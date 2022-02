Cabildo y Ayuntamiento se acusan por los cortes del agua en la capital

Las dos averías en la red de distribución de agua potable del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) en Puerto del Rosario, que desde el inicio de semana ha afectado a más de 25.000 usuarios, ha generado un agrio enfrentamiento entre el Cabildo majorero y el Consistorio capitalino. Mientras que desde el gobierno insular se acusa al Ayuntamiento de causar la avería en el transcurso de una obra municipal y anuncian que pedirán responsabilidades por los daños causas le pedirá, el Ayuntamiento responde con la petición de dimisión del consejero insular de Aguas, David de Vera.

Después de cuatro días sin agua potable en varios barrios de la capital, ayer comparecieron en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Cabildo y el consejero insular de Aguas, Lola García y David de Vera, respectivamente para informar sobre la situación creada por la falta de agua. A la comparecencia no acudieron ni el presidente insular, Sergio Lloret, ni el vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez (PP), a los que no se justificó su ausencia por sus socios de gobierno.

De Vera anunció que ya se había restablecido el suministro y definió la situación que ha ocurrido desde el pasado lunes en Puerto del Rosario «como una crisis en la que es necesario depurar responsabilidades por los gastos y las molestias ocasionadas por unas obras ajenas al CAAF».

Desde el Ayuntamiento se considera necesario la renovación de las tuberías de la red

De Vera recalcó que esta rotura ha generado una serie de gastos directos e indirectos tanto al CAAF como a los usuarios y «es necesario poner responsabilidades sobre la mesa».

Además, añadió que «el Ayuntamiento de Puerto del Rosario es parte del CAAF y no solo que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad, sino que además no ha mostrado su disposición a colaborar para solucionar una situación que afecta a vecinos y vecinas del municipio. «Vamos a valorar los gastos que han sido ocasionados sobre una empresa pública como es el CAAF y se pedirá responsabilidades al promotor de las obras, que no es otro que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario».

Las declaraciones del consejero insular no sentaron nada bien en el Consistorio portuense, cuyos responsables anuncian que pedirán la dimisión del mismo en el próximo Consejo de Administración del CAAF, al tiempo que consideran necesario reponer de forma urgente las tuberías de la red de distribución y buscar alternativas en caso de futuras averías.