La residencia de mayores no se puede edificar donde pretendía el Cabildo

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial ha emitido un informe desfavorable sobre el citado proyecto al detectar que en el mismo concurren objeciones e infracciones al ordenamiento jurídico. La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, ha demandado al Cabildo majorero una aclaración sobre la situación del centro sociosanitario, al tiempo que reitera el ofrecimiento de una parcela a coste cero para la construcción de la mencionada residencia.

El proyecto de la residencia sociosanitaria, cuya tramitación se ha extendido en cerca de 20 años, ha estado envuelta en polémica tras la denuncia de la exconsejera insular de Ordenación del Territorio, Sandra Domínguez, sobre supuestas irregularidades vinculadas al suelo y a la compra del mismo, dado que es de propiedad privada. Sin embargo, la comisión de investigación creada para estudiar las citadas denuncias ha concluido que no se ha detectado ninguna irregularidad.

El informe jurídico del Ejecutivo autónomo señala que la actuación estratégica no es suficiente para autorizar su ejecución prescindiendo de la clasificación, categorización y calificación urbanística del suelo no urbanizadle por medio de actuaciones territoriales de singular interés. Y, por tanto, «no puede llevarse a cabo en los terrenos propuestos su transformación mediante la urbanización, ni su paso de suelo rural a suelo urbanizable al ser contrario a la norma y solo tendría cabida la modificación planeamiento urbanístico municipal con límites establecidos en la Ley del Suelo y Espacios Naturales, es decir, se limita a que no existan otras bolsas de suelo vacantes en ese término municipal».

Más contundente se muestra el citado informe a las pretensiones del Cabildo a edificar la residencia en la zona de El Palmeral al considerar que el proyecto «se remite directamente al órgano ambiental del Cabildo de inicio de evaluación de impacto incumpliendo el Reglamento de Planeamiento de Canarias, carece de la Emisión Informe Impacto de Género, no cumple los requisitos de participación y transparencia que garantice la audiencia e información digital según Ley Procedimiento Administrativo, no cumple principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y menos aún principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, entre otros requisitos exigidos.

El PSOE ha denunciado «las incoherencias y falta de rigor en la toma de decisiones por los actuales gobernantes en el Cabildo de Fuerteventura a la hora de plantear el avance de estas infraestructuras tan necesarias, por tanto, el Grupo Socialista propone una mesa de seguimiento con participación de todos los grupos políticos y administraciones implicadas, con el objeto de conseguir esa ansiadas infraestructuras en el Sur de la Isla». Además, apuestan porque los citados inmuebles sociales se edifiquen en la zona de El Aceitún, donde hay suelo público disponible.

Por otro lado, la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, ofrece, de nuevo, al Cabildo suelo en la zona de El Aceitún, «una parcela que hemos ofrecido desde el primer día y que sigue estando disponible para ubicar en ella esta residencia, que es la obra más importante para este municipio y, me atrevo a decir, que para la isla en su conjunto; una obra de la que muchos vienen hablando desde hace muchos años».

Características

El coste total del proyecto de interés insular, que incluye la adquisición de terrenos, costos de urbanización y de edificación, asciende a 14.090.801,90 euros.

De esta cifra, corresponden a los presupuestos de ejecución de los anteproyectos de la residencia y el centro de estancia diurna y centro de día para personas con discapacidad psíquica 9.026.202 euros y 1.733.102, respectivamente.

El edificio de residencia sociosanitaria contará con 80 plazas y el centro de estancia diurna con 20, mientras que el centro de día para personas con discapacidad ofrecerá otras 20.