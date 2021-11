La Isla retoma la estrategia ‘Win Win’ para aumentar su competitividad

El Foro de Tecnología y Turismo de Fuerteventura se celebrará los días 24 y 25 de noviembre, bajo el lema Win Win to the future, con el objetivo prioritario de no perder el espíritu con el que nació el Congreso Fuerteventura y Turismo 4.0. De este modo, se recupera la filosofía de promover la creación de un espacio de debate de oportunidades y conocimiento de la tecnología aplicada al sector turístico, como herramienta fundamental para ganar en competitividad y poner en valor el destino.

Este evento constituye una plataforma de encuentro entre profesionales del sector turístico, las empresas de base tecnológica y grupos de investigación vinculados a las universidades y otros organismos ligados al conocimiento. Se trata de agentes interesados en conocer y aplicar las claves para afrontar con éxito los retos actuales del sector turístico en cuanto a innovación, ciencia, tecnología y sostenibilidad. Se impulsa así con firmeza la creación de un espacio de debate de oportunidades y conocimiento de las habilidades digitales y tecnológicas en el sector turístico, donde todas las partes ganan en la negociación.

El encuentro se desarrollará en torno a cuatro mesas de debate donde se analizarán las claves de la industria del Entretenimiento y su aporte al sector turístico y se lanzará una mirada a Europa para tratar Políticas de resiliencia y financiación, retos y oportunidades de futuro. Además, se abordarán las habilidades tecnológicas para la conectividad y la comercialización inteligente y se concluirá con el análisis de los retos de futuro para Fuerteventura desde la estrategia Win Win.

Para el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, «además del control de la situación sanitaria, teníamos clara la importancia de trabajar en paralelo en aquellas acciones que nos permitieran recuperar la actividad económica para el sustento de las familias de Fuerteventura. Afortunadamente vamos por el buen camino, pero tenemos que consolidar esta recuperación en el tiempo, trabajando de la mano de profesionales del sector turístico para avanzar en competitividad e incorporar las nuevas tecnologías».

El encuentro se organizará en cuatro mesas temáticas para analizar el modelo negociador

Por su parte, el consejero del área de Nuevas Tecnologías del Cabildo, Jonathan Gil, definió el foro como «una plataforma que nos permitirá conocer claves y estrategias de cara a afrontar el futuro. Una cita ineludible para todos aquellos que forman el sector turístico, el motor económico de Fuerteventura y Canarias en general». El responsable insular del área agradeció además a Asofuer por el gran trabajo que vienen haciendo en la Isla, así como el apoyo de la Consejería de Turismo.

Asimismo, la consejera de Turismo, Jessica de León, explicó que «la transversalidad es una forma clave de trabajar de este grupo de gobierno y entendemos que el ámbito de las tecnologías tiene mucho que aportar al futuro del sector turístico».

Según el presidente de Asofuer, Antonio Hormiga, «estamos muy contentos de que, a pesar de la coyuntura, mantengamos un espacio de encuentro entre los empresarios, el sector público y el sector del conocimiento vinculado a las universidades donde analizar el contexto actual y las oportunidades que se abren y que debemos aprovechar en esta era de covid. Por eso, hacemos especial hincapié en la estrategia denominada Win Win; una estrategia que debe marcar la hoja de ruta a seguir para que ganemos todos, empresarios, el destino y también la sociedad majorera».

El foro está dirigido principalmente a los profesionales del sector turístico, con especial orientación a directivos, mandos intermedios y la propiedad. Además de a directivos de empresas tecnológicas, expertos en I+D+i, profesionales del sector público que desarrollan su labor en el ámbito de la gestión del destino, la promoción y las nuevas tecnologías, así como a profesionales de educación.