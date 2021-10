El marinero Marcelino Pérez recibe un homenaje a título póstumo en El Castillo

Las fiestas populares de la localidad turística de El Castillo, en honor a Nuestra Señora del Mar, vivieron un momento de emoción con motivo del homenaje póstumo a Marcelino Pérez. Este marinero siempre demostró su devoción y fervor a la Patrona y en vida ofreció, año tras año, su colaboración para capitanear su embarcación por la bahía del pueblo con la imagen de La Peña del Mar.

Sencilla y humilde procesión de la Patrona pero fuertemente arraigada en la devoción que los vecinos y visitantes tienen a este diminuta imagen. Un año más fue paseada por el moderno muelle El Castillo y recibida por los marineros de toda la vida para subirla a un pequeño barco pesquero.

Durante la travesía también se arrojaron flores al mar para pedir protección a la Patrona y, con gran sentimiento, en memoria de los marineros que perdieron su vida faenando.

El alcalde de Antigua, Matías Peña y el concejal de Festejos, Jonathan Peña, trasladaron a hombros junto a numerosos vecinos la imagen de la Patrona en el recorrido hacia la zona portuaria y tuvieron palabras de elogios para aquellos que cada año hacen posible la celebración de este acontecimiento religioso y festivo.

No faltó la rondalla de Juan Peña que amenizó la misa oficiada en castellano e inglés por el párroco José Luis Cabrera y el diácono David Barber, ni tampoco quedó atrás el grito alegre, ´Viva Nuestra Señora de la Peña del Mar’, para iniciar la procesión de Petrina Quintero, madrina protectora de la imagen e hija de la afamada Frasquita, cuya familia es una de las más antiguas de la localidad. La concejalía de Festejos, como en cada pueblo, retransmitió la misa on line, permitiendo ser vista y recordada por quienes no pudieron asistir a la celebración.

En la jornada tampoco faltó la fiesta infantil en la plaza de El Castillo, con la colaboración de la concejalía de Turismo, en la que familias originarias de multitud de rincones del planeta, al ser la localidad inminentemente turística, disfrutaron de talleres, juegos, bailes cono famosos personajes y saltos en castillos hinchables.

Una curiosidad relacionada con la Virgen de La Peña del Mar radica en que en el fondo del mar, descansa una replica de la imagen de la Patrona. La iniciativa surgió en 1966 cuando un grupo de devotos con el apoyo del sacerdote Leonilo Molina, tuvo la feliz iniciativa, que se volvió a repetir, años después, cuando las obras del muelle deportivo provocaron que la imagen original quedara sepultada por el relleno portuario. Para los vecinos, hoy, la Virgen de La Peña del Mar sigue en lo más alto y en las profundidades dde El Castillo.