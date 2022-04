¿Quién es Tina Da Silva? ¿Por qué su figura es poco visible?

Soy una persona cercana, luchadora y que le gusta ayudar a todo el mundo. Me encanta rodearme de gente preparada y profesional. A veces me siento frustrada cuando quiero avanzar y no me dejan, pero como soy muy constante acabo consiguiendo los objetivos.

¿A pesar de haber nacido en Galicia, lleva mucho tiempo en Fuerteventura?

Pues si. Llevó 32 años residiendo en la isla. Llegue en 1990 tras haber vivido tres años en Barcelona. Me encantó Fuerteventura, me enamoró la isla y su gente. Aquí tengo a mis dos hijos que son el motor de mi vida .

Se habla de que estamos en época de recuperación turística. ¿ Se ha notado el incremento de la afluencia turística?

En los últimos meses se aprecia un importante aumento de turistas procedentes del norte de Europa, directamente relacionados con los productos de nueva creación desarrollados desde el sector turístico local como son el deporte, el mundo de la náutica, la gastronomía o la cultura. La tendencia es claramente al alza y nuestras esperanzas están en su consolidación.

¿Cómo se desarrollan los programas de turismo en Pájara?

El objetivo principal es dotar de atractivo al municipio durante todo el año, generando de este modo actividad económica y empleo, dinamizando todos los sectores productivos. Hay un gran equipo humano en todas las áreas que trabajan intensamente para lograr las mejores opciones posibles que ofrecer tanto a los residentes de pájara como a los que nos visitan. Tenemos mucha trayectoria de organización de eventos, competiciones o actividades enfocados a los diferentes segmentos de turistas, destacando la vuelta del campeonato del mundo de windsurfing el próximo mes de julio.

¿Cómo se consigue que Pájara siga siendo un lugar atractivo para la afluencia de turistas?

Al excepcional clima que disfrutamos todo el año, las mejores playas de Europa y a la gran cantidad de servicios que se ofrecen debemos añadir una imponente oferta de actividades de todo tipo ya sean culturales, deportivas o de ocio. Además, los miles de visitantes que eligen el municipio pueden disfrutar de nuestra excepcional gastronomía, la posibilidad de realizar compras con un trato personalizado en un entorno peatonal en Morro Jable y Solana del Matorral, el contacto pleno con la naturaleza en espacios naturales protegidos de gran valor paisajístico y medioambiental. Todo ello realizado con el máximo cariño que los vecinos de Pájara saben ofrecer a nuestros visitantes. Además, este año se añaden nuevos atractivos como lo ha sido la puesta en marcha de la promoción turística internacional y nacional de Pájara para acercar a nuestro municipio tanto al visitante como al residente.

En su opinión, ¿cuál es el atractivo de Pájara? ¿Qué lugares de visita aconsejaría a los turistas ?

Pájara desde el mar tiene un aspecto muy especial a la vez que desconocido para la gran mayoría. Igualmente, el municipio cuenta con los espacios naturales protegidos de Monumento natural Ajuy, el Parque natural de Jandía, el Monumento natural Montaña Cardón, Playa del Matorral que es un sitio de interés científico y Además, Pájara cuenta con una pequeña superficie del Parque Rural de Betancuria. Por supuesto, nuestras playas son de visita obligada y reconocidas con diferentes galardones que certifican su calidad turística. Los amantes del deporte tienen una visita obligada a nuestro municipio, al igual que los de la cultura a nuestra red de espacios culturales entre los que podemos destacar la próxima apertura del Museo Pepe Dámaso. Del mismo modo, nuestros paseos, calas, restaurantes, comercios… Pájara es un municipio para descubrir. Ya lo mencionamos en la promoción turística contra el covid que se está realizando: ‘Playas de Jandía, 150 Kilómetros de razones para vencer al virus’.

¿Qué clase de turistas preferiría atraer en primer lugar?

El turista de calidad es el deseo de cualquier gestor. Nuestros esfuerzos se están centrando en la actualidad en atraer turistas del norte de Europa como puede ser Escandinavia, Reino Unido, alemanes, holandeses. mercados que están respondiendo de manera excelente, sin olvidar en ningún caso el resto de los mercados con una mirada especial en el turismo nacional.

¿Tienen previsto actuaciones destinadas a mejorar el estado de las instalaciones de la Concejalía de Turismo?

Si. El municipio de Pájara contará en breve con la oficina de turismo más moderna de Canarias que se establecerá en Morro Jable. Además, se han reactivado con éxito las redes sociales, se actualizará el cambio de uniformidad del equipo de informadores turísticos y ya se está trabajando en el cambio de la web que nos dará un giro de 360º y saldrá a licitación la reforma del Hotel Escuela que nos situará como líderes de formación universitaria bilingüe en la enseñanza de alta dirección hotelera de Europa.