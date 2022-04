Lapas y burgaos, manjar de los mahos

Los mahos, antiguos habitantes de Fuerteventura, no solo vivieron de la ganadería y la agricultura, sino que su actividad estuvo vinculada al mar, en concreto al marisqueo y a la pesca en charcos durante la bajamar. Además, durante el invierno y épocas de lluvia realizaban su actividad diaria en el interior de la Isla con las cabras y los cultivos y, en los meses de verano se desplazaban hasta zonas del litoral para recolectar mariscos o capturar peces. Así se desprende de los resultados del estudio de investigación realizado en una cueva de la playa de El Junquillo, en el municipio de Betancuria, que fueron presentados ayer por el presidente insular, Sergio Lloret; la vicepresidenta, Lola García; el consejero de Patrimonio Histórico, Rayco León: y la arqueóloga Rosa López, directora de los sondeos arqueológicos.

Los trabajos confirman la ocupación de una cueva desde la época aborigen, al menos desde los siglos IV-V hasta los siglos XI-XI. Como resultados de los mismos, se extrajeron gran cantidad de materiales de distinta naturaleza, pertenecientes a diferentes momentos de ocupación de la gruta como malacofauna, ictiofauna y restos cerámicos con decoración característica de la cultura aborigen, entre otros.

Dos vecinos descubrieron la gruta en 2019 y alertaron de que estaba sufriendo importantes expolios

Los materiales extraídos confirman su uso como lugar de procesado de alimento relacionado con el mar. En el año 2019 se descubrió una cueva en Playa del Junquillo con abundantes restos de cerámica histórica. El hallazgo se produjo a través de los vecinos Antonio Santana y Juan Olivares, que advirtieron que se estaban produciendo excavaciones ilegales en su interior. El suelo de caverna se encontraba alterado por estos sondeos no autorizados, observándose en el fondo de las catas que seguía existiendo material malacológico de consumo de marisco.

Al constatarse la presencia de este material, el Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo promovió una investigación arqueológica al objeto de esclarecer la importancia cultural de dicho enclave y determinar al mismo tiempo su incorporación al Inventario Arqueológico Insular. La Guardia Civil a través de los agentes del Seprona colaboró en la protección y vigilancia de la cueva descubierta.

Los trabajos se ejecutaron durante el mes de noviembre de 2021 e incluyeron el proyecto técnico de investigación, dos sondeos arqueológicos y limpieza de los perfiles de la cata de mayor dimensión producida por el expolio. Se procedió a estudiar, además, el material arqueológico obtenido para conocer su adscripción histórica. El proyecto incluye, asimismo, una grabación audiovisual de todo el desarrollo de los trabajos arqueológicos que servirá para dar a conocer el yacimiento y advertir al mismo tiempo de las consecuencias de los expolios en el patrimonio arqueológico como pérdida de información científica y sanciones.

Rosa López explicó que «los sondeos confirman que se trata de uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos conocidos hasta el momento en Fuerteventura, y que fue usado como lugar de procesado de alimento relacionado con el mar». López subrayó que «este último hecho es también determinante, porque permite entender la relación que tenían los mahos con el mar como forma fundamental de economía, además de la ganadería».

Alterar o manipular yacimientos arqueológicos puede ser sancionado, según el daño causado, con hasta los 600.000 euros.