Candelaria Umpiérrez: «Los empresarios no pueden invertir con seguridad jurídica»

Por desgracia gestión poca. Por ejemplo en un asunto tan importante como es la atención a las personas están fallando mucho, siguen tardando semanas y meses en atender y gestionar asuntos tan importantes como cubrir las necesidades básicas de alimentación, o la atención a los mayores dependientes, o en la valoración de menores, y así un largo etcétera. Otro ejemplo más de la nula gestión es que en estos momentos tan complicados para las pequeñas y medianas empresas y autónomos y para muchísimas familias, en general, no haya sido capaz de bajar la parte de impuestos que legalmente se permita. Pero es más, ni siquiera subvenciones directas para ayudarles a pasar este bache. Recordemos que hay muchas empresas que se han quedado en el camino, que se han visto obligadas a cerrar sus negocios y la alcaldesa mientras estaba en la oposición hablaba de bajar impuestos y ahora que está gobernando no lo hace. Y así suma y sigue.

La crisis generada en el grupo de gobierno con la retirada de competencias a Tomás Torres supone que el gobierno esté dividido y que repercuta en la gestión municipal.

Totalmente de acuerdo. No existe un grupo de gobierno cohesionado como la alcaldesa intentan vender. Ya no hay grupo de gobierno. Aquí hay muchos pequeños reinos de taifa y cada cual se organiza y se gobierna solo sin una coordinación lo que repercute en la gestión de los asuntos y problemas de todos los vecinos y vecinas de este municipio.

El pacto entre CC, AMF y PP para Cabildo y Pájara incluía Tuineje y la incorporación de los nacionalistas al gobierno. ¿Por qué no se ha cumplido?

Pues esa pregunta la tiene que responder Esther Hernández, que ha dejado en evidencia a sus dirigentes del Partido Popular a nivel regional e insular.

Ante este incumplimiento, ¿qué ha hecho Coalición Canaria ?

Pues lo que veníamos haciendo y lo que siempre hemos hecho: una oposición constructiva intentando aportar en positivo para nuestro municipio. No hemos parado de trabajar haciendo propuestas de mejora.

«En Tuineje no hay un gobierno cohesionado como quiere vender la alcaldesa»

Los vecinos vienen denunciando que uno de los graves problemas del municipio es la inseguridad ciudadana. ¿Dónde está la solución?

Desde AM-CC entendemos que, en primer lugar, hay que cubrir las plazas vacantes. Y en segundo lugar iniciar cuanto antes el expediente de contratación de nuevos policías locales al tiempo que tiene que elaborar la Relación de Puestos de Trabajo.

Usted ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de previsión, planificación y prioridades del grupo de gobierno municipal.

A la vista está que esta alcaldesa y sus concejales solo funcionan a golpe de redes sociales. Solo les importa aparecer en la foto y, a veces, con titulares de dudosa credibilidad porque los hechos lo han demostrado. No se sientan a planificar ni a medio ni a largo plazo. No hay previsión de los asuntos. Y, como usted entenderá, si no planificas no puedes detectar prioridades para recogerlas en los presupuestos cada año. Y van improvisando a medida que les van llegando las quejas y reclamaciones. Improvisación en estado puro.

El tejido asociativo ha desaparecido. ¿Dónde está el problema en un municipio que fue la cuna cultural de la isla?

Permítame corregirle, está desmotivado. Lamentablemente esta alcaldesa ha ido desmotivando a los colectivos, grupos y asociaciones al tenerlos casi dos años sin un espacio donde poder reunirse para llevar a cabo sus actividades. Como siempre he dicho, desde la Administración pública debemos poner alfombra roja y tenerlos en la palma de la mano como joyas que son, ya que todas estas personas aportan mucho a la comunidad sin cobrar. Todas estas personas restan de su tiempo libre en pro de sus pueblos. Unos en su vertiente cultural rescatando tradiciones y manteniendo la vida cultural en su entorno, otros en su vertiente juvenil dinamizando a los jóvenes del municipio estimulando su creatividad, otros desde su vertiente deportiva, promoviendo hábitos de vida saludables y trabajo en equipo, otros desde su vertiente comercial manteniendo el tejido económico.

El Plan General continúa sin aprobarse. ¿Se frena la economía municipal?

Por supuesto que sí. La economía municipal y el desarrollo del municipio, desde la autoconstrucción, la promoción de vivienda privada o pública, hasta la implantación de nuevas oportunidades de negocio. Esther Hernández pregonaba por todas las esquinas que el documento más importante que llevaba en su programa electoral era el PGOU. Hasta ahora no ha dado un paso para avanzar en la tan necesaria planificación.

Los distintos pueblos que conforman el municipio de Tuineje se quejan de que las prioridades del gobierno solo se centran en Gran Tarajal. ¿Es así?

Los hechos y las quejas de las personas que aquí viven así lo están demostrando. Se colocan torres de vigilancia en las playas de Tarajalejo y en Las Playitas pero no se contrata a los socorristas, y este año tienen muchísimo dinero. Solo se contratan socorristas para la playa de Gran Tarajal. Se cambian los contenedores de basura viejos por unos nuevos en Gran Tarajal pero no para el resto de los pueblos. La limpieza se centran en Gran Tarajal y se abandonan muchas calles de muchos pueblos. Para esta alcaldesa parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

«Esther Hernández y su grupo de concejales sólo funcionan a golpe de las redes sociales»

Coalición Canaria ha criticado con dureza la falta de atención a las personas mayores.

Sabemos, por comentarios de sus familiares, que los mayores no están atendidos como se merecen. Por ejemplo este verano para sustituir las vacaciones de las trabajadoras que hacen la higiene personal en domicilio han quitado el servicio de respiro familiar. Nosotros habíamos formulado ya esa reclamación y la respuesta fue que se iba a contratar más personal. Lo que no ha ocurrido. Repito, este año 2021 hay 18 millones de euros en los bancos que corresponden a impuestos de todos los vecinos y vecinas de este municipio. Por falta de dinero no es, es por falta de planificación y previsión.

La Residencia Sociosanitaria para personas mayores y Centro de estancia diurna para personas con discapacidad intelectual está dando mucho que hablar estos días.

Sí, así es. Si el Gobierno de Canarias ha informado desfavorable, CC desde el Cabildo garantiza la construcción de estos recursos sociosanitarios y en coordinación con el Ayuntamiento de Tuineje y se encontrará la mejor parcela para construirlos. Ha sido este nuevo grupo de Gobierno el que ha desbloqueado los proyectos. Y tendrán que hacerse en el suelo óptimo para este tipo de infraestructuras, en una parcela o en otra, pero se harán.

Las zonas industriales del municipio: el Cuchillete y Llano de la Higuera sufren importantes deficiencias de servicios que espantan a las empresas que quieren instalarse.

Mire usted, otra incoherencia de la alcaldesa Esther Hernández. Mientras estuvo en la oposición y durante su campaña electoral decía que las zonas industriales son el motor económico del municipio, pero no sólo es que no ha hecho nada por solucionar la situación. Estamos hablando de una zona con un potencial estratégico importante para el municipio y no puede ser que hasta día de hoy no se ha iniciado los procedimientos para conseguir su legalización y que los propietarios y posibles compradores puedan invertir con seguridad jurídica.