Diez vivencias de poderío femenino

Ignacia, María, Saro, María del Pino, Lalita, Mercedes, Maruca, Yurena, Juana y Salomé son diez mujeres de las muchas que atesora el municipio de Pájara. Son mujeres de carne y hueso cuyas vidas y logros nos rescatan los jóvenes productores Adrián Tejero y Miguel Letang, ambos con experiencia en la industria cinematográfica, en el documental Rostros e historias de mujeres, que se presentó anoche en el salón de actos de la estación de guaguas de Morro Jable.

Son mujeres valientes, inteligentes y luchadoras. Detrás de cada una de ellas hay una historia, una razón por la que son, por lo que han hecho y por superar una vida plagada de sacrificios, de emociones, de sentimientos y en muchas ocasiones de lágrimas y dolor. Todas ellas muestran su lado más humano e intimo en el documental. Y como son un ejemplo en el municipio de Pájara, la Concejalía de Servicios Sociales ha querido recoger sus experiencias en este documental que emocionó a los asistentes en su estreno.

Mujeres con profesiones y dedicaciones distintas: una hostelera, una artesana, una pescadora, una ganadera, una solidaria, una maestra, una banquera, una transportista y cartera, una karateca y una empresaria. Ellas, María del Pino Calcines Hernández, Juana Cabrera Cabrera, María Cayetana Rodríguez Rodríguez, Ignacia Hernández Artiles, María Hernández Hernández, María Salomé Sánchez Cabrera, Pascuala López Pérez Lalita, Mercedes Falcón Jorge, Rosario Rodríguez Placeres y Yurena Sánchez Montesdeoca se convirtieron en improvisadas actrices para narrar sus historias.

Los productores Tejero y Letang resumen su trabajo: «La historia es reflejar la vida personal y profesional de 10 mujeres de Pájara, haciendo muchas veces hincapié, pero sin victimismo, en la dificultades que había para salir adelante, no solo por la situación en la que se encontraba el municipio en los años 60, 70 y 80, sino también por el hecho de ser mujer en esa época».

Además, añaden que «debido a la corta duración del documental, hubo que centrarse más en algunas historias, pero lo cual no resta ningún valor al resto de mujeres».

Cada una de estas protagonistas tienen su propia historia. Entre ellas, encontramos la de Ignacia Hernández (Arguineguín, 1956). Durante su vida laboral sufrió y superó tres cánceres. Conoció a su marido Manolo Saavedra cuando este fue a luchar al equipo del sur grancanario. Tras contraer matrimonio se establecieron en Morro Jable donde regentaron el bar familiar Bar Saavedra.

Poco a poco y con muchos sacrificios fueron incrementando los negocios. Luego llegó el restaurante de Costa Calma y más tarde el de la avenida de Morro. Todos estos años, Ignacia trabajaba en la cocina y en la limpieza de los bares de madrugada a madrugada. Tanto fue así que estaba embarazada de cinco meses y medio de su último hijo y no lo sabía. Atrás quedan muchas horas de trabajo y sacrificio y ahora se lamenta de no haberle dedicado tiempo a sus hijos: Pilar, Guaximara y Manolo. «Tengo la pena de no haber disfrutado más de ellos. Mi vida era el trabajo. Ahora lo que quiero es vivir y estar con mis hijos y nietos, lo más importante que tengo».

Otra de las historias que emociona es la de Lalita, la única protagonista fallecida. Una mujer solidaria, cristiana y comprometida con la gente del pueblo que tuvo que soportar en vida la muerte de tres de sus hijos. Fue cocinera de la familia Winter y colaboraba en el comedor social. Ejemplo de mujer... como todas ellas, como las protagonistas del documental... valientes y luchadoras.