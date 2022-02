Los Arroyo vallan la Casa del Inglés 21 años después de obtener la licencia

Veintiún años después de obtener la licencia para el vallado de la Casa del Inglés, 17 de ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC), más de dos años desde que el Cabildo de Fuerteventura iniciara el expediente para la adquisición del citado inmueble histórico y treinta y ocho días después que la institución insular anunciara su compra, la familia González Arroyo procedió al vallado del edificio y su entorno reivindicando su propiedad. El Ayuntamiento de La Oliva concedió licencia el vallado del inmueble en 2001, cuando era alcalde Domingo González Arroyo.

La polémica por este inmueble histórico construido en el siglo XVIII que se encuentra ubicado en el pueblo de La Oliva, ha enfrentado al Cabildo majorero y a la familia del exalcalde, donde tres de sus hermanos disputan a la institución la propiedad legítima de la casona, que fue vendida al Cabildo por la familia Manrique de Lara por 314.398 euros.

La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, reprochó al Cabildo, en la emisora Onda Fuerteventura, que no haya permitido a su familia personarse en el expediente abierto de la Casa del Inglés. «Lo que sí reprocho al Cabildo de Fuerteventura es que miembros de mi familia, que son los que están directamente interesados porque son los propietarios tanto de la vivienda como de los aledaños, no hayan podido personarse en este expediente a pesar de haber presentado documentación acreditativa no solo de la adquisición de la casa por parte de mi abuelo, sino de la adjudicación de herencia de esta vivienda a tres de los miembros de la comunidad hereditaria de Ramón González Brito».

Vallado desde enero

El entorno de edificio apareció a finales del pasado mes vallado y con un cartel donde destaca que es propiedad de los herederos de Ramón González Brito, padre de la amplia familia González Arroyo, y abuelo de la actual alcaldesa, que compró en 1933 a la familia Manrique de Lara, que curiosamente vendió la propiedad al Cabildo de Fuerteventura.

«Desde hace ya varios años mi familia esta intentando personarse en el expediente abierto en el Cabildo de Fuerteventura para la adquisición de esta casona, un bien emblemático de este municipio», señaló la regidora González.

Además, añadió que «esta es una vivienda que mi querido abuelo paterno, Ramón González Brito, adquirió mediante escritura pública en 1933 ante un notario de Lanzarote. Y fijanse las casualidades que esa vivienda fue adquirida a las personas que ahora parecer ser han vendido al Cabildo, lo cual ha habido una doble venta por parte de la familia Manrique de Lara: una a mi abuelo en 1933 y una al Cabildo recientemente que desconocemos la fecha porque no hemos tenido posibilidad de acceder al expediente».

El gobierno insular anunció el pasado 21 de diciembre en un acto público la compra de la Casa del Inglés con el objetivo de rehabilitarla y darle un uso de carácter social y cultural.