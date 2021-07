Las notas altas de familiares de ediles en una bolsa de trabajo traen polémica

La gestión en materia de Personal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se ha visto salpicada de polémica tras la última bolsa de trabajo para auxiliares administrativos y ha puesto en la diana de las críticas al grupo de gobierno y a la concejal de Personal, Peña Armas, la nueva líder de Ciudadanos en Fuerteventura. Las mejores notas en la citada prueba de personal corresponden a familiares directos no solo de la citada edila de Personal, sino que también existen aspirantes con vinculaciones familiares estrechos con otros miembros del grupo de gobierno, lo que ha motivado un sinfín de críticas.

El Ayuntamiento capitalino convocó una bolsa de trabajo para auxiliares administrativos con el objetivo de poder contratar a los mejores situados en la calificación general cuando sea necesario y ante el déficit de personal en esta categoría. Más de un millar de personas concurrieron a las pruebas.

El alcalde de Puerto del Rosario, ha salido al paso de las críticas y ha señalado que «en un proceso de pública concurrencia como es el de la conformación de una bolsa de trabajo como este, al que se presentan casi 1.200 personas, cuyo examen, según me informaron, no reviste aparente dificultad, más bien al contrario, puede presumirse que haya muchas personas que aprueben y muchas otras que obtengan notas altas». Además, añadió que «presuponer mala praxis en un asunto así se me antoja aventurado, máxime cuando ni siquiera hay pronunciamiento al respecto por la representación sindical de la Administración local. Creo que se debe ser muy prudente al verter dudas sobre la limpieza de dicho proceso y evitar hacer política con la honorabilidad de las personas».

Por su parte, la concejala de Personal, Peña Armas, considera que se trata de un ataque político, ya que «hay una nueva líder en un partido político y eso molesta. No tengo nada que decir del procedimiento porque hay un Tribunal y respeto al máximo a sus miembros. No soy nadie para cuestionar a los funcionarios que forman parte del Tribunal. Además, el procedimiento todavía no ha terminado». También, añadió que «tanto el Tribunal como todo el proceso ha sido llevado por el alcalde».

Si bien hasta el momento no existe ninguna denuncia de irregularidades por parte de los sindicatos o de la representación legal de los trabajadores del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, algunos de los aspirantes han presentado algunas impugnaciones no al resultado final de las notas, sino sobre las preguntas del examen presentado.

Peña Armas se ha convertido en la líder de Ciudadanos en Fuerteventura. Hace escasos días visitaban la isla el coordinador autonómico de Cs, Enrique Arriaga; Ruymán Santana, secretario de Acción Institucional, e Igor Suárez , secretario de Comunicación, y nominaron a Armas como la máxima representante de Cs en la Isla.