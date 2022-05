Lunes 23 de mayo de 2022. Esta fecha quedará grabada en los archivos municipales y sanitarios de Puerto del Rosario como la fecha del primer accidente de un patinete eléctrico alquilado que colisionó contra varios vehículos. La novedad es que los conductores del nuevo vehículo de movilidad urbana eran dos menores de edad que sufrieron lesiones leves y tuvieron que ser evacuados en ambulancia al Servicio de Urgencias.

Al parecer los dos chicos salieron de clase y alquilaron uno de los patinetes eléctricos que se encuentran dispersos por toda la ciudad, aunque aparcados en solares privados, ya que la empresa no cuenta todavía con la autorización municipal para instalarse en las vías públicas. No obstante, ayer era visible que muchos de estos nuevos vehículos de dos ruedas se encontraban aparcados sobre aceras y en las calles. El incidente se produjo cuando circulaban ambos montados en el vehículo de movilidad personal (VMP) por la calle Gran Canaria cruce con Castilla y colisionaron contra los turismos. Inmediatamente se dio la voz de alarma acudiendo al lugar del accidente agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario y una ambulancia del Servicio Canario de Urgencias (SCU).

La presencia de patinetes eléctricos en las calles capitalinas, aunque se vienen extendiendo a otros municipios, comienza a generar problemas no solo a los peatones, sino a los conductores que observan atónitos en muchas ocasiones cómo se incumple la legislación sobre su conducción. Los patinetes eléctricos o vehículos de movilidad personal (VMP) no están autorizados a circular por aceras, vías interurbanas o autovías, entre otras prohibiciones, aunque es habitual observar que sí lo hacen. Además, no deben circular a una velocidad de seis a 25 kilómetros por hora.

Puerto del Rosario no cuenta con unas ordenanzas para regular la actividad sobre el nuevo vehículo que ha generado una enorme expectación entre los jóvenes, lo que obliga en muchas ocasiones a los agentes de la guardia urbana a aplicar la normativa nacional de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre este vehículo.

El incumplimiento de la normativa de la DGT obligó hace escasos días a los agentes de la Policía Local portuense a retirar cuatro patinetes eléctricos de alquiler de la barriada de la zona de las 91 Viviendas y trasladarlos al depósito municipal de vehículos por estar aparcados en plena vía pública.

Otro de los episodios que han originado los nuevos vehículos de movilidad es que en la zona de El Castillo, en el municipio de Antigua, unos 62 patinetes de la empresa VMP Canarias fueron saboteados con el corte de los cables de los frenos, ocasionando importante pérdidas económicas.