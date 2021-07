Los pescadores de Jandía rechazan los molinos marinos en El Banquete

Los pescadores de Morro Jable rechazan la sugerencia del Cabildo de Gran Canaria al Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) que está tramitando el Ministerio de Transición Ecológica para incluir a la baja de El Banquete, al suroeste de Jandía, como una zona apta para albergar molinos eólicos marinos y evitar el impacto visual que supondría su instalación en la costa grancanaria.

El presidente de la Cofradía de Morro Jable, Juan Placeres, cargó ayer contra las instituciones y políticos majoreros que «no han salido a rechazar las intenciones del Cabildo de Gran Canaria, cuya propuesta en una aberración. No he visto apoyo institucional alguno, ni del Cabildo ni ayuntamientos ni de parlamentarios e incluso los ecologistas. Solo Mario Cabrera ha criticado esta propuesta».

A juicio del representante de los pescadores sureños ,«la propuesta es lamentable porque El Banquete es una de las zonas que alberga una gran biodiversidad marina, una auténtica joya que acoge a todas las especies marinas del Archipiélago». Además, añadió que «no sean listillos los del Cabildo de Gran Canaria que ya no estamos en la época colonial, aunque nuestras autoridades en la Isla han mostrado ser unos sumisos porque no se han pronunciado».

Placeres no entiende como las instituciones majoreras o los parlamentarios no tenían conocimiento de la trama que preparaba el Cabildo de Gran Canaria para que los molinos marinos se instalarán en Fuerteventura. «No los quieren en su casa y pretenden que los recojan en casa ajena. Me pregunto donde ha estado el Cabildo majorero, que es la máxima institución insular. No han estado a la altura».

El POEM se encuentra actualmente en fase de tramitación y la única zona que propone en Fuerteventura como alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina es el entorno de La Entallada, «con lo que también perjudica seriamente a los compañeros pescadores de Gran Tarajal si instalan aquí los molinos eólicos», advierte Placeres.

El banco del Banquete cuenta con un alto grado de protección por su enorme riqueza biológica. En la zona se han declarado 2 LIC marinos ( Red Natura 2000) y 2 ZEPA costeras. Además, en el perímetro costero se han incluido tres áreas dentro de la red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

La actividad pesquera es otra actividad de gran relevancia socioeconómica. La pesca con arte menor artesanal y la pesca de atún con cebo vivo son las principales modalidades que se practican en la zona de las montañas submarinas de El Banquete.

Placeres admite que los pescadores majoreros han aprobado restricciones para salvaguardar el ecosistema marino. «Hemos eliminado artes de pesca para apostar por una pesca respetuosa y sostenible con el medio marino, que es donde trabajamos».