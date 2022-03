Claudio Gutiérrez: «No creo en una isla divida en comarcas, sino en Fuerteventura»

Recientemente han cumplido un año de mandato en el Cabildo. ¿ Cómo valora la gestión?

Llegamos hace un año con unos presupuestos aprobados más tarde de lo normal y creo que la ejecución de las cuentas ha sido bastante importante al final del ejercicio anual. Lo que si hemos hecho este año es aprobar los presupuestos con mucho tiempo de antelación con respecto a otras legislaturas. Se están abordando los temas importantes y por áreas cada consejero va desarrollando el programa de gobierno. Recientemente hemos tenido una reunión con Gesplan donde están muy avanzados algunos de los 14 encargos realizados de planeamiento, sobre todo de las acampadas y energías renovables y también, están en camino los planes de uso y gestión de los parques naturales.

Creo que la gestión es buena porque se está trabajando de forma coordinada, aunque siempre hay algunas cuestiones internas que como en gobierno hay que afrontar y debatir pero con dialogo se logra avanzar.

El PSOE ha criticado que PP y CC hayan hecho presidente a Sergio LLoret y AMF con solo dos actas de consejeros.

El partido socialista parece que olvida un poco la hemeroteca y todos aquí tenemos mochila. Olvidan que ellos en Pájara hicieron alcalde a Pedro Armas con sólo tres concejales contra los ocho que tenían ellos. Si nos remontamos más atrás, en 2007 cuando Domingo González con siete concejales hizo alcaldesa a la socialista Rosa Fernández con sólo dos concejales. Creo que a veces debemos recordar como actuamos para luego criticar las acciones de otros. Qué no es normal en un Cabildo que el presidente no sea ni más votado y que ahora sólo tenga su propia acta, cierto, pero las circunstancias de la política a veces son las que son y así se decidido. Por ello, el PSOE no puede dar ejemplo ni lecciones a nadie de como se debe actuar.

El PP criticaba a Blas Acosta por compaginar la presidencia con la consejería de Turismo. Ahora pasa lo mismo con LLoret y el PP guarda silencio. ¿ No es la misma situación?

Es cierto que cuando estábamos en la oposición criticamos la duplicidad en la gestión de Blas Acosta que ostentaba la presidencia y el área de Turismo. Yo soy partidario que el presidente del Cabildo sólo se dedique a la presidencia, pero a veces en política las negociaciones son las que son y nos queda otra cosa que aceptarlas.

El voto de centro derecha está muy fraccionado en la isla. ¿ Existe la posibilidad de la reagrupación?

Las circunstancias de ese fraccionamiento es que hay gente que ha decidido irse del PP en su momento porque el partido no estaba en su mejor momento y entendieron que fuera podían navegar mucho mejor. Ahora, parece que las circunstancias han cambiado y se dan cuenta que el PP puede estar en su mejor momento y quieren volver. Mire, como en cualquier partido, que pasen a afiliarse, que entren a formar parte del PP y luego cuando lleguen las elecciones de 2023 se verá en que lugar pueden ir cada uno. La reagrupación es importante pero hay un partido y mucha gente trabajando contra todas esas adversidades, contra toda esa gente que se marchó y que disgregó mucho el voto. El partido está siempre para sumar pero el camino es el que está diseñado.

El PP viene reivindicando desde hace tiempo una solución para los hoteles Oliva Beach y Tres Islas. ¿ Tiene fe en que se solucione este problema?

Ha sido y es una situación muy dolorosa. Desde el 2013 vengo defendiendo el caso del hotel Oliva Beach y, ahora el del Tres Islas, pero no por rentabilidad política sino porque he vivido desde pequeño lo que ha significado los hoteles para el municipio de La Oliva y para mi familia en particular. Con lo que esos hoteles le han dado y le siguen dando al municipio de La Oliva es impensable que todavía haya gente que quiera tirar esos hoteles y sobre todo la obsesión que tiene el Ministerio de Transición Ecológica y el PSOE por demolerlos y, lo más grave, es que hayan cargos nacionales del PSOE en la isla, como la senadora y el diputado nacional , que no hayan llevado ni una sola iniciativa para defender a esos hoteles.

