Arranca el año con unos presupuestos aprobados y con una hoja de ruta marcada para el 2022.

Hemos aprobado unas cuentas que ascienden a 136 millones de euros pero vamos a tener la posibilidad de incorporar en torno a 90 ó 100 millones más. En los últimos diez o doce años es la primera vez que se aprueban unos presupuestos del Cabildo tan rápido con el objetivo claro que en estas fechas podamos tener ya el documento disponible para la gestión el ejercicio 2022. Tenemos que asumir las necesidades y problemas básicos de Fuerteventura y también a aquellos que sean complejos de gestionar como existen algunas actuaciones.

¿Donde se concentrarán las prioridades?

Debemos dar respuestas a los compromisos que ha adquirido el gobierno, en especial en una situación tan complicada en los económico y sanitario que atravesamos en materia de bienestar social para atender a las familias más necesitadas, a los sectores más vulnerables, el compromiso con esas asociaciones que tienen un fin social sin ánimo de lucro, la generación de oportunidades de empleo inmediata, no solo con los planes de empleo sino con las ayudas a pymes y autónomos, colectivo al que ya hemos abonado más de 5.1 millones de los 11 que disponemos.

La Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal ha generado polémica entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Tuineje respecto a su ubicación.

Trabajamos a marchas forzadas para dar viabilidad a la Residencia de la Comarca Sur, que ahora ya tiene viabilidad administrativa después de 20 años sin que se haya puesto en marcha el procedimiento realizado a partir de un proyecto de interés insular. El órgano ambiental ha pedido que se complementen algunos datos de campo para garantizar la ejecución del proyecto que se resolverá durante este mes de enero. En el segundo semestre del 2022 estará en construcción la Residencia socio-sanitaria de Gran Tarajal y el Centro de Discapacitados. Tenga en cuenta que las familias llevan más de una veintena de años esperando.

Además, hemos pedido que sean los servicios técnicos quien elija la ubicación definitiva de estas infraestructuras sanitarias.La rivalidad o diferencias política entre usted y la alcaldesa de Tuineje no está perjudicando al municipio.La alcaldesa de Tuineje ha sido una decepción por su falta de palabra, falta de compromiso y de seriedad en el cumplimiento de acuerdos, pero esa diferencias nunca ha perjudicado la relación del Cabildo con Tuineje ni lo va a ser porque por encima de todo están los vecinos y se trata a este municipio como a cualquier otro de la isla donde hay signos políticos distintos con los del Cabildo y estamos teniendo una relación institucional correcta, respetuosa y con el único objetivo de sacar adelante los problemas.

El Plan Hidrológico va a solucionar los graves problemas de desabastecimiento que sufre la Isla y las reiteradas averías y cortes de suministro.

Ojalá que el problema de desabastecimiento en la isla fuera un problema que se resuelva en un par de años. A pesar de que esta situación de desabastecimiento lleva más de 15 ó 20 años, por primera vez tenemos definitiva una hoja de ruta con un punto de vista técnico, con su estimación económica y con la prioridad de las acciones a ejecutar. Todo esto está plasmado en ese plan de cooperación de abastecimiento de agua potable que se elaboró en colaboración con los seis ayuntamientos, Consorcio de Abastecimiento de Agua y Consejo Insular de Aguas, así como áreas transversales del Cabildo que intervienen, especialmente Aguas e Infraestructuras, a quien corresponde el impulso técnico de la licitación y contratación de las obras. La hoja de ruta está bien definitiva para el periodo 2020-2025 con una inversión de 160 millones de euros que estimamos que es lo que hace falta para renovar de modo integral todo el sistema de abastecimiento de agua potable en Fuerteventura.

¿También contempla ese plan una desaladora en el Sur?

Así es. La nueva planta desaladora en el Sur tendrá una capacidad de producción de unos 15.000 o 20.000 metros cúbicos día, para que el agua llegue a todos los rincones. Estará adjudicado este expediente a finales de este mes, aunque aun se encuentra pendiente de ubicación a la espera del estudio técnico que proponga las mejores localizaciones. El Sur debe tener autonomía en cuanto a la generación de agua potable y ahora toca dar los pasos por largo que sean pero hay que asumirlos. Ya era hora, después de 20 años, que la zona sur deje de depender de la desaladora de Puerto del Rosario.

Utiliza un discurso permanente sobre la Comarca Sur ¿Tiene la sensación que ha estado marginada por anteriores corporaciones?

Es un hecho constatable que Fuerteventura es muy larga y el modelo comarcal no surge como una opinión política sino que la actuación de la Administración tiene que adaptarse a la realidad de la isla.

El modelo comarcal es una realidad que se viene dando en Fuerteventura no porque lo hayamos reivindicamos desde el Movimiento Ciudadano por el Equilibrio Insular sino por una cuestión lógica. No ha habido una acción de la Administración durante muchas décadas o siglos en el sentido de propiciar un modelo de organización de la isla. Al final ha triunfado el sentido común y el primer gran gesto cuando se planteo se recoge en el dictamen al profesor Villar, el padre de la nueva Ley del Suelo, donde se plantea la posibilidad de incorporar al Plan Insular en tramitación ese modelo comarcal que responda a las obligaciones de la ley y que exista igualdad de acceso a todos los servicios básicos de toda la población de la isla.

El Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales también ha sido una iniciativa de este gobierno insular

Esta iniciativa se puso en marcha por primera vez en la historia del Cabildo y hemos recogido todas las demandas de los ayuntamientos. Ya llevamos casi 11.5 millones de los 60 en un año de ejecución del plan. Llevamos un buen ritmo de ejecución.

El Eje Norte-Sur se eterniza en el tiempo y no se acaba. ¿Por qué?

Con el Gobierno de Canarias trazamos los objetivos básicos de todos los tramos que faltan del Eje Norte-Sur e incluso nosotros estábamos dispuestos a colaborar y financiar. Estuvimos meses elaborando un borrador de convenio que se mandó en enero de 2020 donde se proponían actuaciones en distintos tramos del Eje Norte -Sur, en el desdoblamiento de aeropuerto-Las Salinas o la mejora del tramo al acceso de Morro Jable, entre otras actuaciones.

Faltan por ejecutarse seis tramos del Eje Norte-Sur, entendemos que de éstos cuatro deberían haber estado en tramitación administrativa. El tramo

Aeropuerto-Pozo Negro ha salido a información pública después de tanto años siendo conscientes de las dificultades ambientales que existen. Y se volvió a poner como excusa el Plan Insular para los tramos que faltan y no se puede poner sobre la mesa porque la Ley del Suelo tiene herramientas para resolver las dificultades de planeamiento. Cualquiera de los tramos que faltan del Eje Norte-Sur son de interés regional y la no previsión en el Plan Insular vigente no es un inconveniente para que se pongan en marcha.

¿Cree que el Gobierno de Canarias está frenando esta importante infraestructura viaria?

Así es, siempre hemos querido dialogar y hemos querido sentarnos. Se le recordaba al consejero Fránquis en su ultima visita y nos dijeron que en septiembre nos reuníamos y todavía estamos esperando porque no lo han hecho. Creemos que cuando se representa al Gobierno de Canarias hay mantener al margen de las posturas políticas. No se puede mentir.