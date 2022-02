«Los empresarios están haciendo sus deberes para renovar sus hoteles»

¿Cómo valora el escaso tiempo que lleva en la presidencia de Excelfuert?

Es un reto que he asumido con mucho cariño, entusiasmo y ganas de aportar ideas e iniciativas que contribuyan a sumar, en la tarea que nos corresponde asumir a todos en un momento tan complejo. No será fácil, pero cuento con un equipo de personas dispuestas a aportar todo su apoyo y experiencia para recuperar cuanto antes la estabilidad y la senda del crecimiento. He heredado una asociación que desde su fundación ha hecho un trabajo impresionante, tanto a nivel interno como con las diferentes asociaciones y administraciones públicas de la Isla. Y ahora nos corresponde a nosotros continuar ese trabajo, con una agenda muy clara.

¿Cuáles son los objetivos que ha trazado para la gestión de la Asociación?

Trabajamos en dos ámbitos: uno interno y otro externo. En clave interna, seguimos consolidando la unidad empresarial. Un desafío que está muy presente en la filosofía de Excelfuert desde su creación. Y esto hay que agradecérselo a sus fundadores, a sus directivos salientes y también a nuestros afiliados. No me puedo olvidar del presidente saliente, Luis Cardona, que ha hecho un trabajo ejemplar al frente de la Asociación y que le agradeceremos siempre. Y con respecto a los objetivos externos, estamos trabajando codo con codo con ayuntamientos y Cabildo para coordinar todas las cuestiones que nos preocupan como patronal turística.

¿Y los desafíos a los que se enfrenta?

El principal desafío de Excelfuert es la representatividad y defensa de los intereses de nuestro sector con el apoyo de un gran número de empresas que en continuo crecimiento nos han hecho llegar a casi 25.000 camas asociadas, con un incremento importante en estos últimos meses. Hemos restablecido las conversaciones y negociaciones con los entes públicos, muy en especial con el Ayuntamiento de Pájara, Presidencia y Consejerías de Turismo, Educación y Comercio del Cabildo Insular. Al mismo tiempo, estamos informando y haciendo partícipes de estas negociaciones e inquietudes a todas las formaciones políticas de la isla.

¿Cuáles son los principales problemas que azota al turismo en Fuerteventura?

Son muchos y extensos. Ahora mismo, el principal desafío es la recuperación o vuelta a la normalidad, al menos, a la situación pre-pandémica. Dependemos del levantamiento ordenado de las restricciones y la recuperación de la libertad para viajar. Y, en la gestión más política, seguimos muy preocupados por la negativa de los ayuntamientos a asumir la recepción de las urbanizaciones turísticas en toda la Isla. Una negativa que, lamentablemente, provoca el progresivo deterioro de los espacios y los servicios que se prestan en las zonas turísticas. Nosotros estamos realizando nuestra tarea en la mejora de la calidad de nuestra oferta, y así quedó patente en los premios recibidos recientemente por distintas cadenas hoteleras, pero las administraciones no deben olvidar que tienen que asumir la tarea que les corresponde si no queremos perder competitividad.

La Isla cuenta con tres Asociaciones vinculadas al sector turístico: Excelfuert, AECA y Asofuer. ¿No habría que apostar para la unión?

Existen también algunas asociaciones más como, por ejemplo, la asociación de viviendas rurales que gestionan las compañeras Verónica y Noelia, que hacen un trabajo fantástico. Llevamos algunos meses trabajando en la futura Federación Turística de Fuerteventura y, en breve, nos volveremos a sentar para retomar los asuntos o acuerdos tomados en anteriores reuniones y seguir dando forma para que finalmente se den las circunstancias y así poder tener constituida la futura patronal turística majorera.

¿Se muestra esperanzado en la recuperación turística tras la crisis de la pandemia?

Por supuesto que sí, no me cabe la menor duda. El clima y el paisaje siguen siendo nuestros principales aliados para seguir siendo competitivos. Nos consta que se está trabajando incansablemente desde la Consejería de Turismo y también desde el Patronato para captar más turistas, abrir nuevas rutas e impulsar nuevos mercados emisores. Es cierto que hay un nuevo grupo de personas en el Cabildo de Fuerteventura, con cambios significativos en la cúpula del Patronato, pero en mi humilde opinión el equipo de la consejera Yesica de León ha actuado con mucha responsabilidad y seriedad en una tarea que no ha sido nada fácil. No podemos perder la ilusión, pero es importante que seamos realistas. Tuvimos un invierno en los años 2020 y 2021 de los peores de la historia; estamos teniendo un invierno 2021-2022 mucho mejor. Pero los números actuales de pernoctaciones son tan reducidos que casi podríamos dar esta temporada por perdida también. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que el próximo verano o el próximo invierno será una buena temporada? Nosotros confiamos en que la remontada sea inminente. Y estamos trabajando en la parte que nos corresponde para que así sea.

¿No habría que apostar por la renovación de la planta alojativa obsoleta?

Claro que sí, y es patente que hace ya unos años estamos viendo serios síntomas de madurez turística, pero el sector hotelero y extrahotelero ha reaccionado contundentemente y acometido grandes reformas con inversiones millonarias durante esta pandemia. Queda mucha planta hotelera por renovar y solo necesitamos recuperar los niveles de ocupación pre-pandemicos para seguir. Muestra de ello son los premios a once establecimientos majoreros de 71 otorgados por la principal empresa alemana de reputación y venta on line «Holidaycheck». El sector hotelero esta haciendo sus deberes, pero de puertas para fuera de nuestros establecimientos poco podemos hacer los empresarios.

En muchas ocasiones se culpa a la Administración pública de no tener interés en los planes de modernización turística. ¿Y los empresarios no deberían también invertir para lograr este objetivo?

Los PMMs son la herramienta más útil para que el sector alojativo continúe con la renovación ya que aportan rapidez y agilidad a las licencias, exenciones, e incluso la edificabilidad. Esta es la inversión que queremos y estamos acometiendo en nuestros edificios. Las administraciones publicas tienen que ser mas diligentes y agiles con la tramitación e impulso de estos PMMs.

¿Cual es el futuro del destino majorero?

Es esperanzador e ilusionante, pero pasa necesariamente por la recuperación. Y no me refiero solo a la crisis provocada por la pandemia sino también a la tarea de recuperar para la isla y, en especial para el municipio de Pájara, todo su esplendor y excelencia, que lamentablemente hemos perdido en estos últimos 20 años. ¿Qué debemos hacer? Poner al día la actual planta hotelera, mejorar la infraestructura urbanística de los destinos y fomentar más ocio y oferta cultural. No queremos hablar de nuevas unidades alojativas sin haber puesto al día el ‘destino turístico Fuerteventura’.

La Isla tiene varios frentes abiertos: la fidelización, la recuperación de mercados tradicionales y nuevas conexiones aéreas...

En cuanto a aspectos técnicos como la conectividad, promoción, excelencia, fidelización, etcétera, considero que la oferta que existía antes de la pandemia era adecuada. No podemos olvidar que la conectividad está sujeta a la demanda. Y las compañías pueden cancelar y reprogramar vuelos a otros destinos si la demanda se desploma. El mercado es más dinámico, pero más competitivo. Y tenemos que estar preparados. Queda mucho trabajo por hacer en la ampliación de mercados, como el ruso, pero todo llegará cuando tengamos la casa barrida.