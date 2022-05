"Nos dijeron que el expediente lo tenía Travieso y nos pidieron tiempo para ponerlo en su sitio", sostiene Mario Cabrera

En la última sesión del juicio contra el exalcalde de Puerto del Rosario Manuel Travieso por, supuestamente, haber retirado tres expediente de la vivienda del expresidente del Cabildo de Fuerteventura Mario Cabrera en 2006, el afectado resaltó que la segunda vez que solicitaron la documentación en el Ayuntamiento les dijeron que los tenía el acusado y le pidieron tiempo para "ponerla en su sitio".

Cabrera señaló este martes ante el tribunal del jurado que, a través de las redes sociales, comenzó a salir la información de que su vivienda no era legal. Al principio, dijo, no le prestó especial atención porque supuso que se trataba de los "bulos" que suelen salir durante las épocas de campaña electoral. Sin embargo, cuando vio publicada imágenes de su domicilio en un 'portal web en el que se hacía referencia de la ilegalidad de la vivienda decidió pedir la documentación al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. "Al ver que seguían saliendo partes de lo que entendía que era mi expediente, como fotografías de la casa al inicio de la construcción con la ubicación perfecta e incluso ya terminada", manifestó expresidente del Cabildo de Fuerteventura.

Travieso, -que se representa a sí mismo- alegó que el delito estaba prescrito. Un argumento que el magistrado no admitió al entender que el jurado no tiene cómo determinar si es así o no, además, le detalló que esa alegación debió hacerla en su momento procesal y no el último día del juicio. Por tanto, en sus conclusiones finales, el acusado solicitó su libre absolución y señaló a la Fiscalía de tener "una fijación desde hace tiempo" con el caso.

Mientras, para la fiscal está claro que se ha perjudicado a la Administración con la "desaparición" de los tres expedientes urbanísticos de Mario Cabrera, de los que solo se han podido recuperar las resoluciones, y que el culpable de que ya no estén en el registro del Consistorio es Manuel Travieso. La representante del ministerio público solicitó, por tanto, una condena de tres años de prisión y una multa de 12.000 euros por un delito de la infidelidad en la custodia. Ahora, será el Tribunal del jurado quien determine la culpabilidad del procesado, por lo que el juicio quedó visto para veredicto.