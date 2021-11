Los ayuntamientos no ceden suelo al Estado para alojar a los inmigrantes

Ninguno de los seis ayuntamientos majoreros han cedido suelo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la instalación de módulos prefabricados que permitan acoger a los inmigrantes africanos que llegan a las costas majoreras a bordo de pateras procedentes del continente vecino y que deban pasar el periodo de cuarentena bien como infectados de la Covid o como contactos estrechos. Esta situación ha obligado al Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Salud (SCS), a alquilar el hotel Costa Caleta, en la zona turística de El Castillo, para formar un centro de acogida compartida junto al Estado donde actualmente se alojan 745 africanos.

En diciembre de 2019 la Delegación del Gobierno en Canarias envió una carta al Cabildo de Fuerteventura y a los ayuntamientos pidiendo sitio para construir esos centros de fabricación rápida. Ante la falta de silencio en septiembre de 2020 se reiteró la solicitud que tampoco obtuvo respuesta, excepto el Cabildo de Fuerteventura, y la colaboración inicial del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que autorizó el alojamiento provisional de inmigrantes en instalaciones deportivas.

El director insular del Estado, Domingo Fuentes, reconoció ayer el nulo compromiso de los Consistorios majoreros en el programa El Magacín de Onda Fuerteventura, que dirige la periodista Nuria González. «No ha habido ninguna novedad respecto a los recursos que se estaban pidiendo a los ayuntamientos para la cesión de suelo. Ningún municipio ha cedido recursos, solo el Cabildo. Muy agradecido durante la etapa de Blas Acosta que arrimo el hombro colaborando con el Gobierno de España y de Canarias para intentar que la inmigración no fuera ningún problema sino que fluya como en cualquier otra parte del mundo de una forma natural». Además, hizo extensible el agradecimiento al actual presidente insular Sergio Lloret que «ha cedido la Nave del Queso al Ministerio de Interior como un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) donde estarían detenidos los inmigrantes durante un máximo 3 días. Y ahí aprovecha el SCS para hacer un chequeo sobre el estado de salud a los inmigrantes llegados para separar los que tienen infecciones pasadas o están sanos o libres de Covid y se viene alguna personas bien contagiadas de Codiv o son contactos estrechos ya pasan a su cargo».

Ante la falta de respuesta institucional a la puesta a disposición de suelo para instalar dependencias que permitieran acoger a los inmigrantes que deben realizar aislamiento o cuarentena por ser casos positivos en Covid o casos sospechosos, probables o contactos estrechos de un positivo, se decidió alquilar el citado establecimiento turístico en El Castillo.

«A medida que reciben el alta epidemiológica del hotel donde deben permanecer 14 días en cuarentena se derivan a otro centro humanitario de Gran Canaria o Tenerife, mientras que los más vulnerables o mamás con sus bebés se derivan a la Península», apuntó Fuentes Curbelo.

Gestión compartida

El hotel Costa Caleta se ha convertido en un Centro de Gestión compartida (CGC) «porque la gestión la comparten dos administraciones, la autonómica que alquila el inmueble y pone el sitio porque son personas con posible problemas de salud y entonces es Servicio Canario de Salud (SCS) el responsable, pero el Ministerio tiene que dar la ayuda humanitaria a través de una ONG, así como proporcionar seguridad, vigilancia o alimentación, entre otros servicios humanitarios», apunta Fuentes.

El representante insular del Estado recordó que «cuando se pedía recursos a los ayuntamientos para ceder suelo, que no era para el Gobierno de España sino al SCS o al Gobierno de Canarias para disponer de inmuebles prefabricados construidos en el menor tiempo posible. Y ese fue el acuerdo al que se llegó en la Delegación del Gobierno en Las palmas de Gran Canaria donde estaba representada la Asociación de Empresarios de El Castillo (AECA), Ayuntamiento de Antigua y el propio Delegado y subdelegada del Gobierno». También, agregó que «A final no salió y por ello el SCS ante un problema sanitario de la envergadura de la pandemia tiene que disponer de un recurso y como no conseguía a otro tiene que alquilar el hotel».