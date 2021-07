Pocos policías para tanta fiesta ilegal

El importante incremento de los contagios por la covid-19 que no para de crecer cada día en Fuerteventura comienza a preocupar no solo a las autoridades sanitarias, sino a los ciudadanos y, especialmente al sector empresarial que observan atónitos como las autoridades no logran frenar las fiestas ilegales, principal foco de contagios. Además, los vecinos reclaman más presencia policial para acabar el descontrol que se forma en las calles de la localidad turística de Corralejo ante la ausencia de agentes de la Policía Local y Guardia Civil. La Isla registró, ayer, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia con 205 casos activos.

Los vídeos de fiestas de jóvenes sin mascarillas en las calles de Corralejo, a escasos metros del cuartel de la Policía Local sin que actuarán los agentes municipales ni hicieran presencia la Guardia Civil, corren como la espuma por las redes sociales provocando que la imagen turística de Fuerteventura quede muy afectada de cara a la temporada de verano.

Los datos epidemiológicos aportados ayer por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sitúan en 205 casos activos en la isla, donde Puerto del Rosario lidera el ranking con 84 contagios, le sigue La Oliva (28), Tuineje (20) y Pájara (79), mientras que los municipios de Antigua y Betancuria no cuentan con ningún afectado por la Covid.

El perfil de las personas que se suman a las fiestas en Corralejo son jóvenes y la gran mayoría extranjeros. El importante número de personas que desafían las normas sanitarias provoca que «los agentes de policía, bien sea la Local o la Guardia Civil, evalúen el riesgo para decidir si intervienen o no. Qué podemos hacer una o dos patrullas, que sumamos dos o cuatro agentes ante tantos jóvenes que dan rienda suelta a su diversión y que están pasados de alcohol o drogas», señala un agente policial que pidió mantener el anonimato. Además, añadió, que «el problema del botellón y las fiestas en las calles de Corralejo se produce una vez que los establecimientos cierran sus puertas. Entonces los jóvenes se echan a la calle y es imposible controlarlos porque no hay agentes. Ya resultaron heridos tres guardia civiles en un altercados cuando se pretendía disolver una fiesta ilegal».

La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, pidió a la Delegación del Gobierno en Canarias el pasado mes que reforzara la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en La Oliva para el control de las medidas por la crisis sanitaria de la Covid-19 en el marco de las competencias en materia de seguridad ciudadana de la Guardia Civil. Sin embargo, nunca recibió respuesta del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana.

«La seguridad ciudadana es competencia exclusiva de la Guardia Civil y son ellos quienes deben actuar en los casos de las fiestas ilegales y el descontrol en las calles. Además, tienen un cuartel en Corralejo», afirman fuentes municipales.

Mientras que las cifras de contagios aumentan en la Isla, los empresarios turísticos y hosteleros muestran su preocupación ante la repercusión negativa que puede tener la temporada de verano con las imágenes del descontrol que se viene viviendo en las calles de Corralejo y en numerosas villas privadas.