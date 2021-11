La falta de talento y formación lastran el acceso de la Isla a fondos europeos

La falta de talento y formación para presentar proyectos a los fondos europeos que permitan la reactivación económica es uno de los problemas a los que se enfrenta Fuerteventura. Así quedó demostrado en la segunda jornada del Foro de Tecnología y Turismo, que concluyó ayer en Puerto del Rosario. Los ponentes también alertaron de la falta de cuidados en zonas turísticas y la necesidad de mejorar los muelles majoreros.

Bajo el título Retos de futuro: Estrategia Win Win se desarrolló el debate, moderado por José Alberto Bolaños, en el que participaron el presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret; el consejero insular de Nuevas Tecnologías, Jonathan Gil; la consejera insular de Turismo, Jéssica de León; el presidente de la patronal turística majorera, Antonio Hormiga; el director general de Spring Hotels, Miguel Villaroya; y Juan Manuel Revuelta, director general de la Fundación Finnova en Bruselas.

Una mesa, patrocinada por la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, en la que no se discutió la necesidad de continuar impulsando el principal motor económico de Fuerteventura, el turismo, conectado al sol y playa, pero sí la urgencia de vincularlo a la tecnología y, a partir de ahí, a múltiples sectores dirigidos a complementar la oferta, mejorar la experiencia del cliente y diferenciar el destino de sus rivales.

Los participantes coincidieron en señalar que se presenta una época histórica, con la mayor ayuda económica dirigida a la recuperación, donde la colaboración público-privada es más necesaria que nunca para no perder los cuantiosos fondos europeos. En este punto, los presentes señalaron que «hace falta talento y formación para poder presentar proyectos bien escritos, en tiempo y forma». También constataron la idoneidad de promover oficinas técnicas a nivel local e insular para trabajar en la presentación de iniciativas. En la Isla «tenemos un destino singular, con unas condiciones envidiables, pero debe mejorar, sin duda, en aspectos como el cuidado de las zonas turísticas. Especialmente Costa Calma, Butihondo o la propia entrada de Corralejo «donde hay mamotretos que no se pueden permitir. La industria ha invertido en este tiempo de covid más de 2.000 millones en sus infraestructuras en Canarias y el entorno no está a la altura», insistieron los ponentes.