Yessica de León: «Fuerteventura encaja a la perfección con el perfil del viajero postcovid»

Finalizada la feria, ¿qué traslada a la ciudadanía y al sector ¿Habrá recuperación económica y turística de Fuerteventura?

Creo que sí, que tenemos muy buenas noticias. Si como dicen los expertos, la situación sanitaria se normaliza, Fuerteventura puede tener en 2022 un año turístico para recordar. Hablamos incluso de cifras históricas al finalizar el año, en lo que a número de visitantes se refiere. Al menos, así se desprende de lo que nos han trasladado los operadores con los que nos hemos reunido, y de los buenos resultados que está teniendo la nueva planificación del Patronato con los acuerdos de comarketing. De hecho, si no fuera por esta sexta ola, la temporada de invierno actual ya habría sido muy buena. Aun así, vamos a ser prudentes, porque nunca se sabe qué puede pasar a nivel sanitario, y esperaremos a que en las próximas semanas se confirmen los buenos augurios.

¿Qué le han dicho las empresas turísticas en Fitur? ¿Tendrá Fuerteventura más conexiones y plazas áreas este año

Eso es lo que esperamos. El mercado británico tendrá un importante repunte solo con Jet2, que ha incrementado su oferta de plazas en un 30% y un 40%, en las siguientes temporadas de verano e invierno, respectivamente. Solo para el verano, ya han vendido el 40% de plazas. Y esperamos el mismo comportamiento con el resto de operadores del mercado británico, porque al fin y al cabo, el turista quiere viajar, quiere venir a Fuerteventura, y solo necesita que le dejen hacerlo. Por eso es tan buena noticia que el Gobierno británico haya eliminado el segundo test obligatorio para viajar.

¿Se puede salvar lo que queda de temporada de invierno?

Eso es lo que nos gustaría, y parece que puede ocurrir. Se espera que Ryanair y otras compañías como Vueling vayan restaurando poco a poco las conexiones que dieron de baja con la llegada de ómicron. El objetivo es que esos vuelos se recuperen durante las próximas semanas, y que entre febrero y marzo podamos ver cómo llegan más turistas para salvar el final del invierno.

Está usted hablando de un escenario de normalidad. ¿Pero y si no lo hay, tiene algún plan el Patronato de Turismo?

Con las desgracias de esta pandemia, afortunadamente ya tenemos la experiencia de actuar cuando no se cumplen las expectativas. Lo vimos los dos últimos veranos, en que se consiguió suplir las cancelaciones internacionales con el turismo doméstico. No fue fácil, pero se consiguió. Y ahí están los datos, cuando Fuerteventura fue la isla que más creció en conectividad el año pasado, con un incremento superior al 30%. Por poner un ejemplo de que tenemos planes, hemos sacado los bonos turísticos para fidelizar al turista nacional y regional, que va a seguir siendo muy importante. Con estos bonos, les ofrecemos venir a Fuerteventura, pero no solamente al hotel, sino a salir y gastar en los restaurantes y en las empresas de ocio turístico. Y esto es algo que diferencia a Fuerteventura del resto de las islas.

Comentaba que la planificación de acuerdos de comarketing del Patronato de Turismo es nueva ¿A qué se refiere?

La convocatoria de los acuerdos de comarketing fue adelantada desde el mes de noviembre, y como novedad, estamos impulsando las campañas de verano y de invierno al mismo tiempo. Entra en juego una nueva forma de trabajar con los operadores, y gracias a eso, se ha conseguido pasar de 17 a 28 empresas con las que nos promocionamos conjuntamente. Es decir, son 11 compañías más que hacen campañas de promoción y venta para venir a Fuerteventura en dos temporadas, y claro que estamos muy contentos, porque eso significa que vendrán más turistas que antes.

Le hemos visto en Fitur en dos escenarios, el expositor de Fuerteventura en el stand de Canarias, y en el espacio de los municipios turísticos. ¿Seguimos hablando de un mismo paraguas para la promoción de la isla, o ahora son dos?

Siempre soy partidaria de ir unidos, y estar representados desde la promoción que hace el Patronato de Turismo de Fuerteventura. Mi obligación es defender que vayamos juntos, bajo el paraguas Fuerteventura, y bajo el paraguas Canarias. Porque, si ya es difícil competir con otros destinos del mundo, mucho más lo es con un presupuesto limitado como tiene Fuerteventura, y más todavía, si al final nos separamos. Pero también es cierto que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias está haciendo un buen trabajo, y ha presentado incluso planes de sostenibilidad turística en destino. Muchos municipios se sienten representados en la forma de trabajar de esta asociación, frente a Promotur ¿Que puede hacer la Consejería de Turismo? Pues seguir ofreciéndoles el diálogo y el consenso. Nosotros estuvimos, desde la Consejería y el Patronato, en las presentaciones de los municipios majoreros, porque creo en eso. Creo en arroparlos a todos bajo un paraguas único que se llama Fuerteventura.

¿Qué diferenciaría a Fuerteventura de otros destinos, en el panorama actual?

Fuerteventura encaja perfectamente con el perfil del viajero poscovid, que se interesa por la sostenibilidad, que busca seguridad en el destino, espacios naturales, y un lugar que no esté masificado para disfrutar de sus vacaciones. Yo creo que todas esas cosas las ha ofrecido Fuerteventura durante todo este tiempo. Somos una isla Reserva de la Biosfera, y en 2022 tenemos que ahondar en políticas sostenibles de la mano del sector privado. Eso es lo que Fuerteventura va a intentar desde el Patronato y la Consejería de Turismo.

Fuerteventura se suma por primera vez a la marca Saborea España ¿Qué supone para la isla?

Creo que es una oportunidad entrar en este club de producto. Saborea España es una marca reconocida mundialmente, que va a dar un nuevo impulso, más todavía, a los productos que desde hace años venimos diciendo que son el orgullo de Fuerteventura, el queso majorero, el aceite, el aloe, el vino, la sal… Va a permitir que todas las personas que visitan Fuerteventura conozcan que somos un destino gastronómico de primer nivel. Y no es solamente un sello, sino que detrás hay también formación a los profesionales, promoción de producto, rutas turísticas especializadas Es algo que veníamos trabajando, con 330.000 euros presupuestados este año, y que afortunadamente se ha convertido en realidad.