Un inspector de Policía salva la vida a una mujer que se atragantó con un bocadillo

Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), adscrito a la Comisaría de Puerto del Rosario, salvó la vida de una mujer que se había atragantado con un trozo de un bocadillo mientras desayunaba en una popular cafetería de la capital majorera.

La mujer se encontraba en compañía de una amiga cuando disfrutaba comiendo un bocadillo, pero de pronto detecta que no puede respirar al producirse una obstrucción completa de la tráquea por un trozo del bocadillo que había ingerido.

Un inspector del CNP que se encontraba en el establecimiento observó la situación y se percató de que la mujer sufría síntomas de ahogamiento. Rápidamente se colocó detrás de la misma y comenzó a realizarle la maniobra de Heimlich, que suele utilizarse cuando una persona presenta un ahogo súbito por un atragantamiento. Afortunadamente, la intervención del funcionario policial logró que la mujer expulsara el trozo de alimento que le impedía la respiración, que recuperó luego de forma progresiva.

Varios testigos, entre ellos, el propietario del establecimiento, clientes y la acompañante de la mujer afectada fueron testigos directos de la intervención prodigiosa del inspector del CNP, cuya acción quedó grabada en las cámaras de seguridad del local.

La mujer, que pidió mantener el anonimato, señaló a este periódico, su agradecimiento al policía «que me salvó la vida porque cuando me di cuenta que no podía respirar, que tenía algo que me obstruía la tráquea, me levanté de la silla buscando aire y apareció de repente por detrás, me hizo la maniobra y logré expulsar el trozo de comida». Además, añade que «no sabía quién era pero luego me dijeron que se encontraba en la terraza. Me acerqué a darles las gracias porque hoy estoy con vida gracias a su acción».

La vecina asegura que «no me apetece recordar aquellos momentos. Es muy duro porque en unos segundos se te va la vida. Y yo pensé que no lo contaba. Son unos instantes de auténtica angustia. Si no hubiera sido por la intervención de este policía ahora estaría muerta».

Declaración

La mujer afectada reconoció durante la conversación mantenida con este periódico que fue llamada a la Comisaría de Policía. «Tuve que explicar todo el suceso. Fueron muy amables conmigo. Me dijeron que estaban investigando los hechos que me ocurrieron a efectos de un reconocimiento al policía. No sé cómo funcionan esos protocolos, pero la persona que me salvó la vida tiene mi eterno agradecimiento».

Al margen de los testimonios de los testigos, las grabaciones de las cámaras de seguridad recogen la actuación del inspector de Policía.