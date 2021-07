Decenas de cubanos se concentraron este sábado, 17 de julio, frente a la iglesia de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para reclamar una "Cuba libre" y a continuación hicieron una caravana de vehículos para continuar la protesta.

Los manifestantes portaron pancartas y carteles en los que se podían leer consignas como "Donde no hay equidad ni respeto a todas las opiniones, no hay patria, sino una dictadura", "Mi pueblo grita libertad, llegó la hora de los cubanos", "No más mentiras. Mi pueblo pide libertad. Viva cuba libre".

La movilización se suma a las desarrolladas en distintos puntos de Canarias durante estos días después de la sacudida de protestas que tuvieron lugar en Cuba el pasado 11 de julio pidiendo el fin de la dictadura del gobierno de Miguel Díaz-Canel.