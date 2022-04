El municipio de Pájara se ha convertido en la última década en uno de los destinos favoritos de las grandes productoras de Hollywood para la grabación de largometrajes en Canarias. Es así que grandes sagas como Star Wars, de la productora Lucasfilm, superproducciones de Marvel, como The Eternals (2019), y otras películas de superhéroes como Wonder Woman, de la productora Warner Bros Pictures, escogieron estos años Pájara como una de las sedes para plasmar imágenes, congregar estrellas e invertir millones de euros para dar vida a sus proyectos.

El Ayuntamiento de Pájara reguló hace un año, a través de una ordenanza, las grabaciones audiovisuales que se realizan en el municipio, con el fin de proteger el territorio y compatibilizar estos trabajos con la vida cotidiana de la población.

Además de estos objetivos, el alcalde de Pájara, Pedro Armas, explica que esta decisión «supuso un gran impulso de la recuperación económica tras la pandemia de la covid-19, contribuyendo a diversificar el empleo a través de la introducción cada vez de forma más cotidiana de este sector en el municipio sureño». Además, destaca la repercusión económica de la industria audiovisual en el municipio, «donde genera empleo directo e indirecto, además de posicionar Pájara como plató internacional para el desarrollo de nuevos trabajos relacionados con el séptimo arte. Es necesario regular estas actividades para garantizar el respeto del entorno».

El Consistorio ha acordado regular, por primera vez, las normas y medidas de protección que deben cumplir las productoras y equipos de grabación que escojan el municipio como escenario para rodajes cinematográficos, documentales, spot publicitarios o series, así como todas las actividades que rodean un rodaje para que no afecte al entorno o a los habitantes del territorio.

Así es que el sector público y el privado siguen tendiendo puentes en Pájara y en Fuerteventura para propiciar el crecimiento de una industria que, tras el parón sufrido por la covid, está volviendo a apostar por destinos paradisíacos para rodajes de superproducciones y para seguir creando empleo y generando riqueza en el municipio sureño.

No obstante, Pájara no es el único territorio que en los últimos tiempos ha servido como plató de rodaje para grandes películas. Fast and Furious 6 (2013), Jason Bourne (2016), En el corazón del mar (2015), o Furia de Titanes (2010) son algunos de los ejemplos más reconocibles de rodajes llevados a cabo en Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote. La principal razón de la popularidad del Archipiélago en Hollywood reside en que Canarias se sitúa a la cabeza mundial en ventajas fiscales para los rodajes.

Asimismo, los beneficios fiscales y, sobre todo, los económicos, son recíprocos, y es que la inversión y los puestos de trabajo que un rodaje genera en un municipio representan recursos muy valiosos en el crecimiento y desarrollo de la localidad que lo acoge. Conforme al estudio realizado en el trabajo Impacto del Turismo Cinematográfico en España e Influencia en Canarias, «un largometraje puede gastar más de 250.000 dólares al día en una economía local y un anuncio de televisión nacional o internacional significativo puede generar un gasto local de hasta un millón de dólares en menos de dos semanas».

De esta forma, Pájara ha podido generar miles de empleos, una gran inversión y una imagen cada vez más consolidada como escenario para la grabación de largometrajes. De hecho, los rodajes dejaron entre el 2014 y el 2019 más de 100 millones de euros en Fuerteventura.

En 2014, el sur majorero acogió el rodaje de la cinta Exodus, una película de aventura y drama protagonizada por Christian Bale, María Valverde y Joel Edgerton, que tuvo un presupuesto de 140 millones de dólares y recaudó más de 260 millones de dólares a nivel mundial. Se puede observar en los escenarios del largometraje los parques naturales de las Dunas de Corralejo y de Jandía, la zona costera de El Cotillo, el Barranco del Mal Paso y la playa de Cofete.

El cine español también encontró su lugar en las costas de Pájara. El faro de las orcas (2016) es una producción española protagonizada por Maribel Verdú, Joaquín Furriel y Joaquín Rapalini. El municipio toma protagonismo en el entorno de esta historia a través de la escenografía que ofrece la península de Jandía.

En 2018, la famosa obra de George Lucas siguió su desarrollo con la cinta Han Solo: Una historia de Star Wars. Bajo la dirección de Ron Howard, y con un elenco plagado de estrellas a nivel mundial, el largometraje tuvo un presupuesto de 275 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 400 millones de dólares. Uno de los escenarios principales se localizaba en un desierto, que cobró vida con las dunas de la playa del Matorral, en Pájara.

Superproducciones

Más recientemente, dos superproducciones basadas en historias de superhéroes encontraron en Pájara ubicaciones para sus espectaculares planos. Wonder Woman 1984 (2020) es una producción de Warner Bros, protagonizada por Gal Gadot, que recaudó más de 160 millones de dólares a nivel mundial. Se estima que la película dejó unos 20 millones de euros en Fuerteventura y generó más de 2.000 empleos, gracias a los extras elegidos en la propia Isla.

Por otra parte, Eternals (2021) ha sido uno de los largometrajes más famosos y que más dinero recaudó en taquilla de los mencionados. La presencia estelar de Angelina Jolie, Richard Madden o Kumail Nanjiani generó más de 400 millones de dólares a la producción de Marvel. Una de las localizaciones escogidas en la isla fue la playa de La Solapa, representada en la película como Babilonia y Mesopotamia. En esta ocasión, la grabación se realizó por primera vez bajo las circunstancias de la covid, teniéndose que adaptar el rodaje a las medidas sanitarias de la pandemia.