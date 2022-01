«El Gobierno de Canarias castiga a Fuerteventura en sus presupuestos»

Una de sus principales líneas de trabajo son las ayudas a autónomos y pymes ¿Cuánto se ha concedido ya?

Hasta ahora hemos concedido un total de 5,1 millones de euros, que contribuirán a dar ese empuje que tanto necesita la economía insular y estamos pendientes de que algunos beneficiarios subsanen documentación, lo que va a ampliar aún más esta cifra. Nada más incorporarnos nos pusimos a trabajar en esta línea de ayudas que eran prioritarias para Fuerteventura. El año anterior se concedieron de forma excepcional, por lo que tuvimos que elaborar las bases desde el principio para concederlas.

¿Qué medidas se tomarán para que el 2022 sea el año de la recuperación económica insular?

Además de haber concedido las ayudas a autónomos y pymes, se han resuelto las ayudas al fomento de la contratación. En 2022 queremos poner en marcha en una nueva convocatoria de estas subvenciones y de ayudas a iniciativas empresariales. Asimismo, debemos seguir fomentando acciones para diversificar la economía con proyectos de internacionalización o la profesionalización del sector primario. Aquí es preciso hacer mención al esfuerzo realizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el lanzamiento de la marca Productos de Fuerteventura o la dinamización de los puestos del mercado. Otra de las líneas de trabajo es promover una oferta turística más allá de sol y playa. Me refiero al ecoturismo, el turismo deportivo o de congresos, así como la innovación y proyectos estratégicos para traer otros modelos económicos a la Isla. Debemos destacar también el bono turístico, el bono comercio, e iniciativas como la Feria del Saldo en la que ya trabaja el consejero de Comercio. Se apuesta también por la formación, con cursos de idioma con Radio ECCA, la acción formativa sobre licitaciones públicas con la Cámara de Comercio y otras centradas en el Parque Tecnológico. Todo ello para promover la actividad económica que generan estas actividades.

¿Cómo es la situación del desempleo en la Isla?

El número de parados ha descendido, sobre todo con respecto a finales de 2020, con 6.131 desempleados menos, siendo Fuerteventura la Isla que lidera este descenso. Sin embargo, no debemos bajar la guardia. En diciembre se registraron más de 8.700 parados, unos datos que reflejan además la doble dificultad que encuentran algunos sectores de población como aquellas personas de alrededor de 50 años por obtener empleo. Por ello, en los presupuestos de 2022 tenemos consignadas partidas por más de 3 millones de euros en planes y políticas de empleo. Este año contaremos con más de 130 personas incorporadas en planes de empleo del Cabildo y abarcarán todo tipo de perfiles. Pero el esfuerzo no queda ahí, sino que debemos añadir todo el empleo que genera la contratación de obra pública y la propia gestión del Cabildo en las diferentes áreas.

En cuanto a los planes de empleo, usted ha denunciado un bloqueo por parte del Gobierno de Canarias. ¿Por qué?

Presentamos en tiempo y forma hasta un total de ocho programas de formación en alternancia con el empleo (PFAE), cuatro de ellos de garantía juvenil. Somos la administración pública que más PFAE hemos presentado, algunos de ellos nuevos y queríamos llevarlos por primera vez a los distintos municipios de la Isla, como Pájara, Antigua o La Oliva, algunos de ellos orientados al sector primario, el empleo verde, la cultura, el mundo gamer o el Saborea que tanto éxito ha tenido en anteriores ediciones. Sin embargo, nos han puesto impedimentos en la homologación de las aulas, cuando este paso corresponde precisamente al Gobierno de Canarias. Combatir el desempleo en la isla es una cuestión de vital importancia y tenemos que encontrar una solución, especialmente cuando algunas de estas aulas ya han acogido PFAES anteriormente. Esta decisión perjudica a cientos de desempleados y desempleadas en Fuerteventura y está claro que no se puede dejar a un Cabildo insular sin estos programas, por lo que llamamos al consenso para poder sacarlos adelante.

Fuerteventura cuenta ya con presupuestos generales de 2022. ¿Qué líneas se han seguido para su elaboración?

Sin duda, es importante tener ya el presupuesto aprobado desde el 16 de diciembre. Esto significa que podremos liquidar antes el de 2021 e incorporar los remanentes de Tesorería, lo que va a permitir aumentar las partidas que actualmente ascienden a 135.800.000 euros. El presupuesto es el documento de trabajo más importante que tiene el Cabildo y hemos querido dirigirlo al bienestar de las personas. El área de Políticas Sociales tiene, por lo tanto, un peso importante, con casi 21 millones de euros. Se apuesta también por la cooperación municipal. El Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal dispone de 17,5 millones y el Plan Insular de Cooperación para el Abastecimiento de Agua con 7 millones. Otras de las apuestas importantes son el bono de comercio el bono turístico, las becas de educación, sector primario las ayudas al deporte o el presupuesto del Patronato de Turismo que supera los 3 millones de euros. Además de más de 6 millones de euros para el área de residuos, centrados en mejorar el tratamiento de los mismos, nuevos puntos limpios y mejorar el Complejo de Zurita, entre otras partidas que están dirigidas a la recuperación socioeconómica.

¿Cuál es el nivel de ejecución del presupuesto de 2021?

Para contestar a esa pregunta debemos esperar a que se liquide el presupuesto y poder tener así la ejecución exacta. Como consejera de esa área, me gustaría que el presupuesto tuviera mayor grado de ejecución, por supuesto. Pero sí podemos decir que el presupuesto ejecutado supera los 114 millones de euros, un nivel mayor que el alcanzado en 2020, aun cuando no estaban vigentes las reglas del gasto. Además, ya tenemos entre fondos comprometidos y autorizados más de 58 millones de euros. A ello hay que sumar los 38,5 millones de ampliación de capital del Parque Tecnológico aprobado recientemente.

¿Y con respecto a la Comunidad Autónoma?

Fuerteventura es la única isla a la que le retiran inversiones con las modificaciones del gobierno canario a los presupuestos de 2022, lo que se traduce en millones de euros que nos quitan y que estaban contemplados en el presupuesto inicial. Mientras que en el resto de islas aumenta. Existe una dejadez por parte del gobierno autónomo hacia Fuerteventura y un ejemplo claro son las infraestructuras educativas que no se han ejecutado. En el ámbito sanitario no se refleja en el presupuesto el consultorio de El Castillo, la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, ni un segundo centro de salud para Corralejo, entre otras mejoras necesarias. De igual manera se hace un vacío al sector primario de la Isla. No han apoyado la comercialización de la marca Producto de Fuerteventura, tampoco el refugio pesquero de El Cotillo ni el banco de semillas. Lo que no entendemos es como políticos majoreros voten en contra de ayudar a sectores con tantas necesidades.

¿Cómo es la estabilidad del pacto entre CC, PP y AMF?

Nosotros hemos apostado por este pacto y queremos que continúe siendo estable. Sin duda, desde las áreas que hemos asumido Coalición Canaria lo que queremos y priorizamos en todo momento es el trabajo por la Isla. Es lo único que centra todo nuestro esfuerzo y atención, y ahora contamos con un documento de trabajo para 2022.

Los espacios naturales se han visto afectados por la acción humana. ¿Hay remedio hay para acabar con estas acciones?

Fuerteventura es una Isla de grandes extensiones y es imposible vigilar todos los rincones y a toda su población, más los turistas que nos visitan. Por ello, lo primordial es poner todo nuestro empeño en las campañas de concienciación.