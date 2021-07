La patronal turística exige mayores controles sobre las fiestas ilegales

La patronal turística de Fuerteventura ha demandado un mayor control sobre las fiestas ilegales que se vienen produciendo en la Isla, especialmente en Corralejo, al considerar que las mismas suponen el principal foco de contagios del virus de la covid-19 y que ponen en peligro la reactivación económica. La Isla volvió a registrar ayer nuevos episodios de contagios, que no paran de incrementarse a diario. Los registros apuntaban 22 nuevos contagios el pasado viernes y un total de 277 casos acumulados. A pesar que 26 personas recibieron el alta epidemiológica, tres contagiados permanecen hospitalizadas, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El presidente de la Asociación de Empresarios de Fuerteventura (Asofuer), Antonio Hormiga, mostró su preocupación y la incertidumbre del sector turístico por la situación que viene registrando la pandemia en la isla y que pone en peligro no solo la reactivación económica, sino el empleo. Por ello, cree que «es necesario que se adopten medidas más contundentes con las fiestas en Corralejo, que se han desmadrado y están poniendo en peligro la situación sanitaria y económica de la Isla». Además, alega que el control y la vigilancia «es la única forma de parar la pandemia. Cada vez que ha habido más controles ha bajado el nivel de contagio. No entendemos por qué no se toman medidas para evitar estas situaciones».

Hormiga considera necesario el refuerzo policial en la localidad turística de Corralejo para evitar las concentraciones en las calles sin que se adopten las medidas sanitarias en vigor. Los vídeos de las fiestas ilegales que circulan por las redes sociales han derivado en un rechazo masivo de los vecinos de la localidad y de la población de la Isla. « En Corralejo están disparatados, hacen botellones por un lado y por otro, e incluso en las playas. No hay suficientes guardias por la escasez de personal que hay en el Norte. No hay capacidad para controlar esto porque van en manada, son cientos de personas que se llevan su aparato portátil de música y a través del Bluetooth invaden las calles, bailando y cantando, mientras que otros aparecen con bolsas vendiendo cervezas y alcohol y otros vendiendo otras cosas que sabemos...».

El presidente de Asofuer considera que «la gente joven no toma conciencia de la gravedad de la covid desde el punto de vista sanitario y económico. Hay que tener en cuenta que Fuerteventura depende el 80% del PIB turismo. Nos jugamos la próxima temporada de invierno, si no vienen los turistas hay que cerrar hasta la puerta del aeropuerto».