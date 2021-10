Pedro Armas pide el traslado del cuartel militar del Soria 9 a Pájara

Armas realizó esta reflexión durante su intervención en ‘La Radioneta’ de Onda Fuerteventura, que emitió hace unos días una programación especial desde la Plaza de los Pescadores de Morro Jable.

“El campo de tiro esta en Pájara. Voy a decir una barbaridad pero es lo que pienso. Pienso que si el campo de tiro y maniobras está en nuestro municipio el cuartel militar debería estar aquí. Ya lo he comentado con los concejales, con diferentes asociaciones de Pájara incluso con la Asociación de Defensa de la Costa o con parte de ellos».

A juicio del regidor sureño, «se han quitado todos los campos de tiro en el resto de las islas y se han centrado las maniobras en Fuerteventura, en concreto en el municipio de Pájara, que es donde se encuentra la única zona de tiro y maniobras del Archipiélago». Además, añadió que « El campo de tiro está ahora en Pájara y hay que convivir con ello porque las fuerzas del Ejército necesitan adiestramiento».

Esta iniciativa, según las declaraciones del alcalde Pedro Armas «la he propuesto y lo he hablado con Capitania. Si el campo de tiro no se va a quitar por lo menos que nos trasladen a Pájara el cuartel del Regimiento de Infantería Soria 9, que está en Puerto del Rosario, que es donde vive toda la gente relacionada con el estamento militar, porque supondrá otra forma de ingresos y de vida. De momento hay sobre 700 familias vinculadas a los militares e incluso va encrecento».

Armas se muestra convencido que el traslado del cuartel del Regimiento Soria 9 desde Puerto del Rosario, donde se encuentra la base de la guarnición militar, a Pájara «supondrá más riqueza para el municipio, son funcionarios que cobran todos los meses. Ees verdad que necesitaremos más servicios, como colegios y otras infraestructuras, que no habra problema porque se harán, pero quitaremos las colas de coches que es lo más que molestan hoy, que se forman desde Puerto del Rosario hasta el campo de tiro y viceversa y a otros sitios. Todo eso lo evitaremos».

El regidor sureño, recuerda que comentó con su homónimo capitalino, Juan Jimenez, y le espetó que « A ustedes les dejan la inversión. Les dejan dinero, viviendas, alquileres, compras…. pero a nosotros nos dejan los despojos cuando vienen al Campo de Tiro a realizar maniobras y se van».

Pedro Armas realiza una reflexión con respecto a su propuesta de demandar el traslado del cuartel militar a su municipio. «La primera vez que lo escuchas choca, la segunda le das media vuelta y la tercera se ve necesario. Yo lo veo claro pero con la gente que lo he hablado dicen que si».

Ocurrencia

Los socialistas califican de ‘ocurrencia’ la iniciativa del alcalde Pedro Armas por lo que consideran necesario que los partidos que apoyan al alcalde, en concreto Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Nueva Canarias (NC) y el exconcejal de Podemos, manifiesten «si están a favor de trasladar el cuartel militar de Puerto del Rosario a nuestro municipio». Además, añaden que «desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Pájara y las demás instituciones de la isla, se han mostrado a favor de retirar el campo de tiro de Pájara».

A juicio de los socialistas «el alcalde se apoya en razonamientos que se caen por su propio peso, porque debería saber que el traslado del cuartel no supone un traslado de la residencia de los militares, ya que muchos viven en sus casas, ubicadas en diversos barrios y pueblos de Puerto del Rosario. Y por tanto, lo que está proponiendo es que trabajadores que tienen su proyecto de vida realizado en un municipio, tengan que trabajar a muchos kilómetros de sus hogares». También, añaden que « dice Pedro Armas que de esta forma estas personas, viviendo aquí, ayudarían a la recuperación económica de nuestro municipio. Igual está contando con las 500 viviendas que se comprometió construir».