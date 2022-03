El mandato se encuentra bastante avanzado. ¿Cómo valora su gestión?

La valoro de forma muy positiva. El trabajo ha sido intenso y he podido hacer realidad muchos de los objetivos que me había marcado cuando entramos en el grupo de gobierno. Tenía muchas ganas de hacer cosas en Puerto del Rosario y durante estos tres años he demostrado que con trabajo se puede conseguir.

¿Y la del grupo de gobierno?

Me siento muy satisfecha del trabajo que día a día realizan todos mis compañeros y compañeras. Venimos de otras legislaturas en las que los ciudadanos se quejaban de la inactividad de la institución y tan solo hay que salir a la calle para darse cuenta del cambio que está experimentando la ciudad, producto del trabajo intenso que se hace desde el Ayuntamiento.

¿Gobernar con cinco partidos de corte distinto no debe ser fácil?

Para mí no ha supuesto ningún impedimento, es más, pese a que a priori con partidos como Podemos podría haber mayores diferencias, hemos preferido dar prioridad al sentido común y al interés general por encima de las ideologías políticas. Y aunque pueda resultar curioso, ha sido más fácil llegar al acuerdo entre cinco partidos que en la anterior legislatura, en la que las dos fuerzas políticas que gobernaban prácticamente no se hablaban entre ellos. Cuando lo realmente importante es gestionar para el pueblo, alcanzar el entendimiento debe ser la mayor prioridad de todos los que estamos representados no sólo en el gobierno sino en toda la Corporación.

¿Usted ha estado en el ojo del huracán con la bolsa de empleo social?

Y con todo, no solo con la bolsa de empleo social. Toda la oposición ha centrado sus energías en criticar y poner en duda mi trabajo como concejala, ayudándose de las redes sociales y la mensajería instantánea, con el único fin de menoscabar mi credibilidad como gestora. Resulta curioso que alguna vez les he invitado a probar con documentos todo lo que dicen y hasta el momento no he visto ningún papel que avale todo lo que denuncian en sus perfiles falsos.

La oposición denunció que habían incorporado a familiares directos del grupo de gobierno no sólo al citado plan de empleo social sino en otras contrataciones. ¿Es así?

Eso no es así y me preocupa mucho que utilicen una herramienta tan útil como las bolsas de empleo para atacarme políticamente. Lo que no han debido entender aún, o tal vez no lo saben, porque durante otras legislaturas no se ha creado tanto empleo, es que tanto las bolsas de empleo social como el resto tienen unos criterios y son los funcionarios y funcionarias públicos los que dan fe de que se cumple con la legalidad. Es una lástima que duden de los trabajadores públicos por los que yo pongo la mano en el fuego, porque veo cada día como se vuelcan en hacer su trabajo de la mejor manera posible.

Puerto del Rosario se ha convertido en la capital de los coches abandonados... ¿Por qué existen numerosos vehículos en esas circunstancias sin que sean retirados de las vías públicas?

Efectivamente, tenemos una capital en donde hay muchísimos coches abandonados y casi cada día recibimos quejas de los ciudadanos por este motivo. Desde la Concejalía de Contratación estamos trabajando intensamente para sacar adelante una de las licitaciones más complejas que vamos a llevar a cabo durante esta legislatura y que permitirá dar respuesta a corto plazo a este problema. Se trata de un contrato que está en precario desde 2013 y que me comprometo a sacar adelante tan pronto sea posible, porque Puerto del Rosario lo necesita.

El parque móvil de la ciudad ha aumentado de forma considerable. ¿Qué iniciativas se han tomado para controlar esta situación?

Queremos que Puerto del Rosario sea una ciudad accesible, en la que el peatón pase a ser el centro de la movilidad y no el vehículo. De ahí las acciones que se están llevando a cabo en diferentes zonas como la plataforma única o las aceras más anchas. Sabemos que esto está provocando una escasez de plazas de aparcamiento que estamos valorando subsanar con algún aparcamiento de gran capacidad. Además, vamos a implantar la señal S-28 en todas las vías de Puerto del Rosario, tal y como está pidiendo Europa. Esto significa que los vehículos podrán circular a velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, garantizando así la seguridad de los peatones, especialmente en zonas residenciales donde hay niños y niñas.

Usted siempre argumenta que este gobierno ha sacado al Ayuntamiento del caos administrativo en que se encontraba. ¿Por qué?

Desde que comenzó la legislatura hemos intentado paliar todas las deficiencias que nos encontramos y lo hemos hecho con trabajo intenso, llevando a cabo licitaciones importantes que han dado como resultado un Puerto del Rosario más moderno y accesible. Una ciudad en la que las familias más vulnerables han conseguido un puesto de trabajo que les está ayudando a aliviar su situación económica. Somos un municipio en el que sus pueblos son tan importantes como la capital, con licitaciones que están ayudando a dinamizar los centros culturales, que ahora son lugares activos y con más vida. Y muy importante también, hemos licitado la contratación de los responsables de servicios del Ayuntamiento para el seguimiento de los diferentes contratos de servicios y garantizar su correcta ejecución. El resultado de todas estas acciones es perceptible y continuaremos trabajando en la misma línea porque creemos que aún se puede mejorar.

¿Cómo sueña el nuevo Puerto del Rosario?

Sueño con un Puerto del Rosario donde todos los ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos derechos y oportunidades, una ciudad que mire al mar y en la que te sientas a gusto al pasear por nuestras calles. Me gustaría que fuera una ciudad viva, en la que sus vecinos puedan disfrutar de sus espacios públicos y sus comercios, en la que la cultura y las actividades para pequeños y mayores tengan un lugar predominante.

Ha denunciado en varias ocasiones que se siente una víctima del Partido Popular, su antiguo partido. ¿En qué se basa?

Me considero víctima de algunos y algunas miembros del Partido Popular, no del partido. Estas personas han tratado de ensuciar mi imagen, demostrando que puede haber formas muy deleznables de hacer política. Es una lástima.

¿Seguirá en Ciudadanos u optará por una nueva formación de cara al 2023?

Mi intención es seguir en Ciudadanos, un partido que llegó con ideas frescas y con ganas de dejar a un lado la vieja política para aportar un aire nuevo en las instituciones, que vivían ancladas en la política de hace 30 años. En nuestro caso, podemos estar satisfechas porque en todo momento nos han dejado trabajar y tomar nuestras propias decisiones, demostrando que lo realmente importante en la política local son los vecinos y vecinas y es por ellos por los que seguiremos trabajando cada día.

¿Se ve en el PP?

Con la actual dirección insular no. Espero y deseo que el actual presidente regional, Manuel Domínguez, al que le tengo mucho aprecio, sepa encausar el rumbo del partido tomando las mejores decisiones para el futuro del PP y que tenga una mirada de integración por el bien de la formación.

¿Apuesta por el regreso al PP de Ana Padilla, Pilar González, Peña Armas y otros destacados militantes que abandonaron la organización?.

Me encantaría, pero son ellas las que deben responder a esta pregunta. Si quieren o no volver al partido es una decisión muy personal de ellas que yo apoyaré porque además de compañeras son amigas y estaré a su lado estén donde estén.