¿Y cuál cree que es el futuro de los hoteles de RIU?

La solución llegará cuando haya un cambio de gobierno en España. El PP en 2013 con la nueva Ley de Costas dio solución a esos hoteles y a muchas otras infraestructuras y equipamientos en zonas del litoral. Creo que es una obsesión y fijación del PSOE por esos hoteles y lo más preocupante es que el PSOE aquí pone un cara y cuando va a Madrid no defiende los puestos de trabajos de los trabajadores y de sus familias.

Cómo consejero de Deportes apuesta por el binomio turismo-deportes

Así es. Es importante y si añadimos que tenemos que tener unas infraestructuras adecuadas para acoger a los turistas que eligen Fuerteventura para practicar deportes, estamos en el camino adecuado. Habían infraestructuras empantanadas. Ahora, la pista de atletismo de Corralejo se esta ejecutando, la Ciudad Deportiva de Antigua ya se adjudicó,asi como otros proyectos importantes.

Turismo y deportes es el binomio perfecto, estamos proyectando hacer infraestructuras y potenciar eventos y generar subvenciones como estamos haciendo.

El presidente del Cabildo tiene un discurso permanente con la Comarca Sur. ¿El PP apoya una isla divida por comarcas?

No creo en comarcas porque sería dividir la isla. Creo en una Fuerteventura donde todos los habitantes tengan las mismas oportunidades. Hemos sido capaces de superar la división insular para que ahora se quiera volver a aquella época dividiendo a los vecinos.

No podemos estar con esas divisiones de Comarca Sur y Comarca Norte. Yo no creo, ni el PP tampoco, en la división insular sino en un modelo de una isla en su conjunto. Tratar de dividir a Fuerteventura en comarcas suponen un grave insulto a la ciudadanía.¿Esto está generando divisiones y enfrentamientos entre ayuntamientos y en los ciudadanos ?

Por supuesto. La está generando porque la gente no entiende de divisiones y quieren una isla con igualdades de oportunidades. Hay que

darle a Fuerteventura las infraestructuras y necesidades que se necesiten, bien sea en el Norte, el Sur o el Centro. Todos los municipios deben tener el mismo tratamiento, no se puede jugar a dividir la isla, una situación que ya superamos antaño y no podemos volver a caer en aquel error.

¿ Cual es a su juicio el principales problemas que tiene la isla?

Me preocupa mucho el problema del agua. Es muy fastidiado cuando te llama un vecino o un restaurante porque hace tres o cuatro días que no tiene agua. El compañero David de Vera está haciendo un trabajo memorable para solucionar este problema. El CAAF tenía un catarro, cogió una gripe y ahora le dejaron coger una pulmonía y es difícil de curar, pero estamos intentando dar una solución urgente.

¿ Y la proliferación de los parques eólicos por toda la isla?

Esa son las consecuencias cuando se hace política con diversos temas. Aunque estemos gobernando ahora no se puede olvidar lo que se decía en su momento ‘No al petróleo, si a la renovables’. Ahora las renovables no gustan porque se ha desbordado los molinos, se ha masificado el territorio al no concentrarse los parque eólicos en zonas sino dispersos por toda la isla. Eso había que haberlo previsto los gobiernos que estaban cuando rechazaban el petróleo y apostaban por las renovables. Ahora se han dado cuenta que apostar era llenar la isla de molinos, pues en su momento valía más decir no al petróleo.

¿En Pájara se ha roto el PP ?

Me entristece que una persona que sale elegido por las siglas de un partido traicione a una compañera. Le pediría al compañero Alejandro que entregue el acta al PP, aunque creo que será expulsado.