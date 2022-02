Carla, la farmacéutica más joven

Carla Franquis Rodríguez (Puerto del Rosario, en 1997) se ha convertido en la farmacéutica titular más joven de Canarias. La joven majorera de 24 años se ha puesto al frente de la Farmacia La Nueva situada en la Calle Fernández Castaneyra número 15 en Puerto del Rosario, la misma que durante muchos años regentó el fallecido Miguel Sánchez Velázquez.

Carla reconoce que no tenía muy decidido estudiar Farmacia. «al principio quería estudiar Medicina, pero en el último momento mi padre me planteo que estudiará Farmacia, y la verdad que menos mal que le hice caso porque la carrera me encantó y mi trabajo me apasiona». Sus primeros pasos educativos los dio en el colegio Pablo Neruda, en la capital majorera, de la mano de la señorita Araceli. «Durante mi primera etapa escolar nunca me había planteado estudiar Farmacia hasta que llegó el momento de decidir, de pequeña me hubiera más imaginado estudiando Derecho, pero la vida cambia y mucho».

Y le llego el momento de emprender su etapa universitaria. «Me fui a Madrid estudiar en la Universidad Alfonso X El Sabio», apunta Carla». Además, añade que « fui de Erasmus a Italia, aproveche mi etapa universitaria al máximo porque creo que hay tiempo para todo».

Con respecto al bautizar su nuevo establecimiento con el nombre de La Nueva, la joven farmacéutica señala que «la verdad que se le ocurrió a mi padre Cristóbal, el cual ha sido el más implicado en este proyecto y se lo debo todo a él y a mi madre María Antigua que siempre me han apoyado. Me dio la idea y a mi al principio no me convencía mucho la verdad pero después al comentarlo con la gente me dijeron que antes se le llamaba así, porque fue la segunda farmacia de Puerto del Rosario. También quería darle un aire nuevo a la Farmacia y ahora el nombre me encanta y creo que representa mucho mi situación».

Asegura que no tuvo tiempo de pensar el regentar la Farmacia porque los acontecimientos se iban precipitando «no tuve mucho tiempo de decidir ni de pensármelo, surgió la oportunidad de un día para otro, mis padres me apoyaron desde el primer momento y aunque al principio me cogió de sopetón ha sido la mejor decisión de mi vida, me hubiera arrepentido mucho si el miedo me hubiera ganado».

El establecimiento se encuentra ultimando el proceso y los trabajos de reforma. Un lugar en el que se une a la perfección la modernidad con elementos tradicionales que se utilizaban en la época en la que solo había dos farmacias en todo Puerto del Rosario: la de Manuel González y la de Miguel Sánchez.

Una de las novedades que ha querido impulsar Carla Franquis es el horario de apertura. «Me llegaban muchas personas diciendo que con el horario anterior, en el que se cerraba a mediodía, tenían problemas cuando querían acercarse a la farmacia al salir del trabajo .» Por este motivo, decidimos dar el paso y mantenernos abiertos desde las 09:00 horas y hasta las 21:00 en horario ininterrumpido».

No todos los jóvenes pueden decir que nada más terminar la carrera se encuentran dirigiendo una empresa relacionada con sus estudios. Al mes de acabar la carrera ya se encuentra regentando una Farmacia. «Soy consciente de que he tenido mucha suerte con la oportunidad que se me ha dado», afirma la joven». Además, reconoce los duros momento de los primeros días. «Fue una locura pero ya lo tengo todo controlado».