Paca Rodríguez, la vecina de El Charco con más corazón

En el popular barrio de El Charco, en Puerto del Rosario, continúan recordando, 14 años después, al pequeño César Umpiérrez que con tan solo ocho años murió al caerle sobre su cabeza una de las porterías de las canchas del Centro Cultural cuando participaba en un campamento. Una de las vecinas más populares, Paca Rodríguez, acude cada año desde aquella desgracia a ponerle un ramo de flores en su memoria.

Once cincuenta de la mañana del 6 de julio de 2007. Un grupo de niños se divierte y juega en el campamento Veranano que organizaba el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. La alegría de los más pequeños estaba ajena a la tragedia que estaba por llegar. En un instante, César, un niño de ocho años, uno de los muchos participantes de su edad que participaban en el campamento municipal que se celebraba en el Centro Cultural del Charco, jugaba al balón con sus compañeros cuando una de las porterías cae de repente sobre su cabeza. La tragedia se había consumado, porque a los pocos minutos fallecía pese a ser evacuado al hospital. A pesar de los años transcurridos, los vecinos del popular barrio de El Charco no logran olvidar aquella desgracia y recuerdan cada año al pequeño.

Paca Rodríguez González (Gran Canaria, 1948) , vecina de El Charco, acude desde entonces a la zona donde falleció el pequeño César Umpiérrez Melo, antes una cancha deportiva y desde el luctuoso suceso, una zona ajardinada. Allí, en el mismo lugar donde cayó fulminado el pequeño deposita un ramo de flores en su memoria. «Lo haré mientras viva y mientras pueda caminar. Cuando no pueda lo hará mi hijo Juan, que muchas veces me acompaña cuando el aniversario cae un domingo y está cerrado el parque, entonces salta la valla y pone las flores».

Paca, que conoce de siempre a los padres del pequeño, repite que «lo hago de corazón, nadie me lo ha pedido. Es que conocí al niño y a su familia. Era un ángel que desde aquel día está en el cielo. Yo viví en primera persona aquella tragedia. Fue un día muy triste. Estaba en mi casa, que vivo al lado del parque, cuando comencé a oír gritos. Me asomé a la ventana y salí corriendo porque no me gustó lo que vi. Cuando llegué vi a un niño en el suelo, pero no lo reconocí, no supe que era César hasta que lo dijeron después. Vaya tragedia más grande...».

El menor perdió el conocimiento en el acto, después de sufrir un traumatismo craneal severo en la cabeza. Tras intentar reanimarlo en el lugar del suceso, el niño fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura, donde falleció poco después.

El suceso conmocionó a toda Fuerteventura. No solo se suspendió el campamento municipal, sino que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario procedió a clausurar la zona y sustituir las canchas deportivas por un parque.

Paca Rodríguez llegó a Fuerteventura en el año 1975. 46 años después sigue residiendo en la Isla, aunque no se cansa de repetir que «nací en Guanarteme, pero me crié en La Isleta. Llevo tantos años en Fuerteventura que me considero majorera porque aquí me han acogido de maravilla y formé mi familia».

Sin embargo, la vida de Paca no ha sido fácil. En septiembre de 2014 perdió a su hija Carmensa, que falleció en Vigo. «Hace siete años y seis meses que la vida me dio este duro golpe, que no he logrado superar». Además, añade, que «no le deseo a nadie lo que he pasado. Ahora me vuelco en mi hijo Juan, que tiene 33 años».

Aunque su nombre es Francisca, todos la conocen como Paca. Es una de las vecinas más populares de El Charco. Sus vecinos la adoran y desde la asociación de vecinos Los Hornos del Charco se deshacen en elogios hacia la solidaridad y entrega de esta mujer por los más desfavorecidos, aunque ella no lo está pasando demasiado bien en estos momentos.

«Desde la asociación de vecinos, siempre hemos resaltado el gran corazón de nuestra vecina Paca que queda reflejada cada año por estas fechas», señala Óscar Hernández. Además, añade que «son gestos que sin duda hacen comunidad y sirven para ilustrar lo que es y ha sido siempre nuestro barrio, un espacio donde los distintos vecinos nos cuidamos entre nosotros y sentimos las alegrías y desgracias que ocurren en el mismo como propias».

Desde el colectivo vecinal de El Charco se recuerda aún con tristeza, a pesar de los años transcurridos, la trágica muerte de César. «En este luctuoso suceso, Paca, una señora muy querida en el barrio y en el municipio de Puerto del Rosario, ha demostrado con sus actos solidarios que es un ser con más corazón que cuerpo. Representa para todos los vecinos un símbolo de la bondad infinita, una excelente muestra de lo que constituye hacer barrio a través de la buena vecindad».