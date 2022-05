Marcial Morales: «Los partidos políticos se han ido convirtiendo en cascarones vacíos»

Tras abandonar la presidencia del Cabildo de Fuerteventura y estar prejubilado en su trabajo, ¿ dónde anda ahora Marcial Morales?

Terminando, efectivamente, mi etapa laboral y volcándome en otras actividades. Además de a la familia, los amigos o las aficiones, dedico buena parte de mi tiempo y experiencia al desarrollo de proyectos sociales y a la militancia política.

¿Sigue siendo militante de Coalición Canaria ?

Por supuesto. Siempre he pensado que un déficit del vigente sistema político es que los partidos se han ido convirtiendo en ‘cascarones vacíos’. No hay que ver sino la práctica totalidad de las sedes desiertas o, incluso, cerradas, que se activan exclusivamente como marcas en los meses previos a cada convocatoria electoral. Frente a eso, en organizaciones como Coalición, que destacó siempre por su capacidad de movilización social, tenemos que volver a ser un partido muy vivo, que cuida su militancia y está continuamente con la gente, escuchando y promoviendo su participación. A impulsar ese estilo dedico tiempo, ahora que soy militante de base y que no tengo responsabilidad alguna en las instituciones.

¿Ya ha digerido que es el primer presidente del Cabildo majorero de CC que no repite candidatura a la institución?

Después de años con responsabilidades internas en Asamblea Majorera, mis compañeras y compañeros me pidieron que me incorporara, en el año 93, al Gobierno de Canarias para una legislatura a la que quedaban dos años. Veintiséis años después, había tenido la oportunidad y la fortuna de recibir la confianza de mi organización y de la población para estar al frente, sin interrupción, de responsabilidades en el Gobierno de Canarias, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y en el Cabildo de Fuerteventura. Entendí entonces que se acababa un ciclo y por eso hice público, en enero de 2019, que no me presentaba en lista alguna en las siguientes elecciones.

¿Por qué se produjo esa situación?

Di ese paso por varias razones. Las primeras, internas: habíamos pasado varios años de continuos enfrentamientos y dos congresos en los que quebraba el clima de compañerismo y entendimiento que siempre nos caracterizó y que nos había permitido ser, a lo largo de toda la democracia, la fuerza política de referencia en Fuerteventura. En esos congresos, por el contrario, una parte derrotaba a otra y se creaba una fractura insalvable. Ese ambiente interno enrarecido, en el que me encontraba fuera de sitio, se sumaba a un cambio de escenario en la política en Fuerteventura, con un rápido relevo generacional de chicas y chicos formados y con ganas que vienen pidiendo paso, a la vez que el repentino acceso de otra gente a las instituciones buscando una alternativa profesional y, en bastantes casos, un buen sueldo, un aumento de la crispación y los enfrentamientos… Intuí que no pintaba mucho en ese nuevo escenario y a mi familia y a mí nos pareció que era el momento de decir ‘hasta aquí hemos llegado’ en responsabilidades públicas al máximo nivel. A pesar de que, tanto en conocimiento e imagen personal como en expectativa de voto a la candidatura que pudiera encabezar, los datos eran, incluso, mejores que en la anterior legislatura, vi claro que debía dar paso a otras personas y, frente a lo que siempre he considerado un penoso espectáculo de quienes se agarran al poder ‘como una lapa’, una vez prestado servicio público como director general, consejero, concejal, alcalde y presidente, volví a mi vida normal.

¿Cómo valora lo que ha sucedido en el Cabildo, donde quien solo tiene un acta es presidente y su partido CC, con siete consejeros y el más votado, lo permitió?

En términos generales, soy un convencido de que la política tiene una de sus tantas causas de desprestigio en el mismo sistema español, que, en vez de, por ejemplo, estar articulado en torno a dos vueltas electorales, lo que permitiría que sea la población quien decida directamente las personas y los partidos que nos gobiernan, deja en manos del juego político la elección de alcaldes, presidentes…, por lo que resulta frecuente oír aquello de que ‘da igual a quién votes; ellos, después, se van a repartir la tarta como mejor les convenga’. En ese contexto, puede considerarse anómalo, pero es completamente legítimo que quienes sumen doce votos se hagan con la mayoría y gobiernen el Cabildo, incluso haciendo presidente al menos votado. En el caso de Coalición, las opciones eran claras: o los cuatro años en la oposición, con el riesgo de debilitarse mucho, o aprovechar la oportunidad y gobernar entregando la presidencia. Entrar a gobernar ha sido una oportunidad que está permitiendo que se vea en acción al magnífico equipo de consejeras y consejeros jóvenes con que cuenta CC, pero no tener la presidencia del Cabildo ni la alcaldía de Puerto del Rosario resta mucha presencia pública y pone las cosas más cuesta arriba de cara a 2023.

¿Tiene la convicción, como muchos analistas y ciudadanos, que CC está alimentando politicamente a Sergio Lloret y a AMF?

Paradojas de la política de este momento: un partido tan pequeño como AMF se encuentra al frente de la primera institución de la isla y de un Ayuntamiento de la importancia del del Pájara. Y, más curioso aún: en las próximas elecciones locales, podría este partido, o bien quedarse fuera del Cabildo si no superara el cinco por ciento de votos o, por el contrario, con muy pocos consejeros, volver a estar en la mejor posición para repetir en la presidencia con un pacto muy similar o idéntico al actual.

Para Coalición, haber tenido que pactar con AMF demuestra, una vez más, que las enemistades irreconciliables duran en política hasta que la conveniencia o la necesidad obligan a tragar sapos, insultos y hasta denuncias judiciales para sentarse a entenderse, aunque sea, como en este caso, a la fuerza. Además, para mi partido parece que es un mal menor, porque ni dan los números para otras combinaciones, ni parece que AMF llegue a ser nunca un competidor que se pueda aproximar a la fuerza de los tres grandes partidos históricamente implantados en la isla.

Dada su experiencia política y formación, ¿colabora con CC en Fuerteventura?

Colaboro activamente en Coalición ‘haciendo calle’, que es el terreno en el que creo poder ser más útil, ofreciendo iniciativas y respondiendo a todo aquello que se me pide. Y lo hago en Las Palmas, que es donde resido ahora y donde paso la mayor parte del tiempo.

De todos sus asuntos judiciales ha salido absuelto. ¿Se sufre cuando se está en los Juzgados?

No es agradable. Se pasa mal, sobre todo, por la familia. Y se piensa en personas que son sometidas a auténticos juicios políticos, con impacto continuo en medios de comunicación claramente partidistas. Algunas, incluso, fallecidas antes de que se reconociera su inocencia. En cuanto al contenido de las denuncias que recibí, además de dejar demostrado que puedo equivocarme, pero que soy una persona honrada, por fortuna el partido que las impulsaba, el PP bronquista que lideró José Manuel Soria, ha sido sustituido por un partido democrático y aquellas personas y aquel estilo han desaparecido del mapa político.

¿Ha perdido el Cabildo majorero liderazgo en la isla?

Resulta muy complicado liderar los grandes asuntos de la sociedad majorera en medio de un panorama de inestabilidad como el actual, con una presidenta y dos presidentes en la misma legislatura.

En este final de legislatura, desde luego, las continuas fotos que vemos de un presidente solo,que visita obras y lo hace, según denuncian, sin invitar a sus compañeros de Corporación y, sobre todo, a las alcaldesas y alcaldes, es, desde luego, lo contrario al liderazgo, que supone compartir y contagiar entusiasmo y esfuerzo con el resto de representantes de la ciudadanía. Sentirlos y hacerlos sentirse compañeras y compañeros de camino. Eso, y es una pena, no está sucediendo.