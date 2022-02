«El Gobierno canario ha asfixiado a la industria cultural con las restricciones»

El Pleno del Cabildo aprobó el interés insular del Canarias StratoportforHaps que se desarrollara en el Parque Tecnológico del que es usted responsable ¿En qué radica su importancia para la Isla?

La iniciativa Canarias Geo Innovation supone una de las principales iniciativas para la diversificación económica de la Isla. Con esta declaración hemos dado un gran paso para la materialización de los proyectos del Parque Tecnológico, de los que veremos en el próximo año y medio las primeras infraestructuras, ya en licitación, y que van a situar a Fuerteventura en la vanguardia de la innovación tecnológica, visualizándola en el mapa internacional. El Canarias StratoportforHaps es una infraestructura para las operaciones y control de pseudosatélites y drones. Este proyecto del sector aeronáutico encuentra en nuestra Isla condiciones idóneas, y actuará como proyecto tractor de la actividad del Parque, generando un polo de atracción de nuevos proyectosyempleo de calidad en un sector que despunta a nivel europeo.

Los proyectos Canarias Geo Innovation Program 2030 van muy ligados a la formación. ¿De qué forma repercute en la sociedad local?

Es clave para nosotros que las acciones del Parque Tecnológico tengan la mayor repercusión en la población y el empresariado local. Por ello, estamos desarrollando un centro formativo para los perfiles que demandarán las empresas una vez inicien su actividad. Comenzará en los próximos meses y estará centrado en la preparación de pilotos de operaciones avanzadas con drones para aquellas personas interesadas en dedicar su carrera profesional a esta materia. El interés recibido ha sido alto, con 500 personas ya inscritaspara esta primera etapa de formación.

Además, se orientarán las primeras misiones de vuelo a realizar, en temáticas que resulten de interés general para la Isla como el control del medio natural o la vigilancia del complejo ambiental, entre las muchas posibles.

¿En qué medida se ha visto afectado el sector cultural a raíz de la pandemia?

El de la cultura ha sido y continúa siendo un sector gravemente afectado. Desde el Cabildo hemos querido propiciar una agenda de eventos que permita favorecer su recuperación, especialmente la de los profesionales locales. En este sentido, el Gobierno de Canarias no lo ha puesto nada fácil y ha demostrado una falta deconsideración hacia la industria cultural en el Archipiélago. El Ejecutivo autónomo ha asfixiado más aún al sector con restricciones incomprensibles, sobre todo cuando se ha demostrado que la cultura es segura y que debe entenderse como un elemento básico para el desarrollo y bienestar de las personas. Ha mantenido una postura errónea y ha acrecentado la incertidumbre en el sector, con una falta de sensibilidad no sólo entre profesionales, que continúan sufriendo grandes dificultades para salir adelante, sino de la sociedad general que no ha podido encontrar en la actividad cultural un alivio y vía de escape.

Como consejero de Cultura. ¿Cuáles son los objetivos marcados para lo que queda de legislatura?

Es fundamental que doblemos esfuerzos en apoyo a la producción local, reforzando a los creadores y asociaciones que desarrollan actividad en la Isla. Debemos estar orgullosos de la riqueza cultural que se realiza y del gran talento existente. La cultura popular y las tradiciones deben tener una especial atención, ya que constituye nuestra responsabilidad dentro la diversidad cultural. Es fundamental la puesta en valor de la cultura majorera, como elemento de identidad colectiva y de cohesión social.

Otro objetivo prioritario es acercar la cultura a la población, desde los más jóvenes a los mayores, facilitando su acceso con políticas de precios especiales y diversificando la programación a lo largo de la Isla. Asimismo, Fuerteventura es una Isla extensa y debe contar con oferta cultural variada y que llegue a todos los rincones. Como ejemplo de ello tenemosl a reciente adquisición de la Casa del Inglés en La Oliva, a la que se le dará un uso cultural, y también la próxima incorporación del salón de actos de la Estación de Guaguas de Morro Jable, que acogerá una programación cultural demandada por los vecinos y vecinas del sur. Apremia, además, la apertura del Auditorio y el recinto ferial de Gran Tarajal por parte del Ayuntamiento de Tuineje, un municipio que no debe pasar tanto tiempo sin tener operativos sus espacios culturales.

El Museo Arqueológico cerró su primer año superando las 12.400 visitas. ¿Cuál es el balance?

Es indudable el éxito que el Museo Arqueológico de Fuerteventura está teniendo entre la población local y los que nos visitan, actuando no sólo como espacio expositivo de los frutos de las campañas de excavación, sino también como activo en la investigación y conservación. Es muy importante que pongamos en valor el patrimonio insular. Debemos ser conscientes de su riqueza y de la importancia que tiene para la identidad de la Isla y que su conservación dependa de todos.

Los yacimientos son entornos de gran valor y muy frágiles, por lo que ante un hallazgo casual se debe comunicar a la autoridad competente como el servicio de Patrimonio Cultural, Seprona, agentes de Medio Ambiente o Policía municipal. Alterar estos elementos supone infracciones leves, graves y muy graves. Por esta razón, se instala cartelería informativa para recordar que están penadas con fuertes sanciones.

¿Cree que la población está totalmente concienciada con la protección del patrimonio?

La responsabilidad ciudadana es básica para su protección y conservación. Debemos evitar los daños que son provocados por los visitantes al desconocer las diferentes zonas y denunciar el expolio de materiales o la realización de grabados en espacios naturalesy pintadas en casas antiguas. Todas estas prácticas suponen un atentado contra nuestro patrimonio histórico y paisajístico y una falta de respeto a nuestra historia y los artistas plásticos que si están concienciados.

Por ello, desde la Consejería de Patrimonio Histórico, Cultura y Red de Museos estamos haciendo un esfuerzo en la divulgación patrimonial con acciones que permitan conseguir una concienciación colectiva sobre la necesidad de su conservación y protección, funcionando como una potente herramienta para conocer el patrimonio de la Isla.

En cuanto a la red de Centros y Museos. ¿Qué novedades se quieren impulsar?

Queremos dar un fuerte impulso a la Red de Museos que estaba cayendo en el olvido, renovando la musealización, cuidando los detalles e incluyendo visitas teatralizadas para que mejore su atractivo. Hay planificados proyectos de reformas importantes e incorporaremos el faro de La Entallada y el Centro de Interpretación de las Batallas de Tamasite y El Cuchillete, cuya apertura está prevista para este mes. Este nuevo centro de interpretación pondrá en valor hechos históricos fundamentales para la isla y que supusieron el inicio de las Fiestas Juradas de San Miguel considerada como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Tras los últimos acontecimientos respeto a la propiedad de la Casa del Inglés. ¿Peligra el proyecto de reforma y apertura?

Este inmueble fue adquirido por el Cabildo de Fuerteventura para proteger un edificio que esta declarado como BIC. Es una auténtica lástima que este edificio esté en ese estado ruinoso y de abandono, y más aún que sus propietarios no hicieran nada por conservarlo. Desde la Corporación insular estamos seguros del procedimiento que se ha seguido para la adquisición, después de tantos años, y que ha sido tutelado por el Juzgado. El expediente para se inició en 2019, por lo que, si una familia se consideraba propietaria del inmueble, no entendemos como no lo manifestaron durante el proceso.