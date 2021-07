La Junta de Personal exige exámenes públicos con mayor transparencia

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha mostrado su preocupación por la polémica suscitada como consecuencia de la bolsa de trabajo para cubrir plazas de auxiliares administrativos donde se vinculan las máximas notas con miembros del grupo de gobierno, en especial con la concejal de Personal, Peña Armas. Los representantes sindicales demandan una mayor transparencia en el proceso de selección de personal y que se garantice la custodia del procedimiento para evitar filtraciones de las preguntas de los exámenes y sospechas de amaño.

Tras saltar la polémica, tanto el alcalde portuense como la concejal de Personal, Juan Jiménez y Peña Armas, respectivamente, rechazaron los comentarios sobre los amaños en los ejercicios y aseguraron que todo el procedimiento ha estado impregnado de la máxima transparencia y sujeto a la legislación vigente. Además, afirman que ninguna representación sindical ha presentado denuncia contra el proceso de selección de personal. Solamente se ha registrado algunas alegaciones de aspirantes sobre las preguntas del cuestionario.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario convocó una bolsa de trabajo para cubrir plazas de administrativos donde concurrieron más de un millar de aspirantes. Después de conocerse las notas de los exámenes saltó la polémica al ostentar las calificaciones más altas familiares directos de miembros del gobierno municipal.

El presidente de la Junta de Personal, Paco Morales, entiende que la sospecha que se ha generado tras conocerse no solo las calificaciones de los aspirantes, sino su vinculación con miembros de la corporación «no es bueno para la imagen del Ayuntamiento. Tienen que adoptar medidas para garantizar que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades. Debe de existir la máxima transparencia”. Además, aclara que “nosotros no participamos ni en la selección del Tribunal ni en el procedimiento de selección”.

Morales asegura que sus compañeros de Junta se encuentran de vacaciones y “desde que nos incorporemos todos nos reuniremos para analizar la situación que se ha generado. No tenemos pruebas actualmente, pero sí existen indicios de que algo no funcionó bien. No podemos acusar de momento a nadie, ni a los miembros del Tribunal ni a quienes lideraron el procedimiento de selección para la bolsa de trabajo, pero algo no funcionó bien, por lo que habrá que esperar para después de analizar las causas pronunciarnos al respecto».

El presidente de la Junta de Personal exige al Ayuntamiento capitalino la máxima transparencia en todos los procesos de selección de personal «para no levantar sospechas de amaños, que también ocurren en otras administraciones, no solo en Puerto del Rosario. Por ello, es necesario garantizar la cadena de custodia de los ejercicios para cumplir con los principios fundamentales recogidos en la Constitución: igualdad, capacidad y mérito, así como evitar filtraciones de los exámenes”.

«Si se ha filtrado los exámenes a algunos de los aspirantes tienen que existir colaboradores necesarios. Para evitar estas irregularidades los miembros del Tribunal deberían ser elegidos mediante sorteo y los exámenes custodiados por el Secretario de la corporación y depositados en una caja de seguridad. Sólo así podría haber transparencia”, aseguró Morales.

Investigación

El presidente de la Junta de Personal reconoció a este periódico que «nos pasaron esa información ayer (por el martes), aunque ya habíamos oído rumores en la calle. Nuestra intención es reunirnos después de las vacaciones y analizar esta asunto, aunque creemos que debería el Ayuntamiento abrir una investigación sobre este proceso de selección de personal para aclarar lo que se tenga que aclarar y evitar cualquier sospecha. Sería lo más lógico».

Morales apuesta por la confección de las bolsas de trabajo que «permita cubrir las bajas por enfermedad, maternidad o discapacidad, entre otras, con el objetivo de que la Administración siga funcionando con regularidad al servicio del interés general de los ciudadanos de Puerto del Rosario».