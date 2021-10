La Oliva pone en marcha un plan para embellecer los pueblos y barrios del Norte

El Ayuntamiento de La Oliva ha presentado un plan de embellecimiento de los pueblos y barrios del municipio con el nombre Por La Oliva. La iniciativa cuenta con acciones de concienciación sobre la importancia del respeto y el cuidado de los espacios públicos.

La iniciativa se estructura en tres etapas. Una fase inicial que se llevará a cabo durante el último trimestre del año y que incluye los pueblos de Villaverde y Lajares, debido al cuantioso número de callejones y casas que albergan y los pueblos de El Roque y Vallebrón. La segunda fase se desarrollará en los pueblos del municipio, Parque Holandés y El Cotillo y La Oliva y en una tercera fase de actuación en Tindaya.

El plan contempla diferentes acciones, como la sustitución de señalética estropeada; poda de vegetación y retirada de maleza y matojos que entorpezca la visión de la señalética y/o el paso de vehículos y viandantes de las zonas; restauración de muros de piedra caídos; retirada de piedras y rastrojos de los laterales y pasos de la carretera; reparación de aquellas arquetas que no estén encastradas y enfoscadas correctamente y que supongan un peligro potencial para los viandantes y vehículos.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar y realzar la imagen de los pueblos y barrios del municipio de La Oliva. Para ello, se llevarán a cabo diferentes acciones de reparación o sustitución de elementos del entorno para su embellecimiento. Además, el plan impulsa la sensibilización con el entorno, a través de incentivos al compromiso de los ciudadanos en el cuidado y la mejora de los pueblos y barrios en los que residen.

«Desde el Ayuntamiento de La Oliva, llevamos más de un año reactivando el municipio, adecentando los espacios públicos, creando más espacios verdes, llevando el alumbrado adonde aún no lo había, asfaltando nuestras calles, incrementando los recursos en materia de limpieza… Todo esto no habrá servido de nada, si no hay un compromiso individual, de cada vecino, en preservar y proteger aquello que es de todos», recalcó la alcaldesa Pilar González .

Por su parte, el concejal de Barrios, Rafael Benítez, destacó que «los pueblos y barrios que conforman el municipio de La Oliva son los que dan identidad propia al municipio». «Todos ellos tienen su singularidad y su potencial. Por ellos, lanzamos esta campaña para poner en valor su esencia», subrayó.