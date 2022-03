El asfalto da vida a Javier Jaime

Soñar siempre es bello cuando se hace con ilusión y sobre todo con esperanza, pero cuando ese sueño se hace realidad… entonces el despertar es maravilloso: la felicidad llena la vida y la magia lo inunda todo. Y sino, que le pregunten a Javier Jaime Roger (Puerto del Rosario, 2006), un joven con problemas de movilidad que reside en el pueblo de Casillas de Morales, municipio de Antigua, que ha venido reclamando junto a su familia el asfalto de la carretera que separa su domicilio de la calle y que le impedía realizar una vida de normalidad a pesar de sus circunstancias físicas y de circular con su silla eléctrica.

El joven y su familia explicaron su situación a Onda Fuerteventura y Mírame Televisión hace 10 meses. Tal y como explicó entonces Javier, la casa se convertía en una cárcel para una persona con problemas de movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándose prisionero en su propio hogar por la falta de accesibilidad al exterior. Hoy esas barreras han quedado atrás.

El Ayuntamiento de Antigua ha hecho posible que el sueño de Javier se cumpla. Ha logrado mejorar su movilidad e independencia con el asfaltado de la carretera que separa su casa del entorno de la calle. A priori no parece un gran logro, pero teniendo en cuenta que se trata de un chico con una discapacidad se entiende la importancia de lo conseguido.

Desde entonces, el alcalde de Antigua, Matías Peña, y el diputado socialista Pedro Sosa, se ocuparon personalmente hacer realidad los sueños del joven. Los problemas de Javier son los de cualquier persona con problemas de movilidad y de accesibilidad que requiere una silla de ruedas para desplazarse. Más allá de eso, cuenta con proyectos, deseos y esperanzas. El suyo era sencillo: poder transitar por los alrededores de su hogar en el pueblo donde reside sin que la tierra, el polvo y las piedras lo impidieran. « La accesibilidad de esta carretera es un beneficio para todos, no solo para las personas como yo», explicó el joven a Onda Fuerteventura.

El alcalde de Antigua, Matías Peña, cumple su palabra de asfaltar el camino de tierra

Desde el primer año de vida, Javier recibe un tratamiento, al que ha sumado intervenciones quirúrgicas, con el objetivo de caminar, el reto más importante de su vida. Superado este obstáculo con el tratamiento del fisioterapeuta majorero David de León y la ayuda de un andador, el mayor desafío era la carretera sin asfalto que rodeaba su hogar.

En aquella situación, el polvo, las piedras o el contar con un camino no asfaltado eran algunas de las barreras que se encontraba para salir y que le impedía hacer una vida normal. «La vivienda se convierte en una cárcel para una persona con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándose prisionero en su propia casa por la falta de accesibilidad en el exterior», aseguró el joven.

Hacía más de cinco años que la familia se dirigió al Consistorio de Antigua para explicar su situación, «a los problemas de movilidad se suma el asma de Javier, ese camino era muy transitado por camiones o coches a gran velocidad que levantan muchísimo polvo que afecta gravemente a su sistema respiratorio«, explicó entonces su madre, Mari Clara Roger.

Los constantes paseos al Ayuntamiento, esta vez sobre vías asfaltadas, no recibieron respuesta y fue Javier, con su empeño y valentía, quien decidió ponerse en contacto con Onda Fuerteventura para ofrecer su testimonio. En mayo de 2021 argumentó su deseo señalando que «yo solo pido que me asfalten ese trozo de carretera porque quiero caminar, es lo que más me gusta en la vida».

A todo esto, hay que sumar que la pandemia ha aumentado su encierro con el autoconfinamiento al que se ha sometido, algo que redunda en una soledad no deseada, «echo de menos a mis amigos en el Instituto Vigán y sólo espero que esta pandemia acabe pronto», explicó. Javier recibe a diario las clases equivalentes a su nivel de estudios en su propia casa gracias al trabajo de uno de los docentes.

La campaña de Ondas Fuerteventura logró movilizar a miles de vecinos apoyando la iniciativa

El reportaje de Onda Fuerteventura fue sumando visualizaciones con más de 50.000 reproducciones desde su emisión en Facebook e Instagram. Los vecinos dejaron un sinfín de comentarios de apoyo y la exigencia a las administraciones públicas para que colaboren con la petición de Javier a través de un hastag que se convirtió en un grito unánime, «quiero ver a Javier caminar por Casillas de Morales»

Diez meses después de que la familia de Javier denunciara el estado de este tramo de carretera en Casillas de Morales, de apenas dos kilómetros de longitud, que carecía del asfalto necesario para resolver su autonomía ya que el joven no podía circular por el camino de tierra en silla de ruedas, llegó el momento en que cumpliera aquel sueño.

Emoción

Mari Clara Roger, la progenitora del joven, mostró su satisfacción, no exenta de emociones encontradas, por haber logrado que sus reivindicaciones respecto a esta carretera se hiciera realidad dado que posibilitará una mejor calidad de vida para su hijo. «Antes esta carretera estaba muy mal y con mucha tierra porque hacia bastante tiempo que no se le pasaba un agüita. Ahora es una bendición. Nos falta la rampa en casa para que Javier pueda dar sus paseos, pero pronto llegará también».

La madre mostró un profundo agradecimiento «al alcalde de Antigua, Matías Peña, que me consta que se estaba moviendo para asfaltar la carretera, pero habían trabas y no pudo hacerlo antes. Me dijo que se asfaltaba y cumplió su palabra». Además, también añadió que «la misma gratitud la hago extensible al diputado regional Pedro Sosa, que siempre se interesó por el tema y estuvo en contacto con el alcalde para conocer como se iba desarrollando los acontecimientos».

El joven Javier, aseguró que su lucha no era sólo por su problema de movilidad «sino que conseguir que la carretera de asfaltara supone que muchos vecinos se puedan beneficiar de ella».