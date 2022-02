El Cabildo propone que instituciones y partidos ayuden a salvar el Tres Islas

El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, y los vicepresidentes primero y segundo de la institución insular, Lola García y Claudio Gutiérrez, respectivamente, se reunieron ayer con los representantes de los trabajadores del hotel Tres Islas y del Oliva Beach ante la falta de respuesta por parte del Estado y del Gobierno autonómico a la petición realizada en el pasado mes de octubre para que se paralizara el expediente administrativo de caducidad de la concesión otorgada en 2007 al hotel de la cadena Riu.

Desde el Cabildo se ha acordado instar a todas las fuerzas políticas e instituciones de la isla de Fuerteventura a hacer un frente común en defensa de los puestos de trabajo de cientos de familias que dependen de la continuidad del hotel como única fuente de ingresos. El presidente del Cabildo ha lamentado que tras las diversas gestiones que se han venido realizando desde la institución insular desde hace más de un año, ni el Estado ni el Gobierno de Canarias han dado un paso al frente para culminar el proceso de transferencia de las competencias en materia de Costas que resolvería el grave problema al que se enfrentan estas familias.

La administración insular reclama que se pare el expediente de caducidad de la concesión de 2007

«El tiempo corre en nuestra contra y tenemos que ser de nuevo contundentes ante el Gobierno de Canarias y ante el Estado porque han pasado los meses y no se ha resuelto nada, al contrario, todo sigue empeorando», declaró el presidente del Cabildo.

Sergio Lloret reiteró a los trabajadores la «total disposición del Cabildo en lo que esté en nuestras manos» y como primera acción se comprometió a enviar sendos escritos a los ejecutivos autonómico y nacional «exigiendo que cuanto antes se apruebe el decreto de traspaso de competencias y se paralicen los expedientes, que no corresponde resolver al Ministerio porque son competencias del Gobierno de Canarias tal y como recoge el Estatuto de Autonomía».

Asimismo, se acordó con los representantes de los trabajadores fijar un calendario de acciones hasta conseguir que se archive el expediente de caducidad. «Es de interés para Fuerteventura resolver esta situación cuanto antes, como se hizo con el expediente del Oliva Beach, y no es momento de posicionamientos políticos, y desde el respeto institucional creemos que no es el momento temporal, con la situación gravísima económica que tenemos y tratando de salir de la crisis sanitaria, seguir jugando son el sustento de tantas familias, por lo que pedimos al Gobierno de Canarias que no mire para otro lado».

La vicepresidenta primera del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, expresó también el apoyo de la institución a las familias afectadas. «Vamos a respaldar a los trabajadores y trabajadoras, así como los intereses de Fuerteventura. Por ello, exigimos al Estado que cese este proceso y al Gobierno de Canarias que asuma de una vez por todas sus competencias en materia de Costas».

Defiende que el Ejecutivo central no es competente para decidir, según el Estatuto autonómico

El vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez, manifestó que «seguimos apoyando a los trabajadores, como siempre hemos hecho desde el Cabildo de Fuerteventura, especialmente por el ataque del Gobierno de España, que sigue sin ceder las competencias y la escasa implicación del gobierno de Ángel Víctor Torres, que parece haberse desentendido completamente de esta situación».

El caso del Oliva Beach

La empresa propietaria del hotel Oliva Beach, el otro establecimiento hotelero en el punto de mira del Gobierno central, desistió en enero de este año de solicitar la autorización que tramitaba en la Dirección General de la Costa y el Mar para realizar obras de reforma y remodelación en ese establecimiento. Tras esa decisión, la Demarcación de Costas archivó el procedimiento.

El haber desistido de la solicitud al Estado no supone que el hotel ubicado en Corralejo renuncie a las obras. De hecho, espera a que se resuelva el conflicto de competencias para tramitarlas con el Gobierno canario.