Yurena Vera: «Nélida Padilla solo responde a sus intereses individuales»

Es responsable de cinco concejalías y la primera tenencia de Alcaldía. ¿Cómo lo afronta?

Lo afronto con responsabilidad, ilusión y mucho compromiso. Tuineje es el municipio que me vio nacer, es donde he crecido y donde se criará mi hijo. Me encanta trabajar por mi gente, escuchar sus reivindicaciones e intentar solucionar sus problemas. Sé que es importante para ellos no solo sentirse escuchados, sino que solucionemos sus problemas y actuemos siempre pensando en su bienestar y ese es mi objetivo primordial. Estoy muy orgullosa de poder trabajar por y para mi municipio, y agradezco muchísimo la oportunidad que se me ha dado.

¿Se puede gestionar tantas áreas a la vez?

Por supuesto, ya en septiembre de 2019, cuando comencé a desempeñar funciones de gobierno de la mano de mi grupo AMF, era responsable de ocho áreas diferentes. Además, soy primera teniente alcalde y la portavoz del grupo. Fue en agosto de 2020 con la entrada de Nélida Padilla que le cedí algunas competencias y pasé a ser concejala delegada de cinco áreas: Urbanismo, Mayores, Patrimonio, Turismo y Educación. No supone un problema para mí tener tanta responsabilidad, todo lo contrario, cuando estás tan involucrada con lo que sucede en el municipio, se multiplican todos tus esfuerzos y capacidad de trabajo para estar al 100% al lado de los vecinos y buscarle soluciones a sus problemas.

Tuineje no cuenta con un Plan General sino con unas Normas Subsidiarias. ¿No cree que esto perjudica la economía del municipio y ahuyenta a los inversores que no cuentan con seguridad jurídica para invertir?.

Por supuesto que sí, por eso debe de ser una de las prioridades de este mandato y es de vital importancia para nuestro municipio que impulsemos el Plan General, así lo entendemos en AMF. Es un área gestionada por mi compañero de grupo Tomás Torres desde la Concejalía de Planeamiento. Si bien, al margen de la delegación de competencias para su elaboración, el impulso de un documento transversal y tan importante como este requiere del firme compromiso de todo el grupo de gobierno con la necesaria implicación de la Alcaldía en su labor de coordinación.

Es un instrumento fundamental para la recuperación económica del municipio mediante la consolidación del modelo turístico, con el impulso de la actividad comercial a través de la reactivación y ampliación del puerto de Gran Tarajal y la recuperación del sector primario.

Ya estamos trabajando con el Cabildo de Fuerteventura para que dentro del Plan de Cooperación Insular nos ayuden a financiar la elaboración de los instrumentos de planeamiento necesarios para impulsar el municipio de Tuineje.

Se han modificado las Normas Subsidiarias para poder dar encaje a equipamientos públicos y a la situación jurídica del suelo rústico. ¿Qué solución piensan darle?

En el marco de la modificación de crédito aprobada en el pleno del pasado mes de abril para darle entrada a 3,5 millones de euros provenientes del remanente, el Ayuntamiento contempló la financiación desde el área que dirige mi compañero Tomás Torres. Se encargó a Glesplan las modificaciones de las Normas Subsidiarias en materia de suelo rústico e infraestructuras públicas. En los últimos treinta años el municipio ha duplicado su población, sin embargo las infraestructuras públicas son las mismas que las planificadas en la década de los ochenta, por lo que resultan insuficientes para atender las necesidades actuales. Por tanto, la modificación de las Normas Subsidiarias no solo es necesaria y oportuna, sino que debe realizarse con carácter urgente para dotar de seguridad a los vecinos y a los técnicos municipales.

Se trata de un paso importante para el sector primario. Esta modificación vendrá a suprimir la limitación de la distancia de separación de dos kilómetros entre las viviendas y las explotaciones ganaderas, un hecho que ha supuesto un lastre para el desarrollo del sector primario.

¿En qué punto se encuentra la construcción de la Residencia de Mayores?

Tras años de reivindicaciones, hemos conseguido que el proyecto de interés insular de la Residencia sociosanitaria para personas mayores, el centro de estancia diurna, y el centro de día de personas con discapacidad intelectual de Gran Tarajal sean una realidad. Esto supone, por fin, un equilibrio para que las personas que residen en cualquiera de las dos zonas de la isla, tengan una igualdad de acceso a los servicios básicos. Gracias a la buena gestión del Cabildo de Fuerteventura se ha conseguido este hito tras casi 20 años de espera y vamos a continuar luchando para que esta igualdad se mantenga también en todos los servicios básicos. Nos encontramos ya en la recta final del proyecto para que comience su ejecución y estamos convencidos de que en el 2022 la Residencia será una realidad en el municipio.

¿Qué iniciativas tiene previstas para captar turistas?

En primer lugar, queremos consolidar aún más el municipio como destino turístico, trabajaremos para poder llevar a cabo la ampliación de complejos turísticos con el objetivo de adaptar su capacidad a nuestra sostenibilidad turística y nuestro entorno. También quetemos fomentar nuevas zonas como El Aceitún con la construcción de un nuevo hotel. Trabajamos para que Tuineje sea un atractivo turístico en sí mismo que invite al visitante a quedarse y no ser solo un municipio dormitorio.

El grupo de gobierno, formado por PSOE,PP y AMF, está roto tras la decisión de la alcaldesa de retirar competencias a su compañero Tomás Torres. ¿Cómo se ha afrontado esta situación

Desde AMF no hemos alentado esta situación que estamos sufriendo. Se trata de una decisión unilateral e injustificada de la alcaldesa. Está claro que ella tiene sus cálculos matemáticos asegurados y cuenta con nueve concejales. Por eso adopta esta determinación. Nosotros seguimos pensando en el bienestar de todos los vecinos del municipio, que es nuestra prioridad, y por ello, continuamos gestionando con responsabilidad las áreas delegadas.

¿ Cómo se puede gobernar un municipio con tantos enfrenta-mientos entre los socios de gobierno?

Desde el grupo de AMF no hemos adoptado ninguna postura que violentase el acuerdo de gobierno, todo lo contrario, hasta la fecha hemos cumplido con todos los compromisos adoptados con el resto de los socios, y seguiremos haciéndolo por responsabilidad y compromiso con los vecinos. Tenemos muy claro que vamos a seguir actuando con rigor y responsabilidad tanto desde el grupo de gobierno como desde la oposición si el bastón de mando nos situara en esa posición.

La crisis también ha estallado en el seno de AMF por la actitud de su compañera Nélida Padilla de apoyar a la alcaldesa.

En AMF Tuineje no hay ningún tipo de crisis. De hecho, estamos en uno de nuestros mejores momentos porque contamos con el apoyo del presidente del Cabildo que es de nuestro grupo y estamos coordinados con todos los Ayuntamientos donde estamos representados; además nos hemos sentido apoyamos y arropados por todos los compañeros del partido en todo momento. Lo de Nélida Padilla es un caso aislado de una persona que responde únicamente a sus propios intereses individuales sin pensar en el bien común de todos y de sus compañeros de partido. Prueba de ello es su falta de apoyo al compañero Tomás Torres para que pueda recuperar el área de Limpieza, al negarse a firmar el documento para exigir la reposición de la misma. No entendemos su falta de lealtad y de agradecimiento no solo al grupo sino a la persona que le dio la oportunidad de ser concejala, puesto que ella no resultó elegida en las pasadas elecciones. Cada uno es responsable de sus actos.