continuar la ESO, y pasaremos de tener comedor de gestión directa a catering, y se discrimina al alumnado por ser o no transportado».

«El IES Jandía abarca unos 600 alumnosy está tan saturado que han tenido que hacer desdoble por la tarde. No han tenido la oportunidad de poner el Bachillerato por la mañana por la Covid porque las aulas llegaban a ser de 35-38 alumnos. Queremos con nuestra reivindicación dar la posibilidad a los niños de Costa Calma de matricularse en el IES Jandía porque hasta ahora tienen que irse hasta Tuineje a estudiar Secundaria», asegura Gremi